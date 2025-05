28e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - Des citoyens de cœur récompensés en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 2 mai 2025 /CNW/ - Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, et Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, tiennent à souligner l'engagement de deux bénévoles et d'un organisme de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, célébré hier soir lors de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec.

Mme Florence Cloutier Julien, de Taschereau, Mme Yvette Bélanger, de Rouyn-Noranda, ainsi que le Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda se sont illustrés respectivement dans les catégories Jeune bénévole - Prix Claude-Masson, Bénévole et Organisme.

Pour en apprendre davantage sur les personnes et les organismes lauréats ou sur les prix Hommage bénévolat-Québec 2025, rendez-vous à Quebec.ca/prix-benevolat/laureats.

Citations

« Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour faire du bien autour d'eux. Vous semez la bienveillance, vous récoltez l'espoir. Grâce à vous, nos communautés respirent la solidarité au quotidien. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Toutes mes félicitations à Mme Florence Cloutier Julien, à Mme Yvette Bélanger ainsi qu'au Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda pour leur engagement actif au sein des communautés de l'Abitibi-Témiscamingue. Je les remercie de rendre nos milieux de vie bienveillants, solidaires et dynamiques. Force est de constater que leur contribution bénéficie à l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je suis très heureuse de souligner l'engagement de Florence Cloutier Julien envers sa communauté. J'espère que son dévouement inspirera d'autres jeunes, qui voudront s'impliquer dans différentes causes. Ce prix est amplement mérité. Toutes mes félicitations! »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet solidarité sociale)

« Je tiens à féliciter sincèrement Mme Bélanger et le Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda, qui changent la donne dans notre milieu. Je veux souligner que Mme Bélanger s'implique depuis près de 40 ans. Elle a entre autres fondé le Carrefour ATD Quart-Monde de Rouyn-Noranda. Mme Bélanger est une véritable combattante de la dignité, qui a changé la vie de plusieurs personnes en situation de pauvreté. Merci, Mme Bélanger, pour toutes ces années d'implication et de dévouement! Je profite aussi de l'occasion pour féliciter le Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda, qui a créé un espace virtuel pour faciliter l'intégration des bénévoles. Cet espace permet aux bénévoles de développer leur autonomie ainsi que des compétences tout en ayant accès à une mine d'informations sur des sujets variés. Je me réjouis que le travail de Mme Bélanger et les services créés par le Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda soient ainsi reconnus aujourd'hui. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Faits saillants

Cette année, il y a eu au total 239 candidatures et 40 lauréates et lauréats.

candidatures et lauréates et lauréats. Au Québec, chaque bénévole consacre en moyenne à un groupe ou à un organisme 127 heures en bénévolat, ce qui équivaut à 160 000 emplois à temps plein.

heures en bénévolat, ce qui équivaut à emplois à temps plein. Le comité de sélection des prix Hommage bénévolat-Québec était composé de représentants de la famille de M. Claude Masson , de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec.

, de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec. Les prix Hommage bénévolat-Québec permettent au gouvernement du Québec de reconnaître la précieuse contribution de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec. Depuis la tenue de la première édition de ces prix en 1998, le gouvernement a rendu hommage à plus de 1 100 bénévoles et organismes.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc



twitter.com/messqc



linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796; Mélissa Aubert, Conseillère politique, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi‑Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 438 869-6817