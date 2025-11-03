Produits trimestriels de 104,9 M$, soit une croissance de 33 % d'un exercice à l'autre et le plus haut niveau depuis dix ans

Marge brute ajustée 1 record de 38,7 M$ pour le trimestre, soit 36,9 % en pourcentage des ventes 1

record de 38,7 M$ pour le trimestre, soit 36,9 % en pourcentage des ventes BAIIA ajusté 1 record de 29,1 M$ pour le trimestre, soit une croissance de 86 % d'un exercice à l'autre

record de 29,1 M$ pour le trimestre, soit une croissance de 86 % d'un exercice à l'autre Ratio dette nette/BAIIA 1 à 0,74x au 30 septembre 2025

à 0,74x au 30 septembre 2025 Prévisions du BAIIA ajusté revues à la hausse pour 2025, passant d'une fourchette de 65 M$ à 70 M$ à une fourchette de 85 M$ à 90 M$

MONTRÉAL, le 3 nov. 2025 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N+ » ou la « Société ») (TSX: VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025 (« T3 2025 »). Tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire.

« Le trimestre marque une autre grande étape financière pour 5N+, avec les produits trimestriels les plus élevés depuis dix ans, une progression sans précédent de la marge brute ajustée et un BAIIA ajusté record pour un trimestre. Ces résultats exceptionnels témoignent de notre solide performance dans nos marchés stratégiques, soutenue par nos capacités diversifiées en matière d'approvisionnement et de fabrication à l'échelle mondiale ainsi que notre orientation stratégique sur les marchés à valeur élevée et à forte croissance. Dans un contexte macroéconomique toujours complexe, nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie de croissance avec rigueur, en nous appuyant sur nos capacités inégalées à offrir des matériaux de pointe et sur notre position de partenaire de choix sur le marché », a déclaré Gervais Jacques, chef de la direction de 5N+.

« L'augmentation des produits, du résultat et des marges pour le trimestre découle de la forte dynamique et de l'accélération de la demande depuis le début de l'exercice dans les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale, ainsi que d'une tarification solide des produits dérivés du bismuth. Du fait de cette performance remarquable, la fourchette de prévisions du BAIIA ajusté a été à nouveau revue à la hausse pour 2025, de sorte que la Société est avantageusement positionnée pour connaître un exercice vraiment exceptionnel sur le plan des résultats », a déclaré Richard Perron, président et chef de la direction financière de 5N+.

Faits saillants financiers

Pour le troisième trimestre de 2025, les produits ont augmenté de 33 % pour atteindre 104,9 M$, comparativement à 78,8 M$ pour le troisième trimestre de 2024. Cette augmentation s'explique principalement par la croissance des ventes dans les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale du secteur Semiconducteurs spécialisés ainsi que par l'établissement de prix plus élevés pour les produits dérivés du bismuth dans le secteur Matériaux de haute performance.

Stimulé par la hausse des volumes dans les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale ainsi que par les meilleurs prix par rapport à l'inflation sur le marché de l'énergie solaire spatiale et celui des produits dérivés du bismuth, le BAIIA ajusté a augmenté de 86 %, pour atteindre 29,1 M$ pour le troisième trimestre de 2025, comparativement à 15,6 M$ pour le troisième trimestre de 2024.

Avantagée par les facteurs mentionnés ci-dessus, la marge brute ajustée a augmenté de 58 % pour atteindre 38,7 M$ pour le troisième trimestre de 2025. La marge brute ajustée en pourcentage des ventes s'est établie à 36,9 % pour le troisième trimestre de 2025, comparativement à 31,1 % pour le troisième trimestre de 2024.

Pour le troisième trimestre de 2025, le résultat net a été de 18,2 M$, comparativement à 6,4 M$ pour le troisième trimestre de 2024.

Au 30 septembre 2025, le carnet de commandes 1 se chiffrait à 357,5 M$, ce qui représente 311 jours de produits annualisés, en hausse de 14 jours par rapport au trimestre précédent.

se chiffrait à 357,5 M$, ce qui représente 311 jours de produits annualisés, en hausse de 14 jours par rapport au trimestre précédent. La dette nette1 au 30 septembre 2025 s'établissait à 63,3 M$, par rapport à 100,1 M$ au 31 décembre 2024, en raison de la hausse des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. Le ratio dette nette/BAIIA de la Société s'établissait à 0,74x au 30 septembre 2025.

