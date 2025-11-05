Veuillez prendre note que cet événement a été annulé.

MONCTON, NB, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Les Mi'gmaq du Nouveau-Brunswick, en compagnie de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, ainsi que de Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, annonceront la signature d'une entente historique concernant les lieux du patrimoine naturel et culturel administrés par Parcs Canada au Nouveau-Brunswick.

En voici les détails :

Date : Le vendredi 7 novembre 2025



Heure : 14 h 30 (HNA)

Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 14 h 15 (HNA)



Lieu : Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] pour obtenir les détails de l'emplacement.





Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles