TORONTO, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est fier d'annoncer son partenariat avec Machool, une plateforme d'expédition innovante qui exploite la technologie d'IA pour offrir aux détaillants des solutions d'expédition personnalisées, rentables et durables.

Alors que les consommateurs s'attendent de plus en plus à une livraison gratuite et rapide*, Machool aide les petits, moyens et grands détaillants à rationaliser leurs processus logistiques, tout en leur offrant les meilleurs tarifs sans engagement de volume.

« L'expédition est bien plus que le transport de produits - c'est une occasion d'améliorer l'expérience client, d'atteindre des objectifs commerciaux et de stimuler la croissance, a déclaré Santo Ligotti, vice-président du Marketing et des Services aux membres du CCCD. La plateforme assistée par l'IA de Machool permet aux détaillants de comparer les tarifs d'expédition en temps réel, de faire correspondre leurs choix d'expédition avec leurs objectifs stratégiques et de profiter de tarifs imbattables grâce au pouvoir d'achat collectif du CCCD auprès de plus de 20 transporteurs partenaires. »

À l'approche de la période des Fêtes, les services de Machool arrivent à point nommé. Les outils de cette plateforme, qui sont faciles d'utilisation, permettent aux détaillants de réaliser les opérations suivantes :

Comparer et économiser : Comparez en temps réel les tarifs de plusieurs partenaires pour trouver la solution d'expédition la plus rapide, la plus écologique ou la plus rentable.





Comparez en temps réel les tarifs de plusieurs partenaires pour trouver la solution d'expédition la plus rapide, la plus écologique ou la plus rentable. Obtenir les meilleurs tarifs, sans engagement : Accédez à des tarifs prénégociés sans engagement de volume.





Accédez à des tarifs prénégociés sans engagement de volume. Procéder à une intégration facile : Connectez sans effort les plateformes de commerce électronique grâce à l'API de Machool ou au plugiciel pour commencer à expédier en ligne sans frais.





Connectez sans effort les plateformes de commerce électronique grâce à l'API de Machool ou au plugiciel pour commencer à expédier en ligne sans frais. Obtenir le plein contrôle : Gérez le suivi, la facturation et vos déclarations en un seul endroit avec des outils de pointe, et personnalisez le portail de Machool afin qu'il corresponde à votre marque grâce à des solutions en marque blanche.

L'inscription à Machool est gratuite et vous n'avez pas de frais de licence à payer.

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, visitez https://www.commercedetail.org/adhesion/cccd-machool/

*Sondage du CCCD et de Léger sur le magasinage des Fêtes 2024

À propos de Machool

Machool est une plateforme technologique dynamique pilotée par AI qui transforme la façon dont les entreprises gèrent l'expédition et la logistique. Grâce à l'accès à un réseau diversifié de transporteurs de confiance, Machool permet aux entreprises de simplifier et d'optimiser leurs opérations d'expédition, qu'il s'agisse de petites entreprises de commerce électronique ou de grands détaillants. Avec la plateforme Machool, les utilisateurs peuvent comparer les tarifs de manière transparente, gérer les expéditions et accéder à des remises exclusives, garantissant ainsi la rentabilité et l'évolutivité de leurs besoins logistiques.

Machool s'engage à fournir des solutions flexibles et fiables, en favorisant des partenariats solides pour soutenir les entreprises canadiennes et internationales. Notamment, les récentes collaborations de Machool avec des leaders de l'industrie comme Air Canada Cargo soulignent son engagement à fournir des services de commerce électronique améliorés qui répondent à un marché en évolution rapide. Machool, dont le siège social est situé au Canada, a pour mission de fournir aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour communiquer efficacement avec leurs clients dans le monde entier. https://www.machool.com/fr/

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2023, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 502 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. www.commercedetail.org/.

