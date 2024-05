MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - 3M, un leader mondial dans les solutions de produits innovants, s'est associé à JRTech Solutions, une entreprise de premier plan dans l'intégration de systèmes numériques et fournisseur d'étiquettes électroniques (EEG) de Pricer, pour introduire un système de suivi et de documentation numérique ultramoderne sur le site de production de 3M situé à Brockville, Ontario.

Cette collaboration a abouti au développement d'une solution numérique automatisée personnalisée conçue pour améliorer la précision et l'efficacité des processus de production de 3M. En utilisant la plateforme de communication infrarouge (IR) de Pricer fournie par JRTech, ce système innovant s'intègre parfaitement aux contrôleurs logiques programmables industriels (PLC) que 3M utilise pour faire fonctionner l'équipement d'automatisation. Le système est spécifiquement conçu pour vérifier les spécifications du produit, les paramètres de conception et les détails d'exploitation, en enregistrant ces données cruciales directement dans une base de données SQL et en mettant à jour les étiquettes de bac avec les informations de production actuelles en temps quasi réel. Cette intégration marque une avancée significative dans la technologie de fabrication, offrant un niveau élevé de sécurité numérique tout en préservant l'intégrité du cycle de production.

La clé de cette percée réside dans le choix de la technologie de communication IR. Lorsqu'elle est combinée avec la durée de vie exceptionnellement longue de la batterie des étiquettes Pricer Power+™, la vitesse inégalée de la communication IR s'est avérée essentielle pour l'échange continu de données nécessaire à différents stades de production.

Andrew Hough, ingénieur en contrôles électriques et en automatisation à la Division de la sécurité personnelle de 3M, a salué le succès du projet : "La flexibilité du système Pricer, associée à son niveau élevé de sécurité, est la raison pour laquelle nous avons choisi de nous associer à JRTech Solutions pour ce projet important. Compte tenu de son succès, 3M explore maintenant la possibilité d'étendre ce projet pilote à d'autres parties de l'organisation."

Faisant écho à ce sentiment, Diego Mazzone, président-directeur général de JRTech Solutions Inc., a souligné l'importance de cette collaboration : "Notre travail avec 3M met en évidence la flexibilité, la scalabilité, la précision et la sécurité de la communication infrarouge. La réputation de 3M en matière de précision et de qualité s'aligne parfaitement avec notre engagement à fournir le meilleur en technologie d'étiquettes électroniques. Nous sommes honorés d'avoir été choisis par 3M pour ce projet révolutionnaire, qui prouve l'application innovante de nos étiquettes numériques dans la fabrication."

Cette réussite est une étape importante dans le domaine de la fabrication, démontrant le potentiel des innovations numériques pour transformer les processus de production traditionnels. 3M et JRTech Solutions s'engagent à poursuivre leur partenariat, explorant de nouvelles façons d'appliquer cette technologie dans différents secteurs et garantissant les normes les plus élevées de qualité et d'efficacité dans la fabrication.

À propos de 3M

3M (NYSE: MMM) croit que la science contribue à créer un monde plus lumineux pour tous. En libérant le pouvoir des personnes, des idées et de la science pour réinventer ce qui est possible, notre équipe mondiale aborde de manière unique les opportunités et les défis de nos clients, de nos communautés et de notre planète. Découvrez comment nous travaillons pour améliorer la vie et créer l'avenir sur news.3MCanada.ca ou sur Twitter à @3M_Canada.

À propos de JRTech Solutions Inc.

JRTech Solutions Inc. est une société privée basée à Montréal, Québec. JRTech Solutions Inc. est le principal fournisseur canadien d'étiquettes électroniques (EEG) et le plus grand distributeur d'étiquettes électroniques de Pricer en Amérique du Nord, impliqué dans plus de 1 200 installations de magasins avec plus de 15 millions d'étiquettes installées depuis 2008. Pour plus d'informations, visitez http://www.jrtechsolutions.com.

