31e Semaine nationale de prévention de la noyade - Le gouvernement du Québec rappelle l'importance de sécuriser les piscines résidentielles

QUÉBEC, le 19 juill. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest et le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, profitent de la Semaine nationale de prévention de la noyade pour rappeler l'importance de sécuriser les installations de baignade et de faire preuve de vigilance lors d'activités aquatiques ou près de plans d'eau. Effectivement, ces précautions sont nécessaires afin de protéger la vie des citoyennes et citoyens, particulièrement les jeunes enfants. Cette semaine, parrainée par la Société de sauvetage, aura lieu du 21 au 27 juillet sous le thème La noyade est évitable.

Sécurité des piscines résidentielles, un appel aux propriétaires

Le gouvernement du Québec poursuit d'ailleurs ses efforts de sensibilisation quant à la sécurité des piscines résidentielles. À ce sujet, les propriétaires de piscines résidentielles extérieures installées avant novembre 2010, qui bénéficiaient auparavant d'une exemption, ont jusqu'au 30 septembre 2025 pour mettre aux normes leurs installations et se conformer au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Toutes les autres doivent déjà être conformes aux règles.

Citations :

« Qu'elles soient hors terre, creusées ou même démontables, les piscines résidentielles constituent un risque important de noyade, particulièrement chez les jeunes enfants. C'est encore plus vrai lorsque les installations ne sont pas adéquatement sécurisées. Les tout-petits échappent parfois à la surveillance des adultes, et c'est pour cette raison que l'on doit sécuriser ses installations. Une noyade est silencieuse et se déroule très rapidement. On se doit de mettre la sécurité à l'avant-plan, une noyade, c'est une noyade de trop. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Chaque année, nous sommes confrontés à des noyades, certaines causant la mort. Malgré la présence des premiers répondants sur l'ensemble de notre territoire, pour éviter des décès, les Québécois et Québécoises doivent adopter des comportements sécuritaires et porter un vêtement de flottaison individuel lorsqu'ils sont à proximité des plans d'eau. La semaine de prévention de la noyade est un bon moment pour se le rappeler. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Une noyade peut arriver à tout moment. On parle trop souvent d'accidents qui auraient pu être évités par la mise en place de mesures préventives. Il n'y a jamais absence de risques, mais la meilleure façon de les réduire est de sécuriser sa piscine selon les normes prévues. »

Émilie Heymans, quadruple médaillée olympique et porte-parole de la campagne sur la sécurité des piscines résidentielles du gouvernement du Québec

Faits saillants :

Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles vise essentiellement à limiter l'accès des jeunes enfants aux piscines résidentielles par certaines mesures telles que l'installation d'une enceinte munie d'une porte de sécurité se refermant et se verrouillant automatiquement.





vise essentiellement à limiter l'accès des jeunes enfants aux piscines résidentielles par certaines mesures telles que l'installation d'une enceinte munie d'une porte de sécurité se refermant et se verrouillant automatiquement. Ce règlement s'applique à toutes les piscines résidentielles extérieures, qu'elles soient creusées, semi-creusées, hors terre ou démontables (gonflables ou autres).





Les municipalités sont responsables de l'application du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles et de la délivrance d'un permis pour la construction d'une piscine ou d'une installation connexe (clôture, terrasse, plateforme, etc.).





et de la délivrance d'un permis pour la construction d'une piscine ou d'une installation connexe (clôture, terrasse, plateforme, etc.). Selon l'Hôpital de Montréal pour enfants (HME), pour chaque enfant décédé d'une noyade, plus de dix se rendent aux urgences ou sont hospitalisés pour une quasi-noyade. Encore selon l'HME, pendant les mois d'été, c'est un enfant par jour, en moyenne, qui se présente aux urgences pour une noyade ou une noyade non mortelle.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur les mesures de sécurité à respecter lors de la mise en place d'une piscine résidentielle ou pour une installation existante, visitez le www.québec.ca/piscinesrésidentielles.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746