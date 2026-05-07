Nouvelles fournies par5N Plus Inc.
07 mai, 2026, 20:15 ET
MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N+ » ou la « Société ») (TSX: VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance spécialisés à l'échelle mondiale, a annoncé que les candidats mentionnés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 1er avril 2026 ont été élus comme administrateurs de 5N+ lors de son assemblée annuelle des actionnaires (« l'assemblée ») tenue plus tôt aujourd'hui. Suivant la tenue de l'assemblée, les administrateurs ont nommé M. Gervais Jacques à titre de président exécutif du conseil d'administration de la Société.
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Candidats
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Votes pour
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% pour
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Votes contre
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% contre
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Luc Bertrand
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46 273 107
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76,52 %
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14 201 343
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23,48 %
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Blair Dickerson
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59 198 991
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97,89 %
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1 275 460
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2,11 %
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Michael Hanley
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60 307 557
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99,72 %
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166 894
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0,28 %
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Gervais Jacques
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58 958 660
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97,49 %
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1 515 790
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2,51 %
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Andrée-Lise Méthot
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59 165 611
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97,84 %
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1 308 840
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2,16 %
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Richard Perron
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59 858 487
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98,98 %
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615 964
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1,02 %
Nomination de l'auditeur indépendant
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommée au poste d'auditeur indépendant de 5N+ jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.
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Votes pour
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% pour
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Abstentions
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% d'abstentions
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61 273 794
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99,57 %
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267 446
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0,43 %
À propos de 5N+
5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux de haute pureté forment souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord
et en Asie.
SOURCE 5N Plus Inc.
Pour communiquer avec nous : Alban Fournier, Chef de la direction financière, 5N Plus inc., +1-514-856‐0644, [email protected]
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