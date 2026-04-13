MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N+ » ou la « Société »), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Alban Fournier à titre de chef de la direction financière, à compter du 27 avril 2026.

Alban Fournier, Chef de la direction financière, 5N Plus inc. (Groupe CNW/5N Plus Inc.)

Cette nomination fait suite à l'annonce précédente concernant le plan de relève de la direction, dans le cadre duquel M. Richard Perron, actuel chef de la direction financière, deviendra président et chef de la direction et M. Gervais Jacques, actuel chef de la direction, deviendra président exécutif du conseil d'administration, à compter du 31 mai 2026.

« Nous sommes ravis d'accueillir Alban au sein de notre équipe de direction, a affirmé Richard Perron, président et chef de la direction financière de 5N+. Sa vaste expertise financière et son expérience de direction seront des atouts inestimables pour 5N+ durant sa prochaine phase de croissance. Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec lui pour faire progresser notre stratégie d'entreprise qui a fait ses preuves, de consolider notre position de partenaire mondial de confiance spécialisé dans les matériaux de pointe sur les marchés essentiels ainsi que de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

M. Fournier se joint à 5N+ avec près de 30 ans d'expérience, sur trois continents, à des postes liés aux affaires générales et à l'exploitation. Cette expérience lui a permis de développer une grande expertise en finance, audit interne, stratégie d'entreprise et technologie. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président exécutif aux finances et technologies à l'Administration portuaire de Montréal, où il a également supervisé l'approvisionnement. Auparavant, il a été chef des finances au Chantier Davie Canada Inc., après avoir évolué plus de vingt ans chez Rio Tinto, où il a occupé plusieurs postes de direction, notamment à titre de chef du groupe d'audit interne et de chef de la direction financière de Rio Tinto Bauxite et Alumine. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, il détient une maîtrise en économie et en finance.

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N+ pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec), gère des centres de recherche‑développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

SOURCE 5N Plus Inc.

Personne-ressource : Richard Perron, Président et chef de la direction financière, 5N Plus inc., +1 (514) 856‐0644, [email protected]