5N Plus inc. présente ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2025 et revoit ses prévisions annuelles à la hausse
03 nov, 2025, 17:00 ET
- Produits trimestriels de 104,9 M$, soit une croissance de 33 % d'un exercice à l'autre et le plus haut niveau depuis dix ans
- Marge brute ajustée1 record de 38,7 M$ pour le trimestre, soit 36,9 % en pourcentage des ventes1
- BAIIA ajusté1 record de 29,1 M$ pour le trimestre, soit une croissance de 86 % d'un exercice à l'autre
- Ratio dette nette/BAIIA1 à 0,74x au 30 septembre 2025
- Prévisions du BAIIA ajusté revues à la hausse pour 2025, passant d'une fourchette de 65 M$ à 70 M$ à une fourchette de 85 M$ à 90 M$
MONTRÉAL, le 3 nov. 2025 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N+ » ou la « Société ») (TSX: VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025 (« T3 2025 »). Tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire.
« Le trimestre marque une autre grande étape financière pour 5N+, avec les produits trimestriels les plus élevés depuis dix ans, une progression sans précédent de la marge brute ajustée et un BAIIA ajusté record pour un trimestre. Ces résultats exceptionnels témoignent de notre solide performance dans nos marchés stratégiques, soutenue par nos capacités diversifiées en matière d'approvisionnement et de fabrication à l'échelle mondiale ainsi que notre orientation stratégique sur les marchés à valeur élevée et à forte croissance. Dans un contexte macroéconomique toujours complexe, nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie de croissance avec rigueur, en nous appuyant sur nos capacités inégalées à offrir des matériaux de pointe et sur notre position de partenaire de choix sur le marché », a déclaré Gervais Jacques, chef de la direction de 5N+.
« L'augmentation des produits, du résultat et des marges pour le trimestre découle de la forte dynamique et de l'accélération de la demande depuis le début de l'exercice dans les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale, ainsi que d'une tarification solide des produits dérivés du bismuth. Du fait de cette performance remarquable, la fourchette de prévisions du BAIIA ajusté a été à nouveau revue à la hausse pour 2025, de sorte que la Société est avantageusement positionnée pour connaître un exercice vraiment exceptionnel sur le plan des résultats », a déclaré Richard Perron, président et chef de la direction financière de 5N+.
Faits saillants financiers
- Pour le troisième trimestre de 2025, les produits ont augmenté de 33 % pour atteindre 104,9 M$, comparativement à 78,8 M$ pour le troisième trimestre de 2024. Cette augmentation s'explique principalement par la croissance des ventes dans les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale du secteur Semiconducteurs spécialisés ainsi que par l'établissement de prix plus élevés pour les produits dérivés du bismuth dans le secteur Matériaux de haute performance.
- Stimulé par la hausse des volumes dans les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale ainsi que par les meilleurs prix par rapport à l'inflation sur le marché de l'énergie solaire spatiale et celui des produits dérivés du bismuth, le BAIIA ajusté a augmenté de 86 %, pour atteindre 29,1 M$ pour le troisième trimestre de 2025, comparativement à 15,6 M$ pour le troisième trimestre de 2024.
- Avantagée par les facteurs mentionnés ci-dessus, la marge brute ajustée a augmenté de 58 % pour atteindre 38,7 M$ pour le troisième trimestre de 2025. La marge brute ajustée en pourcentage des ventes s'est établie à 36,9 % pour le troisième trimestre de 2025, comparativement à 31,1 % pour le troisième trimestre de 2024.
- Pour le troisième trimestre de 2025, le résultat net a été de 18,2 M$, comparativement à 6,4 M$ pour le troisième trimestre de 2024.
- Au 30 septembre 2025, le carnet de commandes1 se chiffrait à 357,5 M$, ce qui représente 311 jours de produits annualisés, en hausse de 14 jours par rapport au trimestre précédent.
