50 000 $ pour la poursuite des activités de la Web radio Atikamekw Sipi Kitotakan (ASKi)

QUÉBEC, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre responsable des Relations avec les Premières nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annoncent l'octroi de 50 000 $ pour la bonification de la programmation de la Web radio Atikamekw Sipi Kitotakan (ASKi).

Ce média offre du contenu éducatif touchant la langue, la culture et l'histoire de la Nation Attikamek, en plus d'assurer la diffusion des enjeux et des événements nationaux attikameks. Afin de perpétuer la tradition orale, la langue attikamek doit être parlée et la radio en ligne demeure l'outil par excellence pour joindre l'ensemble des membres de la communauté.

La somme octroyée permettra l'embauche d'une ressource humaine et l'achat d'équipement supplémentaire, contribuant ainsi à augmenter le nombre d'heures de contenu original diffusé par la Web radio ASKi.

Citations

« Notre gouvernement accorde une grande importance au rayonnement des cultures et des langues autochtones. Je me réjouis de l'octroi de cette somme qui permet d'appuyer le secteur des communications de la Nation Attikamek ainsi que la préservation et la mise en valeur de la culture et de la langue attikameks. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis heureux de cette initiative de notre gouvernement, qui s'inscrit dans une volonté de préserver et de faire rayonner la tradition orale de la Nation Attikamek. Les sommes octroyées à la Web radio ASKi permettront d'assurer la transmission de la langue et de la culture à toute la communauté attikamek. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières nations et les Inuit

Fait saillant

L'aide financière accordée à la Web radio ASKi s'inscrit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027, dans lequel l'une des mesures proposées consiste à bonifier l'aide et assurer un soutien adéquat aux médias autochtones.

Lien connexe

