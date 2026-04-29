MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N+ ») annoncera ses résultats du premier trimestre 2026, le mercredi 6 mai 2026 après la fermeture des marchés et une conférence téléphonique aura lieu le jeudi 7 mai 2026 avec les analystes pour discuter des résultats. 5N+ tiendra son assemblée annuelle des actionnaires en présentiel et par webdiffusion audio en direct le jeudi 7 mai 2026.

Conférence téléphonique - résultats T1 2026 :

Jeudi 7 mai 2026 à 8h (heure avancée de l'Est)

Visiter la section « Centre de l'investisseur » à www.5nplus.com pour accéder à la webdiffusion

Composer le 1 800 990-4777 (sans frais), le 1 289 819-1299 (Toronto) ou le 1 514 400-3794 (Montréal)

Numéro de la conférence est le 18349

Un enregistrement sera disponible deux heures après l'événement au 1 888 660-6345 jusqu'au 14 mai 2026. Le code d'accès est 18349.

Assemblée annuelle

Jeudi 7 mai 2026 à 10h (heure avancée de l'Est)

Centre Sheraton Montréal, 1201, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 2L7

Webdiffusion à l'adresse https://meetnow.global/MYJXF5P

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux de haute pureté forment souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

SOURCE 5N Plus Inc.

Pour communiquer avec nous : Richard Perron, President, 5N Plus inc., +1 (514) 856‐0644, [email protected]