____________________________________ 1 Mesures non conformes aux IFRS qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qui, par conséquent, pourraient ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » pour de plus amples renseignements.

Plan de relève du chef de la direction

Le 29 octobre 2025, la Société a communiqué son plan de relève pour la fonction de chef de la direction, en annonçant la nomination de M. Richard Perron au poste de président, à compter du 1er novembre 2025. M. Perron assumera ses nouvelles fonctions en plus de son poste actuel de chef de la direction financière. M. Gervais Jacques demeurera chef de la direction jusqu'au 31 mai 2026, date à laquelle M. Perron assumera les fonctions de président et chef de la direction et M. Jacques, celles de président exécutif du conseil d'administration.

Perspectives

Pour le reste de 2025, 5N+ prévoit que la demande dans les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale du secteur Semiconducteurs spécialisés demeurera soutenue, les clients continuant à sécuriser leurs approvisionnements en matériaux avancés auprès de partenaires fiables et reconnus. Pour le secteur Matériaux de haute performance, si l'on en croit les tendances historiques, les volumes, jusqu'à la fin de l'exercice, devraient être légèrement inférieurs à ceux du premier semestre de 2025, alors que les marges devraient continuer de bénéficier de la présence mondiale stratégique de la Société et de ses capacités d'approvisionnement dans un contexte d'affaires toujours volatil.

Compte tenu de la performance financière de la Société pour les trois premiers trimestres de l'exercice, de l'effet attendu des fluctuations saisonnières et d'autres facteurs opérationnels, les prévisions du BAIIA ajusté pour 2025 ont été revues à la hausse, passant d'une fourchette de 65 M$ à 70 M$ (dernière mise à jour le 4 août 2025) à une fourchette de 85 M$ à 90 M$.

Dans un contexte géopolitique en constante évolution, la Société continuera de faire preuve de prudence, notamment en ce qui concerne l'impact sur ses coûts d'exploitation. À titre de fournisseur de choix de produits de grande qualité et de très grande pureté qui confère à ses clients un avantage stratégique clé grâce à une chaîne d'approvisionnement solide, 5N+ est bien positionnée pour consolider sa place de chef de file sur ses marchés finaux clés jusqu'à la fin de 2025 ainsi qu'en 2026.

Conférence téléphonique

5N+ tiendra une conférence téléphonique le mardi 4 novembre 2025, à 8 h, heure de l'Est, portant sur les résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2025. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Web de la Société à l'adresse www.5nplus.com.

Pour participer à la conférence :

Région de Toronto : 1-289-819-1299

Région de Montréal : 1-514-400-3794

Numéro sans frais : 1-800-990-4777

Pour accéder à la conférence, composez le code d'accès : 80130

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible deux heures après l'événement et jusqu'au 11 novembre 2025. Pour accéder à l'enregistrement, composez le 1-888-660-6345, puis saisissez le code 80130.

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N+ pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche‑développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses que la Société juge raisonnables lorsqu'elles sont formulées, notamment que 5N+ sera en mesure de maintenir en poste et d'embaucher du personnel clé et de préserver les relations avec ses clients, ses fournisseurs et ses autres partenaires commerciaux; que 5N+ continuera de mener ses activités dans le cours normal des affaires; que 5N+ sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie de croissance; que 5N+ réussira à traiter les commandes de son carnet de commandes en temps opportun; que 5N+ ne subira pas de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou de perturbations importantes de l'approvisionnement en matières premières à des conditions concurrentielles; que 5N+ sera en mesure de générer de nouvelles ventes, de produire, de livrer et de vendre des produits aux volumes et aux prix prévus et de contrôler ses coûts; ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses se révéleront exactes. Ces énoncés ne constituent pas une garantie du rendement futur, reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2024 de 5N+ daté du 25 février 2025 et à la note 10 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes les 30 septembre 2025 et 2024, qui peuvent être consultés sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N+ pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N+.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour ces énoncés prospectifs afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre certains éléments clés des résultats financiers attendus de la Société, ainsi que ses objectifs, priorités stratégiques et perspectives, et pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel la Société prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont avertis que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

5N PLUS INC.

