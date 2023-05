OTTAWA, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - Chaque Canadienne et chaque Canadien méritent de recevoir de bons soins de santé buccodentaire, mais un tiers d'entre eux ne peuvent pas consulter un professionnel de la santé buccodentaire parce qu'ils n'ont pas d'assurance dentaire. En décembre dernier, comme première étape pour améliorer l'accès aux soins dentaires, le gouvernement du Canada a lancé la Prestation dentaire canadienne, qui permet aux familles admissibles de recevoir le soutien financier dont elles ont besoin pour couvrir les frais de soins dentaires pour les enfants de moins de 12 ans.

Nous avons franchi aujourd'hui une étape importante. À ce jour, la Prestation dentaire canadienne a aidé plus de 300 000 enfants à avoir un plus beau sourire et des dents plus saines. Les soins dentaires sont désormais accessibles à toute une génération d'enfants au Canada, qui profiteront des bienfaits pour la santé pendant de nombreuses années.

La première période de prestations se terminera le 30 juin 2023. Les enfants doivent avoir reçu des soins dentaires entre le 1er octobre 2022 et le 30 juin 2023 pour avoir droit aux prestations de la première période. Prenez donc rendez-vous dès maintenant pour vous assurer d'y avoir droit.

Dès le 1er juillet 2023, les familles pourront présenter une demande pour la deuxième période de prestations. Les familles qui répondent aux critères d'admissibilité pourront à nouveau recevoir jusqu'à 650 $, en fonction de leur revenu, pour chaque enfant admissible de moins de 12 ans qui recevra des soins dentaires entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.

La Prestation dentaire canadienne est un élément clé du travail réalisé par le gouvernement du Canada pour améliorer l'accès aux soins dentaires pour la population canadienne. Néanmoins, nous savons que les enfants ne sont pas les seuls qui méritent d'avoir accès à des soins dentaires abordables. C'est pour cette raison que le gouvernement fédéral a annoncé, dans le budget de 2023, un investissement de 13 milliards de dollars sur 5 ans, à compter de 2023-2024, et 4,4 milliards de dollars par année par la suite pour la mise en œuvre du nouveau Régime canadien de soins dentaires. Une fois mis en œuvre, le régime couvrira les soins buccodentaires de quelque 9 millions de Canadiens non assurés dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 dollars. Les personnes dont le revenu familial est inférieur à 70 000 dollars n'auront pas à payer de quote-part. Le régime devrait commencer à être déployé d'ici la fin de 2023, dans le but d'être pleinement mis en œuvre d'ici la fin de 2025.

Personne ne devrait avoir à choisir entre prendre soin de ses dents et payer ses factures à la fin du mois. Les Canadiennes et les Canadiens méritent d'avoir accès à des soins dentaires de qualité. Nous savons que ces soins sont importants non seulement pour la santé buccodentaire, mais aussi pour la santé en général.

