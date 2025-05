28e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - Des citoyens de cœur récompensés dans les Laurentides

QUÉBEC, le 2 mai 2025 /CNW/ - Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, et Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, tiennent à souligner l'engagement de deux bénévoles de la région des Laurentides, célébré hier soir lors de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec.

Mme Élia Therrien, de Saint-Eustache, et M. Ronald Patenaude, de Val-David, se sont illustrés respectivement dans les catégories Jeune bénévole - Prix Claude-Masson et Bénévole.

Pour en apprendre davantage sur les personnes et les organismes lauréats ou sur les prix Hommage bénévolat-Québec 2025, rendez-vous à Quebec.ca/prix-benevolat/laureats.

« Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour faire du bien autour d'eux. Vous semez la bienveillance, vous récoltez l'espoir. Grâce à vous, nos communautés respirent la solidarité au quotidien. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Toutes mes félicitations à Mme Élia Therrien et à M. Ronald Patenaude, qui se sont démarqués grâce à leur généreuse contribution bénévole. La reconnaissance qu'ils ont reçue permet de mettre en lumière tous les bénéfices qu'ils apportent à leur communauté. Je tiens également à souligner le travail remarquable et exemplaire de tous les bénévoles des quatre coins des Laurentides qui offrent temps et engagement, et la contribution essentielle de nos organismes communautaires à soutenir les plus vulnérables de notre société. Au quotidien et souvent dans l'ombre, leurs actions font de notre belle région un endroit chaleureux et meilleur. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'engagement des bénévoles est fondamental dans le maintien et le développement du tissu social. En combinant cet engagement avec un mode de vie sain axé sur la participation des gens à des activités de plein air, M. Patenaude devient un modèle pour ses pairs. Il mérite pleinement la reconnaissance qui lui est attribuée. J'invite tous les citoyens de Bertrand à se joindre à moi pour le féliciter et le remercier! »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l'Habitation

« L'engagement de tous les bénévoles envers leur communauté est remarquable et essentiel dans notre société. Je tiens particulièrement à féliciter Mme Élia Therrien qui s'est démarquée pour son apport comme jeune bénévole et qui inspirera certainement toute sa génération. »

Benoit Charette, député de Deux-Montagnes et ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Cette année, il y a eu au total 239 candidatures et 40 lauréates et lauréats.

candidatures et lauréates et lauréats. Au Québec, chaque bénévole consacre en moyenne à un groupe ou à un organisme 127 heures en bénévolat, ce qui équivaut à 160 000 emplois à temps plein.

heures en bénévolat, ce qui équivaut à emplois à temps plein. Le comité de sélection des prix Hommage bénévolat-Québec était composé de représentants de la famille de M. Claude Masson , de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec.

, de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec. Les prix Hommage bénévolat-Québec permettent au gouvernement du Québec de reconnaître la précieuse contribution de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec. Depuis la tenue de la première édition de ces prix en 1998, le gouvernement a rendu hommage à plus de 1 100 bénévoles et organismes.

