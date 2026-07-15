54 nouveaux logements de transition préfabriqués pour femmes itinérantes seront construits à Montréal

MONTRÉAL, le 15 juill. 2026 /CNW/ -- La Société d'habitation du Québec cède un terrain sur l'avenue Elmhurst, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal, à Communia, un OBNL spécialisé dans le développement immobilier, partenaire de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Cette cession de terrain permettra la construction de 54 logements de transition préfabriqués pour abriter des femmes en situation d'itinérance dans les prochains mois. Ce projet sera financé entièrement par la Ville de Montréal et démontre le leadership de la Ville face à la crise actuelle de l'itinérance à Montréal.

L'annonce a été faite aujourd'hui à Montréal par la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, et M. Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, qui étaient accompagnés de la responsable de l'habitation et de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Caroline Braun, et de la directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Montréal, Mme Isabelle Pépin.

L'ensemble des 54 femmes admissibles auront la possibilité de bénéficier de services accordés par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que de suppléments au loyer, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la Société d'habitation du Québec et à 10 % par la Ville de Montréal.

La réalisation de ce projet s'inscrit dans le renforcement de la collaboration entre la Société d'habitation du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux afin de mieux coordonner les interventions en habitation et les services destinés aux personnes ayant des besoins particuliers, notamment celles vivant une situation d'itinérance, un problème de santé mentale, une déficience ou ayant vécu de la violence. Cette approche favorise une meilleure planification des besoins, un arrimage accru entre les projets d'habitation et les services qui y sont associés ainsi qu'une coordination renforcée des investissements pour soutenir des initiatives adaptées aux réalités du terrain.

Citations :

« Nos annonces pour mettre en place des milieux de vie et des mesures pour lutter contre l'itinérance se multiplient depuis quelques mois. Cela montre bien que le nouveau gouvernement en place est fermement déterminé à s'attaquer à ce fléau social. Je salue la collaboration de la Ville de Montréal et de l'Office municipal d'habitation de Montréal dans ce dossier. Cela prouve que quand les efforts s'additionnent, on peut rapidement trouver des solutions efficaces. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Pour sortir durablement une personne de l'itinérance, il faut d'abord lui offrir un milieu de vie stable, sécuritaire et adapté à ses besoins. Avec ces 54 nouveaux logements abordables, nous ajoutons rapidement des places qui permettront à des personnes parmi les plus vulnérables de retrouver un toit et la stabilité nécessaire pour entreprendre un nouveau parcours. C'est exactement le type de solution concrète que nous devons multiplier pour prévenir et réduire l'itinérance au Québec. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Ce projet concrétise une fois de plus notre leadership pour lutter contre l'itinérance. Ici, des personnes pourront enfin retrouver la stabilité d'un logement de qualité et humains, où les personnes se sentiront véritablement les bienvenues. Nous avons tendu la main à l'OMHM et à Communia, qui ont immédiatement accepté de devenir des partenaires de cette lutte à l'itinérance, en partenariat avec la Mission Old Brewery. Ce projet pilote représente une nouvelle façon d'agir rapidement pour répondre à l'urgence. Et nous comptons bien en déployer d'autres afin d'accélérer l'accès à des logements transitoires partout sur le territoire. »

Mme Caroline Braun, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal

« L'Office municipal d'habitation de Montréal, en partenariat avec Communia, est fier d'apporter son savoir-faire dans le développement de logements pour des ménages dans le besoin. Nous avons pris l'engagement de jouer un rôle dans la lutte contre l'itinérance en apportant des solutions en matière de logement à Montréal. Il s'agit pour nous d'un projet-pilote qui pourra ouvrir la voie à d'autres projets immobiliers semblables dans le futur. »

Mme Isabelle Pépin, directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Montréal

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez la section de la Société d'habitation du Québec dans Québec.ca.

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SOURCE Société d'habitation du Québec

Source : Arslan Tifouri, Directeur des communications de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]