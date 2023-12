264 unités résidentielles disponibles dès le printemps 2024 à Terrebonne : une nouvelle expérience locative à District Union

TERREBONNE, QC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Une troisième phase s'ajoute à District Union, un projet du Fonds immobilier de solidarité FTQ géré par Cogir Immobilier. Actuellement en construction, l'ouverture de la tour de 264 unités réparties sur 13 étages est prévue pour le printemps 2024. L'arrivée de cette nouvelle expérience locative marque le début d'une vision renouvelée pour le quartier de District Union afin de rassembler les générations selon des besoins communs.

La nouvelle phase est située entre les deux immeubles existants. L'école primaire située en face attire de plus en plus de familles et de nouveaux locataires commerciaux s'installeront aux côtés d'un salon esthétique, d'un coiffeur, d'un centre d'entraînement et d'une clinique médicale. Un hôpital, des restaurants et des épiceries se trouvent également à proximité. Les locataires bénéficieront d'une approche clef en main pour leur unité neuve, incluant cinq électroménagers, l'internet, l'électricité ainsi que l'accès à une piscine extérieure, des espaces de travail partagés et un gym. Des stationnements intérieurs sont également disponibles sur demande.

Les trois immeubles offrant un total de 598 unités locatives répondent à des styles de vie variés. Les familles apprécient l'aire de jeux alors que les étudiants adoptent les espaces de travail partagés aux couleurs vibrantes. Les cadres professionnels ou les retraités préfèrent majoritairement les aménagements plus sobres et élégants et les locataires souhaitant habiter dans une unité neuve et aux dernières tendances sont orientés vers la nouvelle construction.

Situé à proximité de grands axes routiers, de la gare de trains Terrebonne et de pistes cyclables, District Union bénéficie d'un emplacement de choix en matière d'accessibilité. Le quartier participe à la création d'une communauté vivante au cœur d'une ville en plein essor tout en permettant d'accroître l'offre en logements.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets écoresponsables. Au 30 juin 2023, il comptait 47 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 6,2 milliards $; 70 immeubles en gestion d'actifs; 3,7 millions de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 337 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

Renseignements: Josée Lagacé, Fonds immobilier de solidarité FTQ, Cell. : 514 707-5180, [email protected]