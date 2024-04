27e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - L'action admirable de personnes bénévoles et d'organismes de la région de la Montérégie mise en lumière par le gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 18 avril 2024 /CNW/ - Grâce à l'apport remarquable de quatre personnes bénévoles et de deux organismes de la région, la Montérégie a brillé hier à l'occasion de la 27e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui se tenait mardi, dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole, se déroulant du 14 au 20 avril 2024.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, et la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Suzanne Roy, ont honoré les personnes et les organismes suivants en leur remettant un prix :

Julien Pinsonneault , de Coteau-du-Lac , dans la catégorie Jeune bénévole - Prix Claude-Masson , en communication;

, de , dans la catégorie Jeune bénévole - , en communication; Valériane Besombes, d' Ormstown , dans la catégorie Jeune bénévole;

, dans la catégorie Jeune bénévole; D re Michelle Garant , de Saint-Jean-sur-Richelieu , dans la catégorie Jeune bénévole - prix Claude-Masson;

, de , dans la catégorie Jeune bénévole - prix Claude-Masson; Jean-Marie D'Amour, de Saint-Bruno -de-Montarville, dans la catégorie Bénévole;

-de-Montarville, dans la catégorie Bénévole; le centre d'action bénévole Les p'tits bonheurs, de Saint-Bruno -de-Montarville, dans la catégorie Organisme;

-de-Montarville, dans la catégorie Organisme; Et la maison de soins palliatifs Maison Source bleue, de Boucherville , dans la catégorie Organisme.

Pour obtenir plus d'information sur les personnes et les organismes lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec 2024, rendez-vous à Québec.ca/prix-bénévolat.

À propos des prix Hommage bénévolat-Québec

Les prix Hommage bénévolat-Québec permettent au gouvernement du Québec de reconnaître la précieuse contribution de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec.

Cette année, plus de 220 candidatures ont été évaluées. En tout, depuis la tenue de la première édition de ces prix en 1998, le gouvernement a rendu hommage à près de 1 100 bénévoles et organismes.

Citations

« Je tiens à féliciter de tout cœur les personnes et les organismes qui se sont distingués lors de cette 27e édition des prix Hommage bénévolat-Québec. Votre engagement est essentiel au bien-être collectif de notre nation. L'action bénévole et l'action communautaire favorisent le rayonnement d'un Québec uni et toujours plus solidaire. Je tiens également à saluer le précieux travail de tous les bénévoles du Québec. Merci d'offrir généreusement votre temps pour le bien de nos concitoyennes et concitoyens! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« C'est avec une profonde gratitude que je reconnais aujourd'hui l'action remarquable de nos quatre bénévoles et de deux organismes de la Montérégie, qui se sont démarqués avant-hier à la remise des prix Hommage bénévolat-Québec. La solidarité et l'engagement envers le bien collectif sont des valeurs fondamentales, et la Montérégie s'est réellement illustrée mardi en remportant six prix, le nombre le plus important pour une seule région au Québec. À nos six lauréats, permettez-moi de dire que je suis particulièrement fière de vos réalisations. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants

Les prix Hommage bénévolat-Québec comportent les catégories suivantes : Jeune bénévole ─ prix Claude-Masson, qui célèbre l'engagement bénévole de personnes de 14 à 35 ans, incluant un prix distinctif en communication qui souligne l'apport d'une ou d'un jeune bénévole dans ce domaine; Bénévole, qui rend hommage à des personnes de 36 ans ou plus; Organisme, qui reconnaît l'action d'organismes sans but lucratif qui ont adopté de bonnes pratiques pour encadrer et soutenir les bénévoles.





Au Québec, l'action bénévole représente annuellement l'équivalent d'un investissement de près de 6 milliards de dollars.

