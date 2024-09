50 000 $ pour soutenir le patrimoine culturel autochtone

QUÉBEC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annoncent une aide financière à la Nation naskapie pour assurer la préservation du secteur formé des lacs Cambrien et Nachicapau ainsi que de Fort Mackenzie.

Cette aide financière de 50 000 $ contribuera à la protection du territoire, au rayonnement et à la mise en valeur du patrimoine culturel de la Nation naskapie. Elle s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit lancé en 2022.

En soutenant les nations autochtones dans la reconnaissance et la mise en valeur de leur patrimoine culturel, le gouvernement contribue au dialogue entre les cultures.

« Le gouvernement souhaite appuyer l'intérêt des nations autochtones pour le patrimoine archéologique. C'est pourquoi il soutient la Nation naskapie dans ses recherches pour documenter le secteur formé des lacs Cambrien et Nachicapau ainsi que de Fort Mackenzie. En soutenant différents projets, nous contribuons à assurer la préservation et la vitalité du patrimoine pour toutes les nations autochtones. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Cette initiative permet non seulement d'approfondir nos connaissances sur un territoire d'une grande richesse archéologique, mais aussi de mettre en valeur l'héritage culturel de la Nation naskapie. Avec ce nouveau programme, notre gouvernement est fier de soutenir des projets portés par nos partenaires autochtones. J'ai espoir que cette aide permettra de renforcer la valorisation et la promotion des cultures autochtones au Québec et d'assurer la préservation des patrimoines autochtones pour les générations à venir. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Le Ministère met en œuvre des programmes spécifiques pour soutenir le développement culturel autochtone. Le présent appui intervient de différentes façons pour répondre aux besoins particuliers des communautés, des organismes et des instances de gouvernance autochtones. Il s'inscrit dans les objectifs du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027. Le chantier de la culture, des langues autochtones et de la réconciliation, dont le Ministère est responsable, dispose d'une somme de 27,3 M$ pour 5 ans.

Le Ministère souhaite appuyer les nations autochtones pour assurer la valorisation, la promotion, la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel autochtone.

Les cultures autochtones démontrent une vitalité exceptionnelle et révèlent le caractère riche et pluriel des nations au Québec. Le patrimoine culturel autochtone doit être mis en valeur, soutenu et valorisé.

En soutenant les nations autochtones dans la reconnaissance et la mise en valeur de leur patrimoine culturel, le Ministère contribue à la réconciliation et aux dialogues entre les cultures.

Ce projet s'inscrit dans les discussions pour la mise en œuvre de mesures de protection de ce territoire relativement à l'Entente particulière pour la conservation du secteur du lac Cambrien / lac Nachicapau / Fort Mackenzie entre la Nation naskapie de Kawawachikamach , l'Administration régionale Kativik, la Société Makivik, Hydro-Québec et le gouvernement du Québec, signée en 2019.

