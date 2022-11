45e cérémonie des Prix du Québec - Le gouvernement du Québec souligne le parcours exceptionnel de 16 personnalités en culture et en science

QUÉBEC, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, rendront hommage ce soir aux lauréates et aux lauréats des Prix du Québec 2022.

Sera également dévoilée la toute nouvelle médaille des Prix du Québec, conçue et créée par la joaillière Ariane Marois. Rappelons que cette médaille sera remise aux lauréats jusqu'en 2026. Le concept a été retenu par un jury composé de spécialistes dans les domaines des arts visuels, des métiers d'art et des métaux à l'issue d'un concours public tenu au début de l'année 2022.

La cérémonie sera diffusée en direct sur les pages Facebook du ministère de la Culture et des Communications et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Elle sera également disponible dans les jours suivants en différé sur la chaîne YouTube et sur le site Web des Prix du Québec.

Citations

« Les personnes lauréates des Prix du Québec travaillent souvent loin des projecteurs, mais aujourd'hui, on a l'occasion de faire briller leur parcours remarquable. Leurs avancées améliorent notre quotidien et notre avenir, tout en faisant rayonner la relève et les domaines d'excellence du Québec à l'international. Merci à toutes ces personnes d'exception de contribuer à bâtir un Québec plus innovant ! »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ces femmes et ces hommes sont en quelque sorte l'incarnation du niveau d'excellence qu'a atteint le Québec en culture et en sciences. Ces personnes sont source de fierté et d'inspiration et leurs accomplissements tracent la voie à suivre pour l'avenir. Par leur remarquable carrière, ils incarnent la richesse créatrice de la société québécoise. En les honorant, notre gouvernement met en lumière leur impressionnant parcours et contribue à faire en sorte que leurs réalisations fassent partie de notre histoire. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Les lauréats des prix scientifiques sont :

M. Michel Chrétien, prix Armand-Frappier - Développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche ;

M. Gérard Duhaime, prix Léon-Gérin - Sciences humaines et sociales ;

M. Michel Gauthier, prix Lionel-Boulet - Recherche et développement en milieu industriel ;

M me Marie-Thérèse Chicha, prix Marie-Andrée-Bertrand - Innovation sociale ;

M. Roberto Morandotti, prix Marie-Victorin - Sciences naturelles et génie ;

M. Yves De Koninck, prix Wilder-Penfield - Recherche biomédicale ;

M. Bertrand Routy, prix Relève scientifique - Toutes les disciplines scientifiques.

Les lauréats des prix culturels sont :

M me Mireille Dansereau , prix Albert- Tessier - Cinéma ;

, prix Albert- - Cinéma ; M. Michel Rabagliati , prix Athanase-David - Littérature ;

, prix Athanase-David - Littérature ; M me Madeleine Careau , prix Denise-Filiatrault - Arts de la scène ;

, prix Denise-Filiatrault - Arts de la scène ; M. Charles Richard-Hamelin , prix Denise-Pelletier - Arts d'interprétation ;

, prix Denise-Pelletier - Arts d'interprétation ; M. Alain Fournier , prix Ernest-Cormier - Aménagement du territoire, architecture et design ;

, prix Ernest-Cormier - Aménagement du territoire, architecture et design ; M. Louis Mercier , prix Georges-Émile-Lapalme - Langue française ;

, prix Georges-Émile-Lapalme - Langue française ; M me Lucie K. Morisset , prix Gérard-Morisset - Patrimoine ;

, prix Gérard-Morisset - Patrimoine ; M. Alain Saulnier , prix Guy-Mauffette - Radio, télévision, presse écrite et médias numériques ;

, prix Guy-Mauffette - Radio, télévision, presse écrite et médias numériques ; Mme Barbara Steinman , prix Paul-Émile-Borduas - Arts visuels, métiers d'art et arts numériques.

Faits saillants :

L'année 2022 marque le centième anniversaire de la Loi pour encourager la production d'œuvres littéraires ou scientifiques, à l'origine des Prix du Québec.

Afin de refléter la richesse et l'essor de l'activité culturelle et scientifique dans la société québécoise, le gouvernement a créé en 1977 les Prix du Québec dans la forme que nous leur connaissons désormais. Depuis lors, 259 prix culturels et 190 prix scientifiques ont été remis à des hommes et à des femmes d'exception en reconnaissance de leur carrière admirable.

L'appel de candidatures des Prix du Québec 2023 aura lieu du 13 janvier au 13 mars prochains. Lors de cette nouvelle édition, le prix René-Levesque s'ajoutera aux distinctions offertes. Il sera attribué à une personne pour sa contribution remarquable au domaine du journalisme.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les Prix du Québec et découvrir les portraits des lauréates et lauréats de même que de la joaillière Ariane Marois et sa création, consultez le Québec.ca/prixduquebec .

