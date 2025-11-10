BELÉM, Brésil, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont avisés que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, sera à Belém, au Brésil, pour participer à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30) les 12 et 13 novembre 2025.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Voici les détails des séances ouvertes aux médias :

Horaire des séances du 12 novembre

Activité : Coalition des capitales : La nature à l'heure du bilan : processus et feuille de route Heure : 8 h 15 à 9 h 15 (BRT) Lieu : Pavillon des normes



Activité : Dialogue sur le leadership autochtone en matière de climat Heure : 9 h 30 à 10 h 15 (BRT) Lieu : Pavillon du Canada

Horaire des séances du 13 novembre

Activité : Catalyser des partenariats innovants générant des bénéfices majeurs pour le climat, la nature et l'économie Heure : 12 h 30 à 13 h 15 (BRT) Lieu : Pavillon du Canada



Activité : Réseau des champions de la nature Heure : 13 h 45 à 14 h 45 (BRT) Lieu : Pavillon du Canada

