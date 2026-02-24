Produits de 391,1 M$ pour l'exercice 2025, soit une augmentation de 35 % d'un exercice à l'autre

Marge brute ajustée 1 de 131,8 M$ pour l'exercice 2025, soit une hausse de 44 % d'un exercice à l'autre, et marge brute ajustée annuelle en pourcentage des ventes 1 de 33,7 %

de 131,8 M$ pour l'exercice 2025, soit une hausse de 44 % d'un exercice à l'autre, et marge brute ajustée annuelle en pourcentage des ventes de 33,7 % Projections annuelles dépassées avec un BAIIA ajusté1 de 92,4 M$ pour l'exercice 2025, soit une hausse de 73 % d'un exercice à l'autre

MONTRÉAL, le 24 févr. 2026 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N+ » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre (« T4 2025 ») et l'exercice (« E 2025 ») clos le 31 décembre 2025. Tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire.

« L'exercice 2025 a été un exercice record pour 5N+, marqué par l'atteinte de nouveaux sommets sur les plans de la performance financière et opérationnelle, et ce, dans un environnement complexe. Nous avons enregistré une croissance remarquable grâce à notre orientation stratégique axée sur les produits à valeur ajoutée dans les marchés finaux clés, à nos capacités mondiales adaptables en matière d'approvisionnement et de fabrication et à la solidité de nos relations clients. Forts de notre positionnement unique sur le marché et de nos avantages concurrentiels, nous sommes bien placés pour profiter des tendances solides de la demande sous-jacente dans plusieurs marchés finaux à forte croissance, tout en consolidant notre réputation de fournisseur de choix pour les matériaux de pointe qui constituent la partie critique des produits finaux de nos clients », a déclaré Gervais Jacques, chef de la direction de 5N+.

« En ce début de l'exercice 2026, nous poursuivrons la mise en œuvre de notre stratégie de croissance avec rigueur, tout en développant progressivement la capacité et en intensifiant la production dans des marchés stratégiques pour répondre à la demande des clients. Nous comptons profiter de la progression de notre capacité bénéficiaire pour générer un BAIIA ajusté annuel compris entre 100 M$ et 105 M$. Dans un environnement de hausse des coûts, nous demeurons résolument déterminés à améliorer la productivité et l'efficacité opérationnelle, des travaux d'entretien préventif supplémentaires ayant déjà été réalisés au cours de l'exercice 2025 pour soutenir nos objectifs opérationnels pour l'exercice 2026 », a déclaré Richard Perron, président et chef de la direction financière de 5N+.

Faits saillants financiers

Pour l'exercice 2025, les produits ont atteint 391,1 M$, par rapport à 289,3 M$ pour l'exercice 2024, et ont augmenté de 44 % pour atteindre 102,0 M$ pour le quatrième trimestre de 2025, comparativement à 70,9 M$ pour le quatrième trimestre de 2024. Ces augmentations s'expliquent principalement par la hausse des volumes dans le secteur Semiconducteurs spécialisés et une tarification plus élevée pour les produits dérivés du bismuth dans le secteur Matériaux de haute performance.





Stimulé par la hausse des volumes dans les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale ainsi que par les meilleurs prix par rapport à l'inflation sur le marché de l'énergie solaire spatiale et celui des produits dérivés du bismuth, le BAIIA ajusté a atteint 92,4 M$ pour l'exercice 2025, soit une hausse de 73 %, par rapport à 53,3 M$ pour l'exercice 2024, et il a augmenté de 48 % pour atteindre 18,5 M$ pour le quatrième trimestre de 2025, comparativement à 12,5 M$ pour le quatrième trimestre

de 2024.





de 2024. Avantagée par les facteurs mentionnés ci-dessus, la marge brute ajustée a augmenté de 44 % par rapport à l'exercice 2024 pour s'établir à 131,8 M$ pour l'exercice 2025. La marge brute ajustée en pourcentage des ventes a été de 33,7 % pour l'exercice 2025, par rapport à 31,6 % pour l'exercice 2024, et elle s'est établie à 29,1 % pour le quatrième trimestre de 2025, par rapport à 33,0 % pour le quatrième trimestre de 2024.





Pour l'exercice 2025, le résultat net a été de 50,6 M$, comparativement à 14,7 M$ pour l'exercice 2024, le résultat net ayant été de 7,6 M$ pour le quatrième trimestre de 2025, comparativement à 1,0 M$ pour le quatrième trimestre de 2024.





Au 31 décembre 2025, le carnet de commandes 1 se chiffrait à 394,9 M$, ce qui représente 353 jours de produits annualisés, en hausse de 42 jours par rapport au trimestre précédent.





se chiffrait à 394,9 M$, ce qui représente 353 jours de produits annualisés, en hausse de 42 jours par rapport au trimestre précédent. La dette nette1 au 31 décembre 2025 s'établissait à 50,3 M$, par rapport à 100,1 M$ au 31 décembre 2024, en raison de la hausse des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. Le ratio dette nette/BAIIA1 de la Société s'établissait à 0,54x au 31 décembre 2025.



