Mission SEUS-CP en Caroline du Sud - Le Québec renforce ses partenariats en Amérique du Nord

QUÉBEC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, était à Greenville en Caroline du Sud à l'occasion de la 18e Conférence annuelle de l'Alliance des États du sud-est des États-Unis et des provinces canadiennes (SEUS-CP). La mission visait à promouvoir les relations politiques et commerciales du Québec avec les États du Sud-est américain et les provinces de l'Est du Canada, pour soutenir la prospérité en Amérique du Nord.

Au cours de sa mission, le ministre a rencontré des entreprises québécoises participant à la conférence, afin d'échanger sur les occasions d'affaires et les défis qui se présentent à elles sur les marchés nord-américains. Il a également pris part à plusieurs activités réunissant des décideurs politiques et économiques du Sud-Est américain, ainsi que des représentants des provinces canadiennes membres de l'Alliance. Il a notamment eu l'occasion de s'entretenir avec le gouverneur de la Géorgie, Brian P. Kemp, le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, le vice-gouverneur et commissaire du département du développement économique et communautaire du Tennessee, Stuart C. McWhorter, et la secrétaire au Commerce de l'Alabama, Ellen McNair.

Le ministre a par ailleurs prononcé une allocution lors de la cérémonie d'ouverture et il a participé à une table ronde réunissant les chefs de délégations des États et des provinces membres. Les échanges ont notamment porté sur les secteurs stratégiques des énergies avancées, des sciences de la vie et de la mobilité, où les entreprises québécoises se distinguent par leur expertise et leur capacité d'innovation.

Citation :

« Dans un monde en bouleversement, il est essentiel de maintenir des liens étroits avec nos partenaires américains et canadiens et de rappeler la position incontournable du Québec comme acteur économique en Amérique du Nord. Cette conférence offre une occasion unique de renforcer nos relations avec les États du Sud-Est, de promouvoir l'expertise québécoise dans des secteurs stratégiques et de rappeler l'importance d'un commerce ouvert et mutuellement bénéfique. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Faits saillants :

Fondée en 2007 à Montréal, l'Alliance SEUS-CP a pour objectif de défendre les intérêts communs du Canada et des États-Unis en vue de faciliter les investissements bilatéraux et les échanges commerciaux. Il s'agit d'une initiative du gouvernement du Québec et de l'État de la Géorgie.

SEUS-CP regroupe six États américains (Alabama, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, Mississippi et Tennessee) de même que six provinces canadiennes (Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec et Terre-Neuve-et-Labrador).

Les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et ces six États américains ont atteint plus de 13,4 G$ CA, dont 8,9 G$ en exportations. La valeur des exportations vers ces États représente environ 7,3 % du total international des exportations du Québec, une part semblable aux pays de l'Europe de l'Ouest (6,6 %).

En 2025, le Québec a d'ailleurs fourni environ 63 % de l'aluminium brut importé par les États américains membres de l'Alliance ainsi que plus de 15 % du bois d'œuvre qu'ils ont importé.

La valeur des exportations québécoises de biens et services à destination des autres provinces et territoires du Canada est évaluée à plus de 101 G$ CA en 2024. Cela représente 36 % de la valeur totale des exportations du Québec en biens et services et 16 % de notre PIB.

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SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme, 438 821-6755; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]