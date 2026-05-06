Début d'année 2026 solide avec une croissance des produits de 33 % et

une croissance du BAIIA ajusté de 41 %, dépassant les attentes

Produits de 117,9 M$, soit une hausse de 33 % d'un exercice à l'autre

Marge brute ajustée 1 de 41,4 M$, soit une hausse de 36 % d'un exercice à l'autre, portant la marge brute ajustée en pourcentage des ventes 1 à 35,1 %

de 41,4 M$, soit une hausse de 36 % d'un exercice à l'autre, portant la marge brute ajustée en pourcentage des ventes à 35,1 % BAIIA ajusté1 de 29,2 M$, soit une hausse de 41 % d'un exercice à l'autre

MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N+ » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre (« T1 2026 ») clos le 31 mars 2026. Tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire.

« Le premier trimestre de 2026 constitue un excellent début d'année, la dynamique établie en 2025 se poursuivant dans nos principaux marchés finaux. La croissance des produits s'explique principalement par la hausse des volumes dans le marché de l'énergie renouvelable terrestre, ainsi que par des prix supérieurs à l'inflation sur le marché de l'énergie solaire spatiale et des produits dérivés du bismuth. Dans l'ensemble, notre performance témoigne de la mise en œuvre rigoureuse de notre stratégie axée sur les produits à valeur ajoutée, de la solidité de nos relations avec nos clients ainsi que de l'adaptabilité de notre plateforme opérationnelle et d'approvisionnement à l'échelle mondiale », a déclaré Gervais Jacques, chef de la direction de 5N+.

« Nous avons généré une forte croissance de l'ensemble de nos indicateurs clés pour le premier trimestre de 2026, tout en maintenant une situation financière solide. Compte tenu de notre performance à ce jour, nous sommes bien positionnés pour atteindre nos objectifs de croissance annuelle du BAIIA ajusté et nous nous attendons à un apport plus équilibré tout au long de l'année. Alors que nous continuons de mener nos activités dans un contexte dynamique marqué par des coûts élevés, nous demeurons résolument axés sur nos initiatives en matière de productivité pour améliorer l'efficacité et sur l'avancement de nos plans d'expansion de la capacité pour soutenir la croissance à long terme », a déclaré Richard Perron, président de 5N+.

Faits saillants financiers

Pour le premier trimestre de 2026, les produits ont augmenté de 33 % pour atteindre 117,9 M$, comparativement à 88,9 M$ pour le premier trimestre de 2025. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des volumes dans le secteur Semiconducteurs spécialisés et une tarification plus élevée pour les produits dérivés du bismuth dans le secteur Matériaux de haute performance.

Stimulé par la hausse des volumes dans le secteur Semiconducteurs spécialisés et par les prix supérieurs à l'inflation dans le marché de l'énergie solaire spatiale et des produits dérivés du bismuth, le BAIIA ajusté a augmenté de 41 %, pour atteindre 29,2 M$ pour le premier trimestre de 2026, comparativement à 20,8 M$ pour le premier trimestre de 2025.

Avantagée par les facteurs mentionnés ci-dessus, la marge brute ajustée a atteint 41,4 M$ pour le premier trimestre de 2026, soit une hausse de 36 % par rapport au premier trimestre de 2025. La marge brute ajustée en pourcentage des ventes s'est établie à 35,1 % pour le premier trimestre de 2026, comparativement à 34,2 % pour le premier trimestre de 2025.

Pour le premier trimestre de 2026, le résultat net a été de 17,8 M$, comparativement à 9,6 M$ pour le premier trimestre de 2025.

Au 31 mars 2026, le carnet de commandes1 se chiffrait à 434,4 M$, ce qui représente 336 jours de produits annualisés, en baisse de 17 jours par rapport au trimestre précédent et en hausse de 68 jours par rapport au 31 mars 2025.

Au 31 mars 2026, la dette nette1 s'établissait à 74,7 M$, par rapport à 50,3 M$ au 31 décembre 2025, reflétant la baisse des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. Le ratio dette nette/BAIIA1 de la Société s'établissait à 0,71x au 31 mars 2026.

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1 Mesure non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée selon les IFRS et qui, par conséquent, pourrait ne pas être comparable à la mesure similaire présentée par d'autres émetteurs. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » pour de plus amples renseignements.

Perspectives

Pour 2026, 5N+ continue de s'attendre à ce que la demande demeure solide dans le secteur Semiconducteurs spécialisés, soutenue par l'expansion structurelle de ses principaux marchés finaux, avec une vigueur particulière dans ses marchés stratégiques de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale. Ces tendances, conjuguées à la position de la Société en tant que principal fournisseur mondial, mis à part la Chine, de composés semiconducteurs spécialisés de très grande pureté, devraient continuer de soutenir la croissance à long terme de ce secteur.

