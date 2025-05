28e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - Des citoyens de cœur récompensés en Montérégie

QUÉBEC, le 2 mai 2025 /CNW/ - Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, et Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, tiennent à souligner l'engagement de quatre bénévoles et de trois organismes de la région de la Montérégie, célébré hier soir lors de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec.

M. François Savard de Longueuil et M. Christopher Leduc de Saint-Hyacinthe se sont illustrés dans la catégorie Jeune bénévole - Prix Claude-Masson. M. Robert Beauchamp de Saint-Marcel-de-Richelieu et M. Rosaire Turcotte de Mont-Saint-Hilaire sont récipiendaires dans la catégorie Bénévole. Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, le Centre d'action bénévole de la Vallée-du-Richelieu ainsi que le Centre d'action bénévole de Saint-Hubert ont remporté un prix dans la catégorie Organisme.

Pour en apprendre davantage sur les personnes et les organismes lauréats ou sur les prix Hommage bénévolat-Québec 2025, rendez-vous à Quebec.ca/prix-benevolat/laureats

Citations

« Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour faire du bien autour d'eux. Vous semez la bienveillance, vous récoltez l'espoir. Grâce à vous, nos communautés respirent la solidarité au quotidien. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Le bénévolat est profondément ancré dans le cœur des Montérégiennes et des Montérégiens. Grâce à l'engagement exemplaire de personnes comme M. François Savard, M. Christopher Leduc, M. Robert Beauchamp et M. Rosaire Turcotte et d'organismes comme le Réseau BIBLIO de la Montérégie, le Centre d'action bénévole de la Vallée-du-Richelieu et le Centre d'action bénévole de Saint-Hubert, notre région demeure forte, unie et inspirante. Merci de porter haut les valeurs de solidarité, d'entraide et de bienveillance qui enrichissent notre communauté et la font rayonner. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Le bénévolat est un pilier essentiel de la sécurité alimentaire qui permet d'offrir chaque jour une aide solidaire à des milliers de personnes. »

Isabelle Poulet, adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet sécurité alimentaire) et députée de Laporte

Faits saillants

Cette année, il y a eu au total 239 candidatures et 40 lauréates et lauréats.

candidatures et lauréates et lauréats. Au Québec, chaque bénévole consacre en moyenne à un groupe ou à un organisme 127 heures en bénévolat, ce qui équivaut à 160 000 emplois à temps plein.

heures en bénévolat, ce qui équivaut à emplois à temps plein. Le comité de sélection des prix Hommage bénévolat-Québec était composé de représentants de la famille de M. Claude Masson , de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec.

, de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec. Les prix Hommage bénévolat-Québec permettent au gouvernement du Québec de reconnaître la précieuse contribution de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec. Depuis la tenue de la première édition de ces prix en 1998, le gouvernement a rendu hommage à plus de 1 100 bénévoles et organismes.

