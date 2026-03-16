MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - 5N Plus inc. (TSX : VNP) (« 5N+ » ou la « Société »), un chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui des changements à venir au sein de son conseil d'administration. La candidature de M. Michael Hanley sera proposée pour l'élection à titre de nouvel administrateur indépendant au conseil lors de l'assemblée annuelle des actionnaires, qui aura lieu le jeudi 7 mai 2026. M. Jean-Marie Bourassa, membre du conseil depuis 2007, ne se présentera pas pour un nouveau mandat.

« Nous nous réjouissons de proposer la candidature de Michael Hanley comme administrateur de 5N+. Fort de plus de trente ans d'expérience dans les secteurs de la fabrication, des ressources naturelles et des services bancaires, M. Hanley est un dirigeant accompli, dont l'impressionnante feuille de route en gestion financière et en gouvernance d'entreprise ainsi que sa capacité reconnue à guider les organisations dans les phases critiques de leur croissance, font de lui un candidat idéal alors que la demande pour les matériaux de pointe de 5N+ ne cesse d'augmenter », a souligné Luc Bertrand, président du conseil d'administration de 5N+.

« J'aimerais remercier sincèrement Jean-Marie Bourassa pour ses nombreuses contributions à 5N+ depuis sa fondation, à titre de conseiller d'abord, puis d'administrateur de société après notre premier appel public à l'épargne, a ajouté Luc Bertrand. En tant que président du comité d'audit et de gestion des risques, il a également mis à profit sa vaste expérience et son expertise en soutenant la Société pendant près de vingt ans et au fil des nombreux moments charnières de son évolution. Nous voulons lui exprimer notre profonde reconnaissance pour son service, son dévouement et son engagement, de même que pour le rôle qu'il a joué dans l'évolution de 5N+ jusqu'à aujourd'hui. »

Biographie de Michael Hanley

Michael Hanley, CPA, est un administrateur de sociétés chevronné. Il compte également plusieurs années d'expérience à des postes de haute direction en finances et en opérations, dans une variété de sociétés cotées au sein des secteurs de la fabrication, des ressources naturelles et des services financiers. Au cours de sa carrière, M. Hanley a notamment occupé le poste de chef de la direction financière à Cartons St-Laurent Inc., Gaz Métro et Alcan, où il a également dirigé les activités mondiales d'extraction de bauxite et de raffinage d'alumine, un secteur représentant 5 milliards de dollars. De plus, il a agi à titre de vice-président principal, Opérations et initiatives stratégiques, à la Banque Nationale du Canada. Depuis 2012, il contribue à la gouvernance de nombreuses sociétés en tant qu'administrateur, notamment chez BRP, iA Groupe financier, Nuvei et Banque EQ. Il siège actuellement aux conseils d'administration de Cogeco, LyondellBasell et ExCellThera. M. Hanley est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et comptabilité de HEC Montréal.

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N+ pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche‑développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

SOURCE 5N Plus Inc.

Personne-ressource : Richard Perron, Président et chef de la direction financière, 5N Plus inc., 514 856‐0644, [email protected]