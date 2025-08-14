Cette commémoration constitue une partie importante de la réponse du gouvernement du Canada à l'appel à l'action 79 du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation.

PORTAGE LA PRAIRIE, MB, le 14 août 2025 /CNW/ - L'ancien pensionnat indien de Portage La Prairie faisait partie du système de pensionnats destinés aux enfants autochtones mis sur pied officiellement par le gouvernement fédéral au cours des XIXe et XXe siècles. Né des politiques coloniales de l'histoire du Canada, ce système retirait les enfants autochtones de leurs communautés et non seulement les privait de leurs traditions, de leur langue et de leur culture, mais ces institutions les ont également exposés à de graves préjudices, voire à la mort. Le système des pensionnats est une tragédie qui a eu des effets néfastes sur des générations de Peuples Autochtones et le gouvernement du Canada s'est engagé sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones et à l'établissement d'une relation renouvelée avec ces derniers, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat.

Aujourd'hui, Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface--Saint-Vital, Manitoba, et la Première Nation Long Plain ont commémoré l'importance historique nationale de l'ancien pensionnat indien de Portage La Prairie lors d'une cérémonie spéciale au cours de laquelle trois plaques ont été dévoilées au National Indigenous Residential School Museum of Canada (Musée national des pensionnats autochtones du Canada). L'annonce a été faite au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Construit en 1914-1915, l'ancien pensionnat indien de Portage La Prairie est situé dans la réserve Keeshkeemaquah, laquelle fait partie des terres de réserve de la Première Nation Long Plain. La désignation de lieu historique de ce bâtiment a été proposée par la Première Nation de Long Plain qui a travaillé en collaboration avec Parcs Canada pour déterminer les valeurs historiques de cet ancien pensionnat.

Ce grand bâtiment en brique de trois étages est l'un des rares exemples subsistants des pensionnats autochtones établis à travers le Canada. Le pensionnat a fermé ses portes en 1975. Six ans plus tard, le bâtiment et les terrains environnants ont été cédés à la Première Nation Long Plain afin de remplir en partie leurs droits fonciers issus de traités. Depuis, L'ancien pensionnat a acquis un nouveau sens en tant que lieu de résilience et de commémoration qui préserve l'héritage de l'ère des pensionnats autochtones et permet d'éduquer le public.

Par l'entremise de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, le gouvernement du Canada commémore les personnages, les lieux et les événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes ainsi que les jeunes à se rapprocher de leur passé. Le processus de commémoration repose en grande partie sur des nominations publiques. À ce jour, plus de 2 270 désignations ont été faites.

« Il y a cinquante ans, l'ancien pensionnat indien de Portage La Prairie fermait ses portes, mettant fin à un chapitre douloureux dans notre histoire commune. Pourtant, les familles de Portage La Prairie et des communautés à travers le pays ressentent encore aujourd'hui les séquelles causées par le système des pensionnats indiens. À l'occasion de cet anniversaire, nous rendons hommage à la force et à la résilience des survivants, nous pleurons ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux et nous nous engageons à nouveau à poursuivre ensemble le chemin vers la vérité et la réconciliation. »

L'honorable Rebecca Alty,

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Aujourd'hui, nous prenons le temps de reconnaître le douloureux héritage de l'ancien pensionnat de Portage La Prairie et les conséquences néfastes et durables que cet établissement, et de nombreux autres du même type dans le cadre du système des pensionnats, ont eues sur des générations de familles et de communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous espérons que cette commémoration encouragera les Canadiens et les Canadiennes à réfléchir à cette histoire tragique, à reconnaître le passé, à honorer les enfants disparus et à reconnaître la force et la résilience extraordinaires des survivants et de tous les peuples autochtones. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que la voix des peuples autochtones soit entendue et que cette histoire ne soit jamais oubliée ».

Ginette Lavack,

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface--Saint-Vital, Manitoba

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux survivants autochtones de l'ancien pensionnat indien de Portage La Prairie, qui a été exploité de 1915 à 1975. Les plaques sont des symboles de résilience et de force. Elles présentent des histoires ancrées dans la vérité et honorent les esprits. Ces monuments commémoratifs soulignent l'héritage de douleur et d'injustice endurées avec courage et dignité. Leur vie est importante. Leur voix compte. Leur guérison est importante. Nous sommes toujours là ».

Lorraine Daniels,

Survivante de la deuxième génération

Directrice générale

National Indigenous Residential School Museum of Canada Inc.

Les enfants envoyés au pensionnat indien de Portage La Prairie provenaient de plusieurs Premières Nations et d'autres communautés autochtones au Manitoba et ailleurs. Dans cet établissement, ils ont fait face à une discipline sévère, à des abus, à du travail exténuant, à de la négligence affective, à des tentatives d'anéantissement de leur langue et de leur culture ainsi qu'à l'isolement de leur famille et de leur communauté.

provenaient de plusieurs Premières Nations et d'autres communautés autochtones au et ailleurs. Dans cet établissement, ils ont fait face à une discipline sévère, à des abus, à du travail exténuant, à de la négligence affective, à des tentatives d'anéantissement de leur langue et de leur culture ainsi qu'à l'isolement de leur famille et de leur communauté. L'ancien pensionnat indien de Portage La Prairie abrite aujourd'hui le Musée national des pensionnats autochtones du Canada , qui a été créé « pour être un lieu où chacun peut apprendre, partager, guérir et progresser en comprenant mieux les forces qui ont façonné et changé à jamais plusieurs générations de Premières Nations ».

, qui a été créé « pour être un lieu où chacun peut apprendre, partager, guérir et progresser en comprenant mieux les forces qui ont façonné et changé à jamais plusieurs générations de Premières Nations ». Parcs Canada et la Première Nation ont collaboré pour déterminer les valeurs historiques de cet ancien pensionnat et le rapport sur le bâtiment préparé pour la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) a été rédigé conjointement par des membres de la Première Nation et de Parcs Canada.

(CLMHC) a été rédigé conjointement par des membres de la Première Nation et de Parcs Canada. Les plaques sont rédigées en anishinaabemowin, en anishinaabemowin syllabique, en cri, en cri syllabique, en dakota ainsi qu'en anglais et en français.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre responsable de Parcs Canada sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . Avec la participation de Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets qui ont une importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient racontées aux Canadiennes et Canadiens.

conseille le ministre responsable de Parcs Canada sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . participation de Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets qui ont une importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient racontées aux Canadiennes et Canadiens. La grande majorité des candidatures soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada le sont par des membres du public. Pour plus d'information sur la Commission et sur la façon de soumettre une candidature, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