Dans le secteur Matériaux de haute performance, bien que les conditions de prix soient restées avantageuses plus longtemps que prévu, se prolongeant jusqu'au premier trimestre de 2026, la Société continue de s'attendre à une normalisation de ces tendances au cours de 2026.

De façon plus générale, dans un contexte géopolitique et économique en constante évolution, la Société continue de s'attendre à ce que son environnement d'exploitation demeure complexe et à ce que les coûts des intrants et les coûts d'exploitation augmentent. Dans ce contexte, la Société demeure axée sur l'exécution rigoureuse de ses initiatives en matière de productivité et de ses plans d'expansion de la capacité pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réaliser des économies d'échelle.

Compte tenu de sa performance pour le premier trimestre de 2026 et de sa visibilité actuelle, 5N+ maintient sa fourchette de projections du BAIIA ajusté pour 2026, qui se situe entre 100 M$ et 105 M$. La Société prévoit un apport plus équilibré tout au long de l'année, contrairement à ses prévisions antérieures.

Conférence téléphonique

5N+ tiendra une conférence téléphonique le jeudi 7 mai 2026, à 8 h, heure avancée de l'Est, portant sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Web de la Société à l'adresse www.5nplus.com.

Pour participer à la conférence :

Région de Toronto : 1-289-819-1299

Région de Montréal : 1-514-400-3794

Numéro sans frais : 1-800-990-4777

Pour accéder à la conférence, composez le code d'accès : 18349

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible deux heures après l'événement et jusqu'au 14 mai 2026. Pour accéder à l'enregistrement, composez le 1-888-660-6345, puis saisissez le code d'accès 18349.

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1 Mesure non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée selon les IFRS et qui, par conséquent, pourrait ne pas être comparable à la mesure similaire présentée par d'autres émetteurs. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » pour de plus amples renseignements.

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N+ pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord

et en Asie.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses que la Société juge raisonnables lorsqu'elles sont formulées, notamment que 5N+ sera en mesure de maintenir en poste et d'embaucher du personnel clé et de préserver les relations avec ses clients, ses fournisseurs et ses autres partenaires commerciaux; que 5N+ continuera de mener ses activités dans le cours normal des affaires; que 5N+ sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie de croissance; que 5N+ réussira à traiter les commandes de son carnet de commandes en temps opportun; que 5N+ ne subira pas de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou de perturbations importantes de l'approvisionnement en matières premières à des conditions concurrentielles; que 5N+ sera en mesure de générer de nouvelles ventes, de produire, de livrer et de vendre des produits aux volumes et aux prix prévus et de contrôler ses coûts; ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses se révéleront exactes. Ces énoncés ne constituent pas une garantie du rendement futur, reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2025 de 5N+ daté du 24 février 2026 et à la note 10 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les trimestres clos les 31 mars 2026 et 2025, qui peuvent être consultés sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N+ pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N+.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour ces énoncés prospectifs afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre certains éléments clés des résultats financiers attendus de la Société, ainsi que ses objectifs, priorités stratégiques et perspectives, et pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel la Société prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont avertis que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

5N PLUS INC.

ÉTATS DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

Pour les trimestres clos les 31 mars

(en milliers de dollars américains, sauf les informations par action) (non audités)





2026 2025



$ $ Produits

117 893 88 888 Coût des ventes

80 115 61 892 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration

11 321 8 560 Autres (produits) charges, montant net

(1 835) 3 325



89 601 73 777 Résultat d'exploitation

28 292 15 111







Charges financières





Intérêt sur la dette à long terme

1 636 2 004 Intérêts théoriques et autres charges d'intérêts

478 713 Perte (profit) de change

719 (714)



2 833 2 003 Résultat avant impôt sur le résultat

25 459 13 108 Charge d'impôt





Exigible

6 219 3 371 Différé

1 478 164



7 697 3 535 Résultat net

17 762 9 573







Résultat de base par action

0,20 0,11 Résultat dilué par action

0,20 0,11

Le résultat net est entièrement attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc.

5N PLUS INC.