1 Mesure non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée selon les IFRS et qui, par conséquent, pourrait ne pas être comparable à la mesure similaire présentée par d'autres émetteurs. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » pour de plus amples renseignements.

Perspectives

Pour 2026, 5N+ s'attend à ce que la demande dans le secteur Semiconducteurs spécialisés demeure soutenue par des tendances de croissance sous-jacentes à long terme persistantes, dont la demande accrue d'énergie solaire, stimulée en partie par l'essor de l'adoption de l'intelligence artificielle, et par la poursuite de l'expansion structurelle dans les domaines de l'observation spatiale, des communications par satellite et des applications de sécurité. En tant que principal fournisseur mondial, mis à part la Chine, de composés semiconducteurs spécialisés de très grande pureté destinés aux applications en lien avec l'énergie renouvelable terrestre et l'énergie solaire spatiale, la Société est bien positionnée pour continuer de profiter de la demande croissante.

Dans les marchés de l'imagerie et de la détection, la Société prévoit que les applications en lien avec la sécurité et la défense offriront des occasions de croissance à moyen terme, et que l'adoption progressive de technologies de détection avancées pour les applications médicales devrait générer des occasions de croissance à plus long terme.

Dans le secteur Matériaux de haute performance la demande dans les domaines des soins de santé et des produits pharmaceutiques, ainsi que pour les matériaux techniques, devrait demeurer globalement alignée sur la croissance du PIB, conformément aux tendances historiques. Après une année exceptionnelle pour les produits dérivés du bismuth, la Société s'attend à ce que les tendances en matière de marges se normalisent en 2026, en raison des pressions anticipées sur les coûts.

De façon plus générale, dans un contexte géopolitique et économique en constante évolution, la Société s'attend à ce que son environnement d'exploitation demeure complexe en 2026, en raison de la hausse des coûts des intrants et des coûts d'exploitation. Dans ces circonstances, la Société continuera de privilégier l'exécution rigoureuse de ses plans de croissance, notamment en augmentant et en adaptant ses capacités de production dans ses marchés stratégiques afin de répondre à la demande des clients, tout en améliorant la productivité et l'efficacité opérationnelle à l'échelle de ses activités. Elle entend également continuer d'explorer les possibilités de croissance qui lui permettront de renforcer davantage sa chaîne de valeur en matériaux de pointe et de consolider sa position de chef de file dans les marchés finaux en croissance.

Forte de son expansion dans les marchés finaux à croissance élevée, principalement dans le secteur Semiconducteurs spécialisés, et d'après les contrats existants et la demande anticipée, 5N+ projette un BAIIA ajusté compris entre 100 M$ et 105 M$ pour l'exercice 2026, avec un apport plus important attendu au deuxième semestre de l'exercice.



À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N+ pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche‑développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses que la Société juge raisonnables lorsqu'elles sont formulées, notamment que 5N+ sera en mesure de maintenir en poste et d'embaucher du personnel clé et de préserver les relations avec ses clients, ses fournisseurs et ses autres partenaires commerciaux; que 5N+ continuera de mener ses activités dans le cours normal des affaires; que 5N+ sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie de croissance; que 5N+ réussira à traiter les commandes de son carnet de commandes en temps opportun; que 5N+ ne subira pas de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou de perturbations importantes de l'approvisionnement en matières premières à des conditions concurrentielles; que 5N+ sera en mesure de générer de nouvelles ventes, de produire, de livrer et de vendre des produits aux volumes et aux prix prévus et de contrôler ses coûts; ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses se révéleront exactes. Ces énoncés ne constituent pas une garantie du rendement futur, reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2025 de 5N+ daté du 24 février 2026, qui peut être consulté sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca .

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N+ pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N+.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour ces énoncés prospectifs afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre certains éléments clés des résultats financiers attendus de la Société, ainsi que ses objectifs, priorités stratégiques et perspectives, et pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel la Société prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont avertis que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

5N PLUS INC.

ÉTATS DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉS

Exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars américains, sauf les informations par action)





2025 2024



$ $ Produits

391 062 289 281 Coût des ventes

273 566 211 413 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration

35 049 34 026 Autres charges (produits), montant net

8 008 11 614



316 623 257 053 Résultat d'exploitation

74 439 32 228







Charges financières





Intérêt sur la dette à long terme

7 671 8 210 Intérêts théoriques et autres charges d'intérêts

1 783 959 Profit de change

(720) (549)



8 734 8 620 Résultat avant impôt sur le résultat

65 705 23 608 Charge (recouvrement) d'impôt





Exigible

16 386 6 945 Différé

(1 247) 1 991



15 139 8 936 Résultat net

50 566 14 672







Résultat de base par action

0,57 0,17 Résultat dilué par action

0,56 0,16

Le résultat net est entièrement attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc.

5N PLUS INC.

