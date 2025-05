28e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - Des citoyens de cœur récompensés en Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 2 mai 2025 /CNW/ - Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, et Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, tiennent à souligner l'engagement de deux bénévoles de la région de la Chaudière-Appalaches, célébré hier soir lors de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec.

M. Loïc Mathieu, de Lévis, et M. Jessy Croteau, de Montmagny, se sont illustrés respectivement dans les catégories Jeune bénévole - Prix Claude-Masson et Bénévole.

Pour en apprendre davantage sur les personnes et les organismes lauréats ou sur les prix Hommage bénévolat-Québec 2025, rendez-vous à Quebec.ca/prix-benevolat/laureats.

Citations

« Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour faire du bien autour d'eux. Vous semez la bienveillance, vous récoltez l'espoir. Grâce à vous, nos communautés respirent la solidarité au quotidien. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« L'engagement et la détermination de M. Loïc Mathieu à aider les enfants dans le besoin et leurs familles continuent de susciter l'admiration de toute la communauté lévisienne. Poussé par une volonté sincère de faire une différence, ce jeune homme de cœur s'implique de façon remarquable auprès du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Cette reconnaissance s'ajoute à la Médaille du Député, distinction que je lui ai remise en 2023 pour souligner son engagement, et témoigne une fois de plus de l'influence positive qu'il exerce dans la région. Je joins donc ma voix à celle de ma collègue la ministre Chantal Rouleau pour féliciter les bénévoles et les organismes honorés cette année par les prix Hommage bénévolat-Québec, particulièrement ceux de la Chaudière-Appalaches, pour leur contribution exceptionnelle au bien-être des gens de nos communautés! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Les bénévoles sont le cœur battant de nos communautés. Par leur générosité, leur temps et leur dévouement, ils transforment notre quotidien et inspirent l'espoir. Aujourd'hui, nous rendons hommage à deux hommes exceptionnels de la Chaudière-Appalaches, plus particulièrement à M. Jessy Croteau, dont je sais qu'il est très actif en Côte-du-Sud dans plusieurs domaines. Merci à vous deux pour votre engagement inestimable. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

Faits saillants

Cette année, il y a eu au total 239 candidatures et 40 lauréates et lauréats.

candidatures et lauréates et lauréats. Au Québec, chaque bénévole consacre en moyenne à un groupe ou à un organisme 127 heures en bénévolat, ce qui équivaut à 160 000 emplois à temps plein.

heures en bénévolat, ce qui équivaut à emplois à temps plein. Le comité de sélection des prix Hommage bénévolat-Québec était composé de représentants de la famille de M. Claude Masson , de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec.

, de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec. Les prix Hommage bénévolat-Québec permettent au gouvernement du Québec de reconnaître la précieuse contribution de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec. Depuis la tenue de la première édition de ces prix en 1998, le gouvernement a rendu hommage à plus de 1 100 bénévoles et organismes.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc



twitter.com/messqc



linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Tél. : 418 558-6039; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796