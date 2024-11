MONCTON, NB, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit 25 millions de dollars pour aider à construire 197 nouveaux logements et à réparer 11 logements existants au Nouveau-Brunswick.

L'annonce a été faite par l'honorable Ginette Petitpas-Taylor, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense nationale et députée de Moncton-Riverview-Dieppe.

L'annonce a eu lieu au 140, avenue Joyce, où le Community Hub on Joyce a reçu 287 864 $ du Fonds pour le logement abordable pour poursuivre la construction des unités. Une fois complété, le centre exploité par la John Howard Society aura 20 appartements au total pour les hommes célibataires qui font face à des obstacles en raison de problèmes comme la santé mentale et la toxicomanie, l'itinérance, des incapacités physiques ou des démêlés antérieurs avec le système juridique ou correctionnel. Certains de ces appartements sont déjà complétés et habités. Ils offrent également des services sur place et des occasions d'intégration sociale aux hommes dans la résidence tout en offrant des services aux membres de la communauté.

Une liste détaillée de tous les ensembles de logements qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles résidentiels comme ceux annoncés aujourd'hui au Nouveau-Brunswick et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux projets de logement que nous soutenons à Moncton ainsi que dans l'ensemble de la province. Ces programmes permettent à un plus grand nombre de Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises d'avoir accès à des logements sûrs et abordables. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires locaux pour créer des communautés où il fait bon vivre, pour lutter contre la crise du logement et apporter des solutions concrètes aux Canadiens et Canadiennes. » - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense nationale et députée fédérale de Moncton-Riverview-Dieppe

« Nous savons que le logement est une préoccupation majeure pour les Canadiens, et avec raison. Il y a un besoin énorme dans toutes les régions pour construire plus de logements - des logements de tous types qui correspondent aux différents revenus des gens. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront précisément de répondre à ce besoin et d'offrir à un plus grand nombre de Néo-Brunswickois un endroit sûr et abordable où ils pourront se sentir chez eux. » - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales et député fédéral de Beauséjour

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien et du financement fournis par la SCHL et nos partenaires provinciaux lors de la construction du Community Hub On Joyce. Cet investissement témoigne de la solidité de nos partenariats avec tous les ordres de gouvernement pour répondre aux besoins en matière de logement dans notre collectivité. Ensemble, nous faisons des progrès importants pour assurer un logement sûr à tout le monde. » - Dan Brooks, John Howard Society of Southeastern New Brunswick

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

' est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés grâce à cette phase, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme est maintenant fermé.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement

Nom de l'ensemble résidentiel Programme Construction neuve ou Rénovations Région/Ville Financement Unités Doors of Hope Second Stage Project administered by Sussex Vale Transition House AHF New Construction Sussex $653,552 5 Gretna Green AHF New Construction Miramichi $13,301,963 105 The Wallace AHF New Construction Fredericton $5,586,931 51 2080 Water Street AHF New Construction Miramichi $3,504,276 20 (Top UP) Community Hub on Joyce AHF New Construction Moncton $287,864 N/A Second Stage Housing Facility AHF New Construction St Stephen $152,682 6 Indian Island Repairs AHF Repairs Indian Island 28 $150,000 10 NSMDC Portfolio - Buctouche RHI New Construction Buctouche 16 $191,679 2 NSMDC Portfolio - Indian Island RHI New Construction Indian Island $193,379 2 Senior Home - Fort Folly First Nation RHI New Construction Fort Folly $1,575,000 5 NSMDC Portfolio - Fort Folly RHI New Construction Fort Folly 1 $191,679 2

Total: $25,789,005 208