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS

(en milliers de dollars américains)





31 décembre 2025 31 décembre 2024



$ $ Actif





Actif courant





Trésorerie

59 573 22 142 Créances

50 470 42 172 Stocks

163 727 137 823 Impôt sur le résultat à recevoir

1 874 1 811 Actifs financiers dérivés

19 593 6 978 Autres actifs courants

6 938 6 469 Total de l'actif courant

302 175 217 395 Immobilisations corporelles

99 634 85 995 Actifs au titre de droits d'utilisation

28 275 28 583 Immobilisations incorporelles

23 117 22 929 Goodwill

12 062 10 665 Actifs d'impôt différé

6 795 7 358 Autres actifs

3 072 3 982 Total de l'actif non courant

172 955 159 512 Total de l'actif

475 130 376 907







Passif





Passif courant





Dettes fournisseurs et charges à payer

79 096 42 116 Impôt sur le résultat à payer

13 966 5 207 Partie courante des produits différés

12 834 11 206 Partie courante des obligations locatives

2 170 1 952 Partie courante de la dette à long terme

1 233 - Total du passif courant

109 299 60 481 Dette à long terme

108 604 122 203 Passifs d'impôt différé

5 173 5 737 Obligations au titre des régimes d'avantages du personnel

12 745 12 624 Obligations locatives

27 983 27 450 Produits différés

11 545 8 688 Autres passifs

817 706 Total du passif non courant

166 867 177 408 Total du passif

276 166 237 889







Capitaux propres

198 964 139 018 Total du passif et des capitaux propres

475 130 376 907









Mesures non conformes aux IFRS

Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois. Il est exprimé en dollars et estimé en nombre de jours, lequel ne peut dépasser 365 jours. Les nouvelles commandes représentent le nombre de commandes reçues durant la période considérée, exprimé en nombre de jours, et sont calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de 5N+ à maintenir et à accroître ses produits.

Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges d'intérêts, la charge (le recouvrement) d'impôt et l'amortissement. 5N+ a recours au BAIIA, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

Voici un rapprochement du BAIIA avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

(en milliers de dollars américains) T4 2025 T4 2024 E 2025 E 2024

$ $ $ $ Résultat net 7 590 1 006 50 566 14 672 Intérêt sur la dette à long terme, intérêts théoriques et autres charges d'intérêts 2 091 2 446 9 454 9 169 Charge d'impôt 2 832 2 415 15 139 8 936 Amortissement 4 422 4 373 17 369 16 791 BAIIA 16 935 10 240 92 528 49 568

La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits.

Le BAIIA ajusté correspond au résultat d'exploitation comme défini avant l'incidence de la dépréciation des stocks, de la charge (du recouvrement) au titre de la rémunération à base d'actions, des coûts de mise en place du système ERP, de la perte (du profit) sur la sortie d'immobilisations corporelles, de la perte (du profit) à la réévaluation d'un instrument financier, de la dépréciation (reprise de dépréciation) des actifs non courants, des coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, et de l'amortissement. 5N+ a recours au BAIIA ajusté, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits.

Voici un rapprochement du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables :

(en milliers de dollars américains) T4 2025 T4 2024 E 2025 E 2024

$ $ $ $ Produits 101 968 70 854 391 062 289 281 Charges d'exploitation (88 842) (64 701) (316 623) (257 053) Résultat d'exploitation 13 126 6 153 74 439 32 228 Charge (recouvrement) au titre de la rémunération à base d'actions 497 309 (1 429) 906 Profit sur la sortie d'immobilisations corporelles - - - (2 089) Dépréciation (reprise de dépréciation) des actifs non courants 475 (120) 475 2 706 Coûts de mise en place du système ERP 586 - 1 245 - Perte à la réévaluation d'un instrument financier 313 1 000 1 313 1 000 (Produits) coûts associés aux litiges et aux activités de restructuration (969) 769 (969) 1 790 Amortissement 4 422 4 373 17 369 16 791 BAIIA ajusté 18 450 12 484 92 443 53 332 Marge du BAIIA ajusté 18,1 % 17,6 % 23,6 % 18,4 %

La marge brute ajustée est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement et de la charge de dépréciation des stocks. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits, en divisant le montant de la marge brute ajustée par le total des produits.

Voici un rapprochement de la marge brute ajustée avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

(en milliers de dollars américains) T4 2025 T4 2024 E 2025 E 2024

$ $ $ $ Total des produits 101 968 70 854 391 062 289 281 Coût des ventes (75 929) (51 104) (273 566) (211 413) Marge brute 26 039 19 750 117 496 77 868 Amortissement inclus dans le coût des ventes 3 646 3 643 14 303 13 445 Marge brute ajustée 29 685 23 393 131 799 91 313 Marge brute ajustée en pourcentage 29,1 % 33,0 % 33,7 % 31,6 %

La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie. Toute mesure financière présentée par suite de l'adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul. La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de 5N+.

Le ratio dette nette/BAIIA correspond à la dette nette divisée par le BAIIA des douze derniers mois.

Voici un rapprochement du total de la dette et de la dette nette avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables :

(en milliers de dollars américains) Au 31 décembre 2025 Au 31 décembre 2024

$ $ Dette bancaire - - Dette à long terme, y compris la partie courante 109 837 122 203 Obligation locative, y compris la partie courante 30 153 29 402 Sous-total de la dette 139 990 151 605 Obligation locative, y compris la partie courante (30 153) (29 402) Total de la dette 109 837 122 203 Trésorerie (59 573) (22 142) Dette nette 50 264 100 061

