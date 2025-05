28e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - Un citoyen de cœur récompensé au Saguenay-Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 2 mai 2025 /CNW/ - Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, et Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tiennent à souligner l'engagement d'un bénévole de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, célébré hier soir lors de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec.

M. Michel de Champlain, d'Alma, s'est illustré dans la catégorie Bénévole.

Citations

« Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour faire du bien autour d'eux. Vous semez la bienveillance, vous récoltez l'espoir. Grâce à vous, nos communautés respirent la solidarité au quotidien. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Par son dévouement et sa générosité, M. Michel de Champlain incarne les valeurs de solidarité et d'engagement qui font la richesse de notre région. Merci pour le bénévolat que vous faites pour soutenir des initiatives et des organismes locaux. Vous avez su faire une réelle différence dans la vie de nombreuses personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce don de soi mérite notre plus profonde reconnaissance. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« J'ai le plaisir de côtoyer M. de Champlain depuis plusieurs années et eu l'occasion de le croiser dans le cadre de ses nombreuses implications communautaires et sportives. Ce grand homme, que ses collègues qualifient de bénévole efficace, courtois, polyvalent, disponible et compétent, mérite pleinement qu'on souligne et qu'on reconnaisse l'influence exceptionnelle qu'il a eue sur sa communauté au cours de ses nombreuses années d'implication. Bravo, M. de Champlain, pour ce prix prestigieux, c'est toute votre communauté qui est fière de vous. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Cette année, il y a eu au total 239 candidatures, dont 40 lauréates et lauréats.

, de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec. Les prix Hommage bénévolat-Québec permettent au gouvernement du Québec de reconnaître la précieuse contribution de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec. Depuis la tenue de la première édition de ces prix en 1998, le gouvernement a rendu hommage à plus de 1 100 bénévoles et organismes.

