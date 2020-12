2021 Message du jour de l’an de la Gouverneure générale

La période des fêtes, c'est l'occasion de se rassembler. Mais cette année, tout est différent. 2020 a été marquée par ce qui semblait inconcevable. On ne peut choisir les épreuves qui s'abattent sur nous, mais on peut choisir comment y faire face. Les Canadiens ont relevé ce défi de manière remarquable. Les exemples de compassion et de solidarité nous sont parvenus de partout au pays.

Sur la toute première ligne, le personnel de la santé, les travailleurs essentiels, les dirigeants et les membres des Forces canadiennes qui ont permis à la société de continuer. Nous leur devons toute notre reconnaissance.

J'ai demandé aux lieutenants-gouverneurs des provinces et aux commissaires des territoires de notre pays de me parler de vous, et de me confier leurs espoirs pour l'année qui s'annonce.

(Manitoba - Son Honneur l'honorable Janice Filmon)

En 2020, je suis reconnaissante que le monde ait appris à prendre soin les uns des autres, à aimer.Cela a pris une pandémie mondiale pour ranimer cette bienveillance.

(Ontario - Son Honneur l'honorable Elizabeth Dowdeswell)

En 2020, j'ai vu ce que l'humanité a de meilleur. Avec du courage, de la compassion et de la créativité, les Ontariens se sont entraidés.

(Québec - Son Honneur l'honorable Michel Doyon)

Je tiens d'abord à saluer toutes celles et ceux qui se sont tant dévoués et qui se sont investis pour nous au cours de l'année 2020.

Du fond du cœur, je leur dis merci.

(Yukon - L'honorable Angélique Bernard)

J'aimerais remercier les Yukonnaises et les Yukonnais pour leur résilience et leur créativité en 2020, et je souhaite à tout le monde une belle année 2021 en santé.

(Île-du-Prince-Édouard - Son Honneur l'honorable Antoinette Perry)

Je souhaite que nous puissions profiter des plaisirs simples de cette période des fêtes.

Que la nouvelle année nous apporte l'espoir d'un renouvellement sain de notre monde.

(Nouveau-Brunswick - Son Honneur l'honorable Brenda Murphy)

Je suis reconnaissante envers les gens qui se sont mobilisés pour aider ceux qui ont été affectés par la pandémie de façon disproportionnée

(Saskatchewan - Son Honneur l'honorable Russ Mirasty)

Dans l'année à venir, j'ai hâte de pouvoir de nouveau visiter nos communautés, pour rencontrer les gens remarquables de notre province.

(Nunavut - Citoyen Arviat Joe Karetak)

Commencer à voir un retour à la normale et un prompt rétablissement suivant cette pandémie.

(Alberta - Son Honneur l'honorable Salma Lakhani)

Un vaccin, et la possibilité de voyager et de rencontrer d'autres Albertains.

(Terre-Neuve-et-Labrador - Son Honneur l'honorable Judy Foote)

Que la bonté que vous avons démontrée durant la pandémie se perpétue.

(Nouvelle-Écosse - Leurs Honneurs l'honorable Arthur LeBlanc et madame Rosemary Patricia LeBlanc)

Je suis convaincu que les Canadiennes et Canadiens resteront unis et résolus à être gentils et généreux envers les personnes plus démunies.

(Colombie-Britannique - Son Honneur l'honorable Janet Austin )

Nous avons l'occasion d'améliorer notre société pour chaque personne, et à l'aide de nouvelles perspectives et d'un renouvellement des valeurs sociales de compassion, de générosité, de confiance réciproque et de responsabilité, je n'ai aucun doute que nous y parviendrons.

Pour décrire 2020:

Courage.

Exigeante.

Créativité.

Résilience.

Et gratitude.

Les longs mois de pandémie nous ont obligés à regarder au-delà de nous-mêmes, et travailler main dans la main. Nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, et maintenant plus que jamais, nous devons rester vigilants, veiller les uns sur les autres, et être patients.

Grâce à la science et à l'arrivée des vaccins, la lumière luit enfin au bout du tunnel. Nous nous reverrons bientôt. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Ayez aussi une pensée pour ceux qui sont isolés, tendez une main virtuelle là où vous le pouvez.

Et gardez une lumière allumée, à la maison et dans votre cœur, en attendant le retour des jours meilleurs.

Bonne année, Canada.

Julie Payette