- La dette nette1 au 30 septembre 2025 s'établissait à 63,3 M$, par rapport à 100,1 M$ au 31 décembre 2024, en raison de la hausse des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. Le ratio dette nette/BAIIA de la Société s'établissait à 0,74x au 30 septembre 2025.
|
____________________________________
|
1 Mesures non conformes aux IFRS qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qui, par conséquent, pourraient ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » pour de plus amples renseignements.
Plan de relève du chef de la direction
Le 29 octobre 2025, la Société a communiqué son plan de relève pour la fonction de chef de la direction, en annonçant la nomination de M. Richard Perron au poste de président, à compter du 1er novembre 2025. M. Perron assumera ses nouvelles fonctions en plus de son poste actuel de chef de la direction financière. M. Gervais Jacques demeurera chef de la direction jusqu'au 31 mai 2026, date à laquelle M. Perron assumera les fonctions de président et chef de la direction et M. Jacques, celles de président exécutif du conseil d'administration.
Perspectives
Pour le reste de 2025, 5N+ prévoit que la demande dans les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale du secteur Semiconducteurs spécialisés demeurera soutenue, les clients continuant à sécuriser leurs approvisionnements en matériaux avancés auprès de partenaires fiables et reconnus. Pour le secteur Matériaux de haute performance, si l'on en croit les tendances historiques, les volumes, jusqu'à la fin de l'exercice, devraient être légèrement inférieurs à ceux du premier semestre de 2025, alors que les marges devraient continuer de bénéficier de la présence mondiale stratégique de la Société et de ses capacités d'approvisionnement dans un contexte d'affaires toujours volatil.
Compte tenu de la performance financière de la Société pour les trois premiers trimestres de l'exercice, de l'effet attendu des fluctuations saisonnières et d'autres facteurs opérationnels, les prévisions du BAIIA ajusté pour 2025 ont été revues à la hausse, passant d'une fourchette de 65 M$ à 70 M$ (dernière mise à jour le 4 août 2025) à une fourchette de 85 M$ à 90 M$.
Dans un contexte géopolitique en constante évolution, la Société continuera de faire preuve de prudence, notamment en ce qui concerne l'impact sur ses coûts d'exploitation. À titre de fournisseur de choix de produits de grande qualité et de très grande pureté qui confère à ses clients un avantage stratégique clé grâce à une chaîne d'approvisionnement solide, 5N+ est bien positionnée pour consolider sa place de chef de file sur ses marchés finaux clés jusqu'à la fin de 2025 ainsi qu'en 2026.
Conférence téléphonique
5N+ tiendra une conférence téléphonique le mardi 4 novembre 2025, à 8 h, heure de l'Est, portant sur les résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2025. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Web de la Société à l'adresse www.5nplus.com.
Pour participer à la conférence :
- Région de Toronto : 1-289-819-1299
- Région de Montréal : 1-514-400-3794
- Numéro sans frais : 1-800-990-4777
- Pour accéder à la conférence, composez le code d'accès : 80130
Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible deux heures après l'événement et jusqu'au 11 novembre 2025. Pour accéder à l'enregistrement, composez le 1-888-660-6345, puis saisissez le code 80130.
À propos de 5N+
5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N+ pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche‑développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses que la Société juge raisonnables lorsqu'elles sont formulées, notamment que 5N+ sera en mesure de maintenir en poste et d'embaucher du personnel clé et de préserver les relations avec ses clients, ses fournisseurs et ses autres partenaires commerciaux; que 5N+ continuera de mener ses activités dans le cours normal des affaires; que 5N+ sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie de croissance; que 5N+ réussira à traiter les commandes de son carnet de commandes en temps opportun; que 5N+ ne subira pas de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou de perturbations importantes de l'approvisionnement en matières premières à des conditions concurrentielles; que 5N+ sera en mesure de générer de nouvelles ventes, de produire, de livrer et de vendre des produits aux volumes et aux prix prévus et de contrôler ses coûts; ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses se révéleront exactes. Ces énoncés ne constituent pas une garantie du rendement futur, reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2024 de 5N+ daté du 25 février 2025 et à la note 10 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes les 30 septembre 2025 et 2024, qui peuvent être consultés sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.
