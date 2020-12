VIA Rail souligne la journée internationale des personnes handicapées

MONTRÉAL, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées, VIA Rail Canada (VIA Rail) souhaite réitérer son engagement ferme à offrir une expérience de voyage inclusive et accessible.

« Animés par notre mission de placer nos passagers avant tout, mais aussi par notre souhait d'un Canada plus durable et plus accessible, nous avons déployé des efforts soutenus en 2020 afin de continuer à améliorer l'expérience de voyage des passagers en situation de handicap, » a déclaré Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. « Nous sommes déterminés à poursuivre sur notre lancée et à participer à l'effort collectif pour faire du Canada un pays exempt d'obstacles. Les projets réalisés cette année en sont le reflet. »

Malgré la pandémie, cette année a marqué un tournant pour VIA Rail en termes d'accessibilité. En effet, à travers l'organisation, nos équipes se sont investies pour mener à terme des initiatives ciblées et mettre en place des mesures visant à faire de VIA Rail le mode de transport national et intervilles le plus accessible au Canada.

Ainsi, VIA Rail a concrétisé 18 projets, dans le cadre du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées de l'Office des transports du Canada (OTC) entré en vigueur en juin dernier, et a de ce fait franchi une étape déterminante vers l'accessibilité universelle.

Les services offerts par VIA Rail à ses passagers comprennent, entre autres :

Une stratégie digitale améliorée afin de rendre l'information encore plus accessible sur notre site Internet;

Des menus et des fiches de consigne de sécurité disponibles à bord sur demande en braille ou en gros caractères;

Un service d'assistance depuis l'entrée de la gare jusqu'au quai d'embarquement, disponible dans les dix gares les plus achalandées, qui comprend l'assistance en fauteuil roulant, l'assistance au guidage et l'assistance aux bagages;

Une version écrite des annonces auditives faites à bord disponible sur demande;

Des aires de soulagement pour chiens d'assistance disponibles dans 80 de nos gares.

Soulignons également les plus de 1 200 employés, y compris les membres de la direction, qui ont complété une formation additionnelle sur l'accessibilité pour être encore plus en mesure d'accompagner nos voyageurs en situation de handicap.

Politique d'accessibilité universelle de VIA Rail

Alors que nous sommes engagés à aller toujours plus loin, nous avons également lancé notre Politique d'accessibilité universelle. Au-delà de viser à créer une expérience de voyage qui reconnaît l'autonomie, la dignité et l'indépendance de chaque individu, cette politique est une fondation solide sur laquelle repose notre culture organisationnelle. Ainsi, en plaçant l'accessibilité au cœur de toutes nos décisions, nous continuerons à être des agents de transformation.

Collaboration avec les organisations

Que ce soit dans le cadre de la nouvelle réglementation de l'OTC ou du programme de remplacement de la flotte du Corridor, nous nous assurons de toujours collaborer étroitement avec les organisations représentant les personnes en situation de handicap. Nous accordons une grande importance à cet échange précieux avec les milieux associatifs qui guide nos décisions en nous permettant de mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes en matière de mobilité durable. VIA Rail remercie d'ailleurs tous ces partenaires pour leur soutien et leur confiance continue.

Pour en savoir plus sur l'expérience de voyage accessible offerte à bord de nos trains, nous vous invitons à visionner cette courte vidéo montrant comment les personnes en fauteuil roulant montent, descendent et se déplacent dans nos wagons de train.

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

