MONTRÉAL, le 10 nov. 2025 /CNW/ - 5N Plus Inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), un chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a le plaisir d'annoncer son intégration au sein du MSCI Canada Small Cap Index (indice MSCI Canada petites capitalisations), à compter de la clôture de la séance du 24 novembre 2025.

Le MSCI Canada Small Cap Index est conçu pour mesurer le rendement des entreprises de petite capitalisation sur le marché canadien. Avec plus de 180 sociétés, l'indice couvre environ 14 % de la capitalisation boursière à fluctuation libre du Canada. Les indices du MSCI pondérés en fonction de la capitalisation boursière figurent parmi les plus largement utilisés dans le secteur financier.

« Notre inclusion dans l'indice MSCI est la reconnaissance de notre stratégie de croissance ciblée et de notre solide exécution qui nous ont permis de réaliser d'excellents rendements et d'inspirer confiance aux investisseurs, a souligné Gervais Jacques, chef de la direction, de 5N+. Tout en continuant de renforcer notre position à titre de fournisseur de confiance en matériaux de pointe destinés aux applications critiques sur Terre et dans l'espace, nous maintenons notre engagement à créer une valeur durable à long terme pour nos actionnaires. »

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de performance. Ces matériaux de haute pureté forment souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur eux pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N+ déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, qui donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, dont les énergies renouvelables, la sécurité, l'industrie spatiale, les produits pharmaceutiques, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays dans le monde, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

