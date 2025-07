25e édition du concours Sélection Caseus - Trois fromages finalistes dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, sont heureux d'annoncer les choix du jury de Sélection Caseus pour l'année 2025. Il s'agit de la 25e édition de ce prestigieux concours qui met en lumière les fromages du Québec.

Dans la Capitale-Nationale, trois fromages de la Laiterie Charlevoix sont finalistes :

L'Emmental de Charlevoix

Fromage affiné dans la masse avec ouvertures d'affinage

Fromage affiné dans la masse avec ouvertures d'affinage L'Origine de Charlevoix

Fromage de lait de vache à croûte lavée, mixte ou naturelle - pâte molle

Fromage de lait de vache à croûte lavée, mixte ou naturelle - pâte molle Le Triple-Crème de Charlevoix

Fromage de lait de vache à croûte fleurie

Le jury de 26 experts, représentant les diverses filières du secteur fromager, s'est réuni au campus de Saint-Hyacinthe de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec pour procéder à l'évaluation sensorielle de 211 fromages. Qu'ils soient faits de lait de vache, de chèvre ou de brebis, qu'ils soient à croûte fleurie ou lavée ou même à pâte molle, ferme ou persillée, les fromages retenus ont été évalués par les spécialistes selon leur apparence générale, leur texture, leur odeur, leur saveur et leur flaveur (ensemble des sensations olfactives et gustatives lors de la dégustation).

Les 63 fromages en lice proviennent de 28 entreprises. Toutes visent l'un des 24 prestigieux prix Caseus qui seront décernés, en plus des 2 mentions spéciales, le 17 septembre prochain au Manège militaire Voltigeurs de Québec. Parmi ceux-ci, le Caseus Or couronnera le meilleur fromage du Québec.

Citations

« Par leur savoir-faire exceptionnel et la qualité remarquable des fromages qu'ils créent, nos fromagers et fromagères enrichissent l'offre alimentaire du Québec. Cette 25e édition de Sélection Caseus est une véritable célébration de leur talent, de leur passion et de leur créativité. Encore cette année, le concours offre une vitrine prestigieuse à ces artisans et artisanes qui font rayonner notre terroir. J'invite tout le monde à savourer les fromages de chez nous pour rehausser leurs repas, en toute occasion. C'est une façon savoureuse et festive d'encourager l'achat local et de faire vivre nos régions. Merci à tous les fromagers et fromagères pour leur engagement et félicitations à l'ensemble des finalistes de cette édition 2025! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Quelle fierté de voir l'excellence de nos fromagers ainsi récompensée! Grâce au concours Sélection Caseus, les produits de la Capitale-Nationale rayonnent bien au-delà de la région et entraînent des retombées positives pour tout le milieu. J'invite les membres de notre communauté à faire une belle place à ces fromages dans leurs assiettes. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis particulièrement heureuse que la Laiterie Charlevoix compte trois fromages finalistes au prestigieux concours Sélection Caseus. J'ai eu le privilège de goûter chacun de ces fromages et je ne peux que partager l'avis des experts du jury : ils reflètent toute l'expertise, le savoir-faire et la passion de l'équipe exceptionnelle derrière leur création. Je souhaite que tous les Québécois s'arrêtent à Baie-Saint-Paul et dans nos fromageries locales pour déguster le savoir-faire de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

Faits saillants

Voici la répartition régionale des fromageries et des fromages en lice :

Région Nombre de

fromageries Nombre de

fromages Bas-Saint-Laurent 1 1 Capitale-Nationale 1 3 Centre-du-Québec 6 16 Chaudière-Appalaches 5 10 Estrie 6 13 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1 1 Lanaudière 2 3 Laurentides 1 2 Montérégie 1 4 Outaouais 1 1 Saguenay-Lac-Saint-Jean 3 9

Créé en 1998, Sélection Caseus souligne l'excellence des fromages québécois et met en évidence le savoir-faire de celles et ceux qui les fabriquent. Le concours vise à faire découvrir aux consommateurs la créativité des fromagers, qui s'exprime dans une multitude de produits novateurs de très grande qualité.

Sélection Caseus est le seul concours consacré à la reconnaissance et à la mise en valeur des fromages produits au Québec. Il est ouvert à tous les fromagers, peu importe la taille de leur entreprise, le type de fromage qu'ils fabriquent ou le type de lait qu'ils utilisent.

Le concours est organisé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

Sélection Caseus peut compter sur l'engagement financier des Fromages d'ici, son premier partenaire financier. Participent également les grandes chaînes d'alimentation IGA, Maxi, Metro et Provigo. Les autres partenaires financiers sont Aliments du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec et La Financière agricole du Québec.

