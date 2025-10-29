MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N+ » ou la « Société »), un chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a nommé Richard Perron au poste de président, à compter du 1er novembre 2025. M. Perron assumera ses nouvelles fonctions en plus de son poste actuel de chef de la direction financière. Cette nomination s'inscrit dans le plan de relève du chef de la direction de la Société, dans le but que M. Perron assume le poste de président et chef de la direction à compter du 31 mai 2026.

Gervais Jacques conservera son poste de chef de la direction jusqu'au 31 mai 2026, date à laquelle il sera nommé au poste de président exécutif du conseil. Luc Bertrand, actuel président du conseil, deviendra administrateur principal indépendant. Ce plan de transition reflète l'engagement du conseil à favoriser un processus de relève harmonieux du chef de la direction afin d'assurer la continuité de la direction et de l'exécution des priorités stratégiques de 5N+.

« Le sens des affaires de M. Perron, ses points de vue stratégiques et sa compréhension approfondie de notre secteur font de lui le candidat idéal pour diriger 5N+ à l'avenir, » a mentionné Luc Bertrand, président du conseil. « Depuis qu'il s'est joint à la Société en 2014, il a joué un rôle crucial dans la stratégie financière de 5N+, en faisant progresser les objectifs de croissance et en renforçant le rendement global de la Société. Nous avons confiance qu'en lui confiant les commandes, 5N+ continuera de croître, d'innover et de relever des défis ambitieux pour les employés, les clients et les actionnaires. »

« Au nom du conseil, j'aimerais aussi remercier sincèrement Gervais Jacques pour sa vision et son leadership exceptionnels à titre de chef de la direction depuis 2021, » a renchéri M. Bertrand. « Il a joué un rôle majeur dans l'élaboration de la stratégie de la Société et l'orientation de 5N+ vers une croissance ciblée et accélérée, qui lui a permis de se positionner favorablement pour l'avenir. Nous nous réjouissons qu'il continue à contribuer au succès de 5N+ à la fin de son mandat de chef de la direction, en exerçant un leadership et en fournissant des conseils inestimables à titre de président exécutif du conseil. »

La Société a entrepris un processus de recherche exhaustif pour pourvoir le poste de chef de la direction financière.

Renseignements biographiques

Richard Perron

Richard Perron cumule 30 années d'expérience en affaires internationales, notamment à des postes de haute direction dans les secteurs des technologies de pointe et de l'industrie lourde. Depuis mars 2014, il occupe le poste de chef de la direction financière à 5N+, dans lequel il a dirigé des opérations financières mondiales et d'autres fonctions stratégiques. Il a également joué un rôle crucial dans le recadrage des opérations de la Société et le soutien à ses objectifs de croissance. Avant de se joindre à 5N+, M. Perron occupait le poste de chef de la direction financière et de la stratégie de Long Carbon Americas, chez ArcelorMittal. En cette qualité, il était responsable de la surveillance financière de tous les pays en Amérique. M. Perron est titulaire d'un baccalauréat en commerce spécialisé en comptabilité de l'Université Concordia, d'une maîtrise en sciences spécialisée en administration, en gestion et en comptabilité, et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke. Il est Certified Public Accountant (CPA) aux Etats‐Unis (IL et DE) et comptable professionnel agréé dans la province de Québec, au Canada.

Gervais Jacques

Gervais Jacques a été nommé président et chef de la direction de 5N+ en mars 2022, après avoir occupé ce poste par intérim depuis décembre 2021. Il est administrateur de la Société depuis 2020. Auparavant, il était directeur général et chef des affaires commerciales chez Rio Tinto Aluminium. Il compte 35 ans d'expérience en gestion internationale dans les métaux et les matériaux avancés. Depuis son arrivée à 5N+, M. Jacques a renforcé des partenariats stratégiques avec des clients et favorisé une croissance rentable en veillant à assurer une exécution disciplinée, à faire preuve d'innovation et à optimiser le portefeuille. Sous sa gouverne, la Société a réalisé de solides performances financières et élargi son empreinte mondiale dans les semiconducteurs spécialisés et les matériaux critiques. M. Jacques est diplômé en génie chimique de l'Université Laval et a suivi un programme de développement en stratégie et leadership à la London Business School, en Angleterre.

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de performance. Ces matériaux de haute pureté forment souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur eux pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N+ déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, qui donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, dont les énergies renouvelables, la sécurité, l'industrie spatiale, les produits pharmaceutiques, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans le monde, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

