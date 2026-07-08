Mission en Inde : le Québec renforce son partenariat avec une puissance stratégique de l'Indo-Pacifique

QUÉBEC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, a effectué une mission en Inde du 1er au 7 juillet, afin d'y consolider la présence du Québec, d'accroître le rayonnement des entreprises québécoises et de favoriser le développement de partenariats économiques et institutionnels durables.

À Mumbai, le ministre a rencontré le premier ministre du Mahārāshtra, Devendra Fadnavis, avec lequel il a signé une lettre d'intention sur le renouvellement de l'Entente de coopération entre le gouvernement du Québec et celui de l'État du Mahārāshtra. Il s'est aussi entretenu avec des représentants de haut niveau des milieux économique et institutionnel afin d'explorer les possibilités de collaboration.

Avec l'appui d'Investissement Québec International, le ministre a multiplié les rencontres avec des dirigeants de grandes entreprises indiennes afin de positionner le Québec comme un partenaire de choix en matière d'investissement, d'innovation et de développement industriel. Ces échanges ont permis de mettre en valeur les atouts du Québec dans des secteurs stratégiques et de favoriser un dialogue direct avec des décideurs influents.

La mission s'est poursuivie à New Delhi, où le ministre a rencontré plusieurs représentants du gouvernement indien. Ces échanges ont permis de consolider les relations entre le Québec et l'Inde, de faire avancer le dialogue sur les priorités communes et de jeter les bases de nouveaux partenariats au bénéfice des deux économies. Parmi ceux-ci figuraient le ministre des Affaires externes de l'Inde, Subrahmanyam Jaishankar, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Piyush Goyal et le haut-commissaire du Canada en Inde, Christopher Cooter.

Des tables rondes tenues avec des entreprises québécoises présentes à Mumbai et à New Delhi ont, quant à elle, permis au ministre de veiller à assurer une cohérence entre l'action diplomatique du Québec et les réalités du terrain, de mieux soutenir les entreprises dans leurs démarches et de relayer leurs priorités auprès des partenaires locaux.

Citation :

« Dans un monde marqué par les bouleversements géopolitiques et économiques, le Québec fait le choix d'agir. Cette mission en Inde traduit notre volonté de diversifier nos marchés et de mettre en œuvre les ambitions de notre nouvelle politique internationale. L'Inde est appelée à jouer un rôle déterminant dans l'économie mondiale, et le Québec entend y bâtir des partenariats durables qui contribueront à notre prospérité, à notre sécurité économique et à notre influence en Indo-Pacifique. En renforçant nos liens politiques avec des partenaires de premier plan, nous affirmons la place du Québec comme un acteur crédible, ambitieux et ouvert sur le monde. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Faits saillants :

Le Québec est lié à l'Inde par une entente en sécurité sociale (2013). Il a aussi noué des relations privilégiées avec l'État du Mahārāshtra, concrétisées par une entente multisectorielle (2018).

Le Québec est présent en Inde depuis 2008 et travaille depuis 2024 à consolider son statut de représentation autonome.

En 2025, la valeur des exportations de marchandises du Québec à destination de l'Inde s'établissait à plus de 1 G$ et représentait 26,1 % des exportations canadiennes vers ce pays.

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SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 438-821-6755; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]