ÉTATS DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

Pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes les 30 septembre

(en milliers de dollars américains, sauf les informations par action) (non audités)





Trois mois Neuf mois



2025 2024 2025 2024



$ $ $ $ Produits

104 895 78 828 289 094 218 427 Coût des ventes

69 857 57 904 197 637 160 309 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration

8 944 8 135 25 203 24 169 Autres charges (produits), montant net

(635) 3 295 4 941 7 874



78 166 69 334 227 781 192 352 Résultat d'exploitation

26 729 9 494 61 313 26 075











Charges financières









Intérêt sur la dette à long terme

1 908 2 191 5 914 6 132 Intérêts théoriques et autres charges d'intérêts

385 452 1 449 591 Profit de change

(522) (450) (1 333) (835)



1 771 2 193 6 030 5 888 Résultat avant impôt sur le résultat

24 958 7 301 55 283 20 187 Charge (recouvrement) d'impôt









Exigible

5 526 1 347 13 603 6 038 Différé

1 256 (416) (1 296) 483



6 782 931 12 307 6 521 Résultat net

18 176 6 370 42 976 13 666











Résultat de base par action

0,20 0,07 0,48 0,15 Résultat dilué par action

0,20 0,07 0,48 0,15

Le résultat net est entièrement attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc.

5N PLUS INC.

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars américains) (non audités)





30 septembre 2025 31 décembre 2024



$ $ Actif





Actif courant





Trésorerie

52 192 22 142 Créances

58 355 42 172 Stocks

153 792 137 823 Impôt sur le résultat à recevoir

940 1 811 Actifs financiers dérivés

17 977 6 978 Autres actifs courants

6 295 6 469 Total de l'actif courant

289 551 217 395 Immobilisations corporelles

96 128 85 995 Actifs au titre de droits d'utilisation

28 782 28 583 Immobilisations incorporelles

23 572 22 929 Goodwill

12 053 10 665 Actifs d'impôt différé

7 985 7 358 Autres actifs

3 287 3 982 Total de l'actif non courant

171 807 159 512 Total de l'actif

461 358 376 907







Passif





Passif courant





Dettes fournisseurs et charges à payer

71 075 42 116 Impôt sur le résultat à payer

13 596 5 207 Partie courante des produits différés

10 374 11 206 Partie courante des obligations locatives

2 115 1 952 Partie courante de la dette à long terme

246 - Total du passif courant

97 406 60 481 Dette à long terme

115 225 122 203 Passifs d'impôt différé

6 082 5 737 Obligations au titre des régimes d'avantages du personnel

13 066 12 624 Obligations locatives

28 249 27 450 Produits différés

9 710 8 688 Autres passifs

798 706 Total du passif non courant

173 130 177 408 Total du passif

270 536 237 889







Capitaux propres

190 822 139 018 Total du passif et des capitaux propres

461 358 376 907

Mesures non conformes aux IFRS

Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois. Il est exprimé en dollars et estimé en nombre de jours, lequel ne peut dépasser 365 jours. Les nouvelles commandes représentent le nombre de commandes reçues durant la période considérée, exprimé en nombre de jours, et sont calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de 5N+ à maintenir et à accroître ses produits.

Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges d'intérêts, la charge (le recouvrement) d'impôt et l'amortissement. 5N+ a recours au BAIIA, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

Voici un rapprochement du BAIIA avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

(en milliers de dollars américains) T3 2025 T3 2024 Neuf premiers

mois de 2025 Neuf premiers

mois de 2024

$ $ $ $ Résultat net 18 176 6 370 42 976 13 666 Intérêt sur la dette à long terme, intérêts théoriques et autres

charges d'intérêts 2 293 2 643 7 363 6 723 Charge d'impôt 6 782 931 12 307 6 521 Amortissement 4 495 4 424 12 947 12 418 BAIIA 31 746 14 368 75 593 39 328

La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits.

Le BAIIA ajusté correspond au résultat d'exploitation comme défini avant l'incidence de la dépréciation des stocks, de la charge (du recouvrement) au titre de la rémunération à base d'actions, des coûts de mise en place du système ERP, de la perte (du profit) sur la sortie d'immobilisations corporelles, de la perte (du profit) à la réévaluation d'un instrument financier, de la dépréciation (reprise de dépréciation) des actifs non courants, des coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, et de l'amortissement. 5N+ a recours au BAIIA ajusté, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits.