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars américains) (non audités)





31 mars 2026 31 décembre 2025



$ $ Actif





Actif courant





Trésorerie

45 713 59 573 Créances

65 518 50 470 Stocks

177 350 163 727 Impôt sur le résultat à recevoir

2 001 1 874 Actifs financiers dérivés

45 016 19 593 Autres actifs courants

6 953 6 938 Total de l'actif courant

342 551 302 175 Immobilisations corporelles

106 943 99 634 Actifs au titre de droits d'utilisation

27 290 28 275 Immobilisations incorporelles

22 258 23 117 Goodwill

11 804 12 062 Actifs d'impôt différé

5 062 6 795 Autres actifs

2 998 3 072 Total de l'actif non courant

176 355 172 955 Total de l'actif

518 906 475 130







Passif





Passif courant





Dettes fournisseurs et charges à payer

98 054 79 096 Impôt sur le résultat à payer

15 176 13 966 Partie courante des produits différés

10 513 12 834 Partie courante des obligations locatives

2 134 2 170 Partie courante de la dette à long terme

1 282 1 233 Total du passif courant

127 159 109 299 Dette à long terme

119 085 108 604 Passifs d'impôt différé

4 910 5 173 Obligations au titre des régimes d'avantages du personnel

12 200 12 745 Obligations locatives

27 015 27 983 Produits différés

10 944 11 545 Autres passifs

793 817 Total du passif non courant

174 947 166 867 Total du passif

302 106 276 166







Capitaux propres

216 800 198 964 Total du passif et des capitaux propres

518 906 475 130









Mesures non conformes aux IFRS

Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des 12 prochains mois. Il est exprimé en dollars et estimé en nombre de jours, lequel ne peut dépasser 365 jours. Les nouvelles commandes représentent le nombre de commandes reçues durant la période considérée, exprimé en nombre de jours, et sont calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de 5N+ à maintenir et à accroître ses produits.

Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges d'intérêts, la charge (le recouvrement) d'impôt et l'amortissement. 5N+ a recours au BAIIA, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

Voici un rapprochement du BAIIA avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

(en milliers de dollars américains)



T1 2026 T1 2025





$ $ Résultat net



17 762 9 573 Intérêt sur la dette à long terme, intérêts théoriques et autres charges d'intérêts



2 114 2 717 Charge d'impôt



7 697 3 535 Amortissement



4 408 4 128 BAIIA



31 981 19 953

La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits.

Le BAIIA ajusté correspond au résultat d'exploitation comme défini avant l'incidence de la dépréciation des stocks, de la charge (du recouvrement) au titre de la rémunération à base d'actions, des coûts de mise en place du système ERP, de la perte (du profit) sur la sortie d'immobilisations corporelles, de la perte (du profit) à la réévaluation d'un instrument financier, de la dépréciation (reprise de dépréciation) des actifs non courants, des coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, et de l'amortissement. 5N+ a recours au BAIIA ajusté, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits.

Voici un rapprochement du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables :

(en milliers de dollars américains)



T1 2026 T1 2025





$ $ Produits



117 893 88 888 Charges d'exploitation



(89 601) (73 777) Résultat d'exploitation



28 292 15 111 (Recouvrement) charge au titre de la rémunération à base d'actions



(3 670) 1 393 Coûts de mise en place du système ERP



189 160 Amortissement



4 408 4 128 BAIIA ajusté



29 219 20 792 Marge du BAIIA ajusté



24,8 % 23,4 %

La marge brute ajustée est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement et de la charge de dépréciation des stocks. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits en divisant le montant de la marge brute ajustée par le total des produits.

Voici un rapprochement de la marge brute ajustée avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

(en milliers de dollars américains)



T1 2026 T1 2025





$ $ Total des produits



117 893 88 888 Coût des ventes



(80 115) (61 892) Marge brute



37 778 26 996 Amortissement inclus dans le coût des ventes



3 623 3 403 Marge brute ajustée



41 401 30 399 Marge brute ajustée en pourcentage



35,1 % 34,2 %

La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie. Toute mesure financière présentée par suite de l'adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul. La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de 5N+.

Le ratio dette nette/BAIIA correspond à la dette nette divisée par le BAIIA des 12 derniers mois.

Voici un rapprochement du total de la dette et de la dette nette avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables :

(en milliers de dollars américains) Au 31 mars 2026 Au 31 décembre 2025

$ $ Dette bancaire - - Dette à long terme, y compris la partie courante 120 367 109 837 Obligation locative, y compris la partie courante 29 149 30 153 Sous-total de la dette 149 516 139 990 Obligation locative, y compris la partie courante (29 149) (30 153) Total de la dette 120 367 109 837 Trésorerie (45 713) (59 573) Dette nette 74 654 50 264

SOURCE 5N Plus Inc.

Pour communiquer avec nous : Richard Perron, Président, 5N Plus inc., +1-514-856‐0644, [email protected]