50 millions pour les dépenses COVID des services de garde - Toujours rien pour les travailleuses et travailleurs

MONTRÉAL, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) est déçue que le soutien financier annoncé par le ministre Lacombe ne prévoit aucune mesure pour appuyer et reconnaître la contribution des travailleuses et travailleurs des CPE.

L'aide financière de 50 millions de dollars annoncée par le gouvernement vise à appuyer les services de garde éducatifs qui ont dû mettre en place des mesures sanitaires pour limiter les risques de propagation de la COVID-19. Malgré les nombreuses interventions des derniers mois, cette annonce n'inclut toujours pas de mesures concrètes pour répondre aux préoccupations des travailleuses et travailleurs de CPE. La FSSS-CSN exige la mise en place d'une banque de jours payés pour appuyer les travailleuses qui doivent s'isoler en attente d'un résultat de test. Elle demande aussi au ministère d'accentuer la transmission d'informations au personnel sur les cas d'infection en CPE et d'instaurer une voie rapide de dépistage de test. Elle a aussi demandé l'accès à une prime COVID.

« On joue avec la patience des travailleuses et travailleurs des CPE. Plus le temps passe, plus elles sentent que le gouvernement les laisse de côté. Elles sont au front depuis le début de la pandémie et tout ce qu'elles demandent, c'est qu'on les protège correctement et qu'on reconnaisse les nombreux efforts qu'elles font pour continuer de servir les tout-petits en pleine pandémie », explique Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110 000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Hubert Forcier, Conseiller à l'information -- Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), 514-209-3311, [email protected]