Voici un rapprochement du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables :

(en milliers de dollars américains) T3 2025 T3 2024 Neuf premiers

mois de 2025 Neuf premiers

mois de 2024

$ $ $ $ Produits 104 895 78 828 289 094 218 427 Charges d'exploitation (78 166) (69 334) (227 781) (192 352) Résultat d'exploitation 26 729 9 494 61 313 26 075 (Recouvrement) charge au titre de la rémunération à base d'actions (2 512) 252 (1 926) 597 Profit sur la sortie d'immobilisations corporelles - (2 089) - (2 089) Dépréciation des actifs non courants - 2 519 - 2 826 Coûts de mise en place du système ERP 343 - 659 - Perte à la réévaluation d'un instrument financier - - 1 000 - Coûts associés aux litiges et aux activités de restructuration - 1 021 - 1 021 Amortissement 4 495 4 424 12 947 12 418 BAIIA ajusté 29 055 15 621 73 993 40 848 Marge du BAIIA ajusté 27,7 % 19,8 % 25,6 % 18,7 %

Les charges d'exploitation ajustées correspondent aux charges d'exploitation compte non tenu de la dépréciation des stocks, de la charge (du recouvrement) au titre de la rémunération à base d'actions, des coûts de mise en place du système ERP, de la perte (du profit) sur la sortie d'immobilisations corporelles, de la perte (du profit) à la réévaluation d'un instrument financier, de la dépréciation (reprise de dépréciation) des actifs non courants, des coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, et de l'amortissement. 5N+ a recours aux charges d'exploitation ajustées pour calculer le BAIIA ajusté. 5N+ croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

Voici un rapprochement des charges d'exploitation ajustées avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

(en milliers de dollars américains) T3 2025 T3 2024 Neuf premiers

mois de 2025 Neuf premiers

mois de 2024

$ $ $ $ Charges d'exploitation 78 166 69 334 227 781 192 352 Recouvrement (charge) au titre de la rémunération à base d'actions 2 512 (252) 1 926 (597) Profit sur la sortie d'immobilisations corporelles - 2 089 - 2 089 Dépréciation des actifs non courants - (2 519) - (2 826) Coûts de mise en place du système ERP (343) - (659) - Perte à la réévaluation d'un instrument financier - - (1 000) - Coûts associés aux litiges et aux activités de restructuration - (1 021) - (1 021) Amortissement (4 495) (4 424) (12 947) (12 418) Charges d'exploitation ajustées 75 840 63 207 215 101 177 579

La marge brute ajustée est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement et de la charge de dépréciation des stocks. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits, en divisant le montant de la marge brute ajustée par le total des produits.

Voici un rapprochement de la marge brute ajustée avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

(en milliers de dollars américains) T3 2025 T3 2024 Neuf premiers

mois de 2025 Neuf premiers

mois de 2024

$ $ $ $ Total des produits 104 895 78 828 289 094 218 427 Coût des ventes (69 857) (57 904) (197 637) (160 309) Marge brute 35 038 20 924 91 457 58 118 Amortissement inclus dans le coût des ventes 3 703 3 553 10 657 9 802 Marge brute ajustée 38 741 24 477 102 114 67 920 Marge brute ajustée en pourcentage 36,9 % 31,1 % 35,3 % 31,1 %

La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie. Toute mesure financière présentée par suite de l'adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul. La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de 5N+.

Le ratio dette nette/BAIIA correspond à la dette nette divisée par le BAIIA des douze derniers mois.

Voici un rapprochement du total de la dette et de la dette nette avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables :

(en milliers de dollars américains) Au 30 septembre 2025 Au 31 décembre 2024

$ $ Dette bancaire - - Dette à long terme, y compris la partie courante 115 471 122 203 Obligation locative, y compris la partie courante 30 364 29 402 Sous-total de la dette 145 835 151 605 Obligation locative, y compris la partie courante (30 364) (29 402) Total de la dette 115 471 122 203 Trésorerie (52 192) (22 142) Dette nette 63 279 100 061