En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N+ pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N+.
Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour ces énoncés prospectifs afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre certains éléments clés des résultats financiers attendus de la Société, ainsi que ses objectifs, priorités stratégiques et perspectives, et pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel la Société prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont avertis que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins.
5N PLUS INC.
ÉTATS DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
Pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes les 30 septembre
(en milliers de dollars américains, sauf les informations par action) (non audités)
|
|
|
Trois mois
|
Neuf mois
|
|
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
|
|
$
|
$
|
$
|
$
|
Produits
|
|
104 895
|
78 828
|
289 094
|
218 427
|
Coût des ventes
|
|
69 857
|
57 904
|
197 637
|
160 309
|
Frais généraux, frais de vente et frais d'administration
|
|
8 944
|
8 135
|
25 203
|
24 169
|
Autres charges (produits), montant net
|
|
(635)
|
3 295
|
4 941
|
7 874
|
|
|
78 166
|
69 334
|
227 781
|
192 352
|
Résultat d'exploitation
|
|
26 729
|
9 494
|
61 313
|
26 075
|
|
|
|
|
|
|
Charges financières
|
|
|
|
|
|
Intérêt sur la dette à long terme
|
|
1 908
|
2 191
|
5 914
|
6 132
|
Intérêts théoriques et autres charges d'intérêts
|
|
385
|
452
|
1 449
|
591
|
Profit de change
|
|
(522)
|
(450)
|
(1 333)
|
(835)
|
|
|
1 771
|
2 193
|
6 030
|
5 888
|
Résultat avant impôt sur le résultat
|
|
24 958
|
7 301
|
55 283
|
20 187
|
Charge (recouvrement) d'impôt
|
|
|
|
|
|
Exigible
|
|
5 526
|
1 347
|
13 603
|
6 038
|
Différé
|
|
1 256
|
(416)
|
(1 296)
|
483
|
|
|
6 782
|
931
|
12 307
|
6 521
|
Résultat net
|
|
18 176
|
6 370
|
42 976
|
13 666
|
|
|
|
|
|
|
Résultat de base par action
|
|
0,20
|
0,07
|
0,48
|
0,15
|
Résultat dilué par action
|
|
0,20
|
0,07
|
0,48
|
0,15
Le résultat net est entièrement attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc.
5N PLUS INC.
ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
(en milliers de dollars américains) (non audités)
|
|
|
30 septembre
2025
|
31 décembre
2024
|
|
|
$
|
$
|
Actif
|
|
|
|
Actif courant
|
|
|
|
Trésorerie
|
|
52 192
|
22 142
|
Créances
|
|
58 355
|
42 172
|
Stocks
|
|
153 792
|
137 823
|
Impôt sur le résultat à recevoir
|
|
940
|
1 811
|
Actifs financiers dérivés
|
|
17 977
|
6 978
|
Autres actifs courants
|
|
6 295
|
6 469
|
Total de l'actif courant
|
|
289 551
|
217 395
|
Immobilisations corporelles
|
|
96 128
|
85 995
|
Actifs au titre de droits d'utilisation
|
|
28 782
|
28 583
|
Immobilisations incorporelles
|
|
23 572
|
22 929
|
Goodwill
|
|
12 053
|
10 665
|
Actifs d'impôt différé
|
|
7 985
|
7 358
|
Autres actifs
|
|
3 287
|
3 982
|
Total de l'actif non courant
|
|
171 807
|
159 512
|
Total de l'actif
|
|
461 358
|
376 907
|
|
|
|
|
Passif
|
|
|
|
Passif courant
|
|
|
|
Dettes fournisseurs et charges à payer
|
|
71 075
|
42 116
|
Impôt sur le résultat à payer
|
|
13 596
|
5 207
|
Partie courante des produits différés
|
|
10 374
|
11 206
|
Partie courante des obligations locatives
|
|
2 115
|
1 952
|
Partie courante de la dette à long terme
|
|
246
|
-
|
Total du passif courant
|
|
97 406
|
60 481
|
Dette à long terme
|
|
115 225
|
122 203
|
Passifs d'impôt différé
|
|
6 082
|
5 737
|
Obligations au titre des régimes d'avantages du personnel
|
|
13 066
|
12 624
|
Obligations locatives
|
|
28 249
|
27 450
|
Produits différés
|
|
9 710
|
8 688
|
Autres passifs
|
|
798
|
706
|
Total du passif non courant
|
|
173 130
|
