TORONTO, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral soutient la conversion et la rénovation du 65, rue Dundas Est afin de créer 280 logements pour les personnes vulnérables à Toronto.

L'immeuble de l'ancien hôtel Bond a été acquis par la Ville de Toronto pour offrir de nouveaux logements abordables permanents. Une fois qu'il sera achevé, on y offrira également des services de soutien adaptés aux Autochtones, aux personnes nouvellement arrivées au Canada, aux personnes en situation d'itinérance, aux femmes et aux personnes ayant divers besoins en matière de santé physique et mentale.

L'ensemble résidentiel sera exploité par Dixon Hall. Il comptera au moins 15 % de logements dotés de caractéristiques d'accessibilité, comme des douches accessibles en fauteuil roulant, des voies de déplacement sans obstacles et des barres d'appui.

Voici les détails du financement accordé :

plus de 123 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre des première et deuxième phases de l'Initiative pour la création rapide de logements;

plus de 9,5 millions de dollars de la Ville de Toronto .

La première étape de la construction a été achevée au printemps 2024, et depuis 92 personnes ont emménagé dans leur nouveau logement. La deuxième étape des travaux de rénovation est en cours et devrait se terminer d'ici 2025.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Cet investissement de l'Initiative pour la création rapide de logements est un engagement à procurer stabilité et sécurité aux personnes qui en ont le plus besoin. C'est un grand pas en avant dans nos efforts pour répondre aux besoins de logement abordable ici même, à Toronto, et pour offrir un soutien à long terme aux membres les plus vulnérables de notre collectivité. C'est la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement à l'œuvre. » - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et députée fédérale de Toronto-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le 65 rue Dundas n'est pas qu'une adresse, c'est une lueur d'espoir pour les personnes qui se trouvaient sans logement. C'est un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour relever certains des plus grands défis de notre ville, comme la crise du logement. Après avoir servi de refuge temporaire pendant la pandémie, l'immeuble est devenu un chez-soi permanent pour 92 personnes. Il comptera 280 logements locatifs abordables d'ici au printemps 2025. Quel parcours incroyable! Des projets comme celui du 65 rue Dundas Est montrent comment les partenariats entre les différents ordres de gouvernement et les fournisseurs de logements comme Dixon Hall peuvent apporter des solutions novatrices aux problèmes les plus pressants de notre époque. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

« Une nouvelle vie commence pour l'ancien hôtel Bond Place, tout comme pour ses nouveaux résidents. Chaque jour, nous sommes témoins partout dans la ville de la souffrance inimaginable des personnes en situation d'itinérance. Nous voyons aussi comment il est possible de transformer des vies en fournissant à ces personnes vulnérables des logements qu'elles peuvent se payer et en leur donnant accès à des services de soutien. Je suis très heureux de voir ce projet prendre vie dans le centre de Toronto et j'ai hâte de travailler avec Dixon Hall pour veiller à ce que les résidents du 65 rue Dundas Est aient toutes les chances de se sentir les bienvenus et de réussir dans notre collectivité. » - Chris Moise, conseiller (Toronto-Centre)

« Le 65 rue Dundas Est a été très important pour les gens de l'est du centre-ville pendant la crise de la COVID-19. Il leur a offert un lieu sûr où trouver refuge à un moment où les besoins étaient les plus grands. Aujourd'hui, avec le soutien de la Ville, l'immeuble est transformé en ensemble de logements avec services de soutien approfondis. Ainsi, il offrira non seulement un foyer stable, mais aussi un milieu empathique pour les personnes qui reconstruisent leur vie. Ce site est désormais synonyme de résilience et de renouveau, et nous sommes profondément reconnaissants envers la Ville et nos partenaires d'avoir permis de réaliser ce projet qui change des vies. » - Mina Mawani, présidente-directrice générale, Dixon Hall

Faits en bref :

L'ensemble résidentiel annoncé aujourd'hui a reçu un financement de 27 207 735 $ dans le cadre de la première phase de l'Initiative pour la création rapide de logements et de 96 050 787 $ dans le cadre de la deuxième phase de cette même initiative.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En juin 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 54,28 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 149 000 logements et la réparation de plus de 288 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