177 408
|
Total du passif
|
|
270 536
|
237 889
|
|
|
|
|
Capitaux propres
|
|
190 822
|
139 018
|
Total du passif et des capitaux propres
|
|
461 358
|
376 907
Mesures non conformes aux IFRS
Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois. Il est exprimé en dollars et estimé en nombre de jours, lequel ne peut dépasser 365 jours. Les nouvelles commandes représentent le nombre de commandes reçues durant la période considérée, exprimé en nombre de jours, et sont calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de 5N+ à maintenir et à accroître ses produits.
Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges d'intérêts, la charge (le recouvrement) d'impôt et l'amortissement. 5N+ a recours au BAIIA, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.
Voici un rapprochement du BAIIA avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :
|
(en milliers de dollars américains)
|
T3 2025
|
T3 2024
|
Neuf premiers
|
Neuf premiers
|
|
$
|
$
|
$
|
$
|
Résultat net
|
18 176
|
6 370
|
42 976
|
13 666
|
Intérêt sur la dette à long terme, intérêts théoriques et autres
|
2 293
|
2 643
|
7 363
|
6 723
|
Charge d'impôt
|
6 782
|
931
|
12 307
|
6 521
|
Amortissement
|
4 495
|
4 424
|
12 947
|
12 418
|
BAIIA
|
31 746
|
14 368
|
75 593
|
39 328
La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits.
Le BAIIA ajusté correspond au résultat d'exploitation comme défini avant l'incidence de la dépréciation des stocks, de la charge (du recouvrement) au titre de la rémunération à base d'actions, des coûts de mise en place du système ERP, de la perte (du profit) sur la sortie d'immobilisations corporelles, de la perte (du profit) à la réévaluation d'un instrument financier, de la dépréciation (reprise de dépréciation) des actifs non courants, des coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, et de l'amortissement. 5N+ a recours au BAIIA ajusté, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.
La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits.
Voici un rapprochement du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables :
|
(en milliers de dollars américains)
|
T3 2025
|
T3 2024
|
Neuf premiers
|
Neuf premiers
|
|
$
|
$
|
$
|
$
|
Produits
|
104 895
|
78 828
|
289 094
|
218 427
|
Charges d'exploitation
|
(78 166)
|
(69 334)
|
(227 781)
|
(192 352)
|
Résultat d'exploitation
|
26 729
|
9 494
|
61 313
|
26 075
|
(Recouvrement) charge au titre de la rémunération à base d'actions
|
(2 512)
|
252
|
(1 926)
|
597
|
Profit sur la sortie d'immobilisations corporelles
|
-
|
(2 089)
|
-
|
(2 089)
|
Dépréciation des actifs non courants
|
-
|
2 519
|
-
|
2 826
|
Coûts de mise en place du système ERP
|
343
|
-
|
659
|
-
|
Perte à la réévaluation d'un instrument financier
|
-
|
-
|
1 000
|
-
|
Coûts associés aux litiges et aux activités de restructuration
|
-
|
1 021
|
-
|
1 021
|
Amortissement
|
4 495
|
4 424
|
12 947
|
12 418
|
BAIIA ajusté
|
29 055
|
15 621
|
73 993
|
40 848
|
Marge du BAIIA ajusté
|
27,7 %
|
19,8 %
|
25,6 %
|
18,7 %
Les charges d'exploitation ajustées correspondent aux charges d'exploitation compte non tenu de la dépréciation des stocks, de la charge (du recouvrement) au titre de la rémunération à base d'actions, des coûts de mise en place du système ERP, de la perte (du profit) sur la sortie d'immobilisations corporelles, de la perte (du profit) à la réévaluation d'un instrument financier, de la dépréciation (reprise de dépréciation) des actifs non courants, des coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, et de l'amortissement. 5N+ a recours aux charges d'exploitation ajustées pour calculer le BAIIA ajusté. 5N+ croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.
Voici un rapprochement des charges d'exploitation ajustées avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :
|
(en milliers de dollars américains)
|
T3 2025
|
T3 2024
|
Neuf premiers
|
Neuf premiers
|
|
$
|
$
|
$
|
$
|
Charges d'exploitation
|
78 166
|
69 334
|
227 781
|
192 352
|
Recouvrement (charge) au titre de la rémunération à base d'actions
|
2 512
|
(252)
|
1 926
|
(597)
|
Profit sur la sortie d'immobilisations corporelles
|
-
|
2 089
|
-
|
2 089
|
Dépréciation des actifs non courants
|
-
|
(2 519)
|
-
|
(2 826)
|
Coûts de mise en place du système ERP
|
(343)
|
-
|
(659)
|
-
|
Perte à la réévaluation d'un instrument financier
|
-
|
-
|
(1 000)
|
-
|
Coûts associés aux litiges et aux activités de restructuration
|
-
|
(1 021)
|
-
|
(1 021)
|
Amortissement
|
(4 495)
|
(4 424)
|
(12 947)
|
(12 418)
|
Charges d'exploitation ajustées
|
75 840
|
63 207
|
215 101
|
177 579
La marge brute ajustée est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement et de la charge de dépréciation des stocks. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits, en divisant le montant de la marge brute ajustée par le total des produits.
Voici un rapprochement de la marge brute ajustée avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :
|
(en milliers de dollars américains)
|
T3 2025
|
T3 2024
|
Neuf premiers
|
Neuf premiers
|
|
$
|
$
|
$
|
$
|
Total des produits
|
104 895
|
78 828
|
289 094
|
218 427
|
Coût des ventes
|
(69 857)
|
(57 904)
|
(197 637)
|
(160 309)
|
Marge brute
|
35 038
|
20 924
|
91 457
|
58 118
|
Amortissement inclus dans le coût des ventes
|
3 703
|
3 553
|
10 657
|
9 802
|
Marge brute ajustée
|
38 741
|
24 477
|
102 114
|
67 920
|
Marge brute ajustée en pourcentage
|
36,9 %
|
31,1 %
|
35,3 %
|
31,1 %
La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie. Toute mesure financière présentée par suite de l'adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul. La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de 5N+.
Le ratio dette nette/BAIIA correspond à la dette nette divisée par le BAIIA des douze derniers mois.
Voici un rapprochement du total de la dette et de la dette nette avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables :
|
(en milliers de dollars américains)
|
Au 30 septembre 2025
|
Au 31 décembre 2024
|
|
$
|
$
|
Dette bancaire
|
-
|
-
|
Dette à long terme, y compris la partie courante
|
115 471
|
122 203
|
Obligation locative, y compris la partie courante
|
30 364
|
29 402
|
Sous-total de la dette
|
145 835
|
151 605
|
Obligation locative, y compris la partie courante
|
(30 364)
|
(29 402)
|
Total de la dette
|
115 471
|
122 203
|
Trésorerie
|
(52 192)
|
(22 142)
|
Dette nette
|
63 279
|
100 061
SOURCE 5N Plus Inc.
Pour communiquer avec nous : Richard Perron, Président et chef de la direction financière, 5N Plus inc., +1-514-856‐0644, [email protected]
