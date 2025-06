2,4 M$ pour appuyer le développement touristique dans Charlevoix

SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, un appui financier de près de 2,4 millions de dollars pour le développement de projets touristiques dans la région de Charlevoix.

Tout d'abord, une somme de 1,6 million de dollars a été accordée, en collaboration avec Tourisme Charlevoix, pour appuyer 27 projets retenus dans le cadre des quatrième et cinquième appels de projets de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT 2022-2025) de la région touristique de Charlevoix. Ce programme, offert dans les 21 régions touristiques du Québec, permet de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets qui répondent aux besoins ciblés et aux priorités de chacune de ces régions.

De plus, une somme de 730 346 dollars a été octroyée pour dix projets menés dans le cadre du Plan montagnes. Cette aide financière a pu être allouée grâce aux 11 millions de dollars rendus disponibles par le gouvernement du Québec pour la réalisation de plans montagnes ou de projets en lien avec le tourisme de montagne. L'objectif de cette enveloppe est de soutenir les communautés de montagne du Québec qui font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d'un pôle unique, tel que le ski alpin.

Enfin, un soutien de 49 500 dollars a été alloué à Tourisme Charlevoix pour définir une nouvelle structure d'accueil qui intègre le contact humain à un environnement d'accueil numérique. Ce projet a été rendu possible grâce au Plan d'action Bonjour accueil (PABA) du Ministère.

Le tourisme, un moteur de développement économique

Ces projets favoriseront la croissance du tourisme, un moteur essentiel du développement et de la vitalité économiques de la région et des communautés locales. Cette industrie, en plein essor dans Charlevoix, attire les visiteurs internationaux et québécois, séduits notamment par l'offre en tourisme de nature et en tourisme hivernal. On y compte près de 200 entreprises qui créent près de 2 500 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme dans la région s'élevait à un peu plus de 120 millions de dollars.

Citations :

« Reconnu comme un secteur économique à part entière dont la croissance est une priorité pour notre gouvernement, le tourisme enrichit le Québec et apporte une importante contribution au développement économique de nos régions. Dans Charlevoix, grâce à la collaboration des partenaires locaux et régionaux, la qualité de l'offre touristique suscite un intérêt marqué chez les visiteurs d'ici et d'ailleurs. Les initiatives soutenues démontrent notre engagement à valoriser les particularités territoriales, à augmenter la notoriété de notre destination et à renforcer le rôle du tourisme comme vecteur de richesse pour nos communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Notre gouvernement est fier de soutenir des projets touristiques dans Charlevoix. Ces initiatives permettront de mettre en valeur les attraits de ce magnifique territoire et contribueront à accroître le rayonnement de la région. Je partage la fierté des nombreuses personnes qui se mobilisent pour que Charlevoix demeure une destination touristique de choix. »

Andrée Laforest, ministère des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis ravie que notre gouvernement soutienne ces projets innovants qui permettent à Charlevoix de se démarquer comme destination touristique incontournable. Grâce à la collaboration de nos entrepreneurs et acteurs locaux, nous offrons une expérience unique et diversifiée aux visiteurs et renforçons la vitalité économique et sociale de notre belle région. Je félicite chaleureusement tous les porteurs des projets soutenus. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Ce soutien important vient appuyer l'audace et l'innovation des entreprises touristiques de Charlevoix, qui savent constamment se réinventer pour offrir une expérience authentique, distinctive et durable, à l'image de notre territoire. Ces investissements contribuent à faire rayonner un tourisme responsable et novateur tout en dynamisant une industrie qui façonne notre identité et soutient le développement économique régional. »

Martin Dufour, président de Tourisme Charlevoix

Faits saillants :

L'EPRTNT permet de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets qui répondent aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Dans Charlevoix, l'EPRTNT 2022-2025 visait à renouveler et à bonifier l'offre touristique régionale en fonction des priorités de Tourisme Charlevoix, du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 et du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 du ministère du Tourisme.

Une somme d'un peu plus de 2,2 millions de dollars avait été allouée à Tourisme Charlevoix dans le cadre de cette entente. L'association touristique régionale a bonifié cette enveloppe de 1,5 million de dollars, ce qui a porté à un peu plus de 3,7 millions de dollars la somme disponible pour soutenir des projets de développement de l'offre touristique dans la région.

Les sommes allouées aux plans montagnes à travers le Québec proviennent de l'enveloppe du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (6,7 millions de dollars), du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (2 millions).

Depuis le lancement de l'EPRTNT, 61 projets ont reçu une aide financière totale de 3 497 583 $. Le Plan montagnes a permis de soutenir 14 projets, pour un investissement global de 1 095 346 $. Le total s'élève à 4 592 929 $ pour 75 projets touristiques dans Charlevoix entre 2022 et 2025.

montagnes a permis de soutenir 14 projets, pour un investissement global de 1 095 346 $. Le total s'élève à 4 592 929 $ pour 75 projets touristiques dans Charlevoix entre 2025. Le Plan d'action Bonjour accueil, lancé en novembre 2023 et doté d'une enveloppe de 15 millions de dollars, sera déployé jusqu'en 2026. Il vise à faire de l'accueil touristique un levier économique important.

Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 Organisme Projet Somme Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul Aménagement d'une ruelle piétonne verte et artistique 17 363 $ Les Chalets de Môh Construction de six nouveaux chalets 43 300 $ MRC de Charlevoix Réalisation d'une étude sur l'aménagement d'un tracé potentiel entre Baie-Saint-Paul et Petite-Rivière-Saint-François afin de permettre l'aménagement d'une piste multifonctionnelle 13 110 $ Les Hébergements du Grenier 2.0 Construction de trois chalets et d'un bâtiment de services et acquisition de vélos électriques 46 400 $ Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François Aménagement d'un parc grâce à l'ajout d'un parcours d'interprétation sur le site du chalet de l'écrivaine Gabrielle Roy et à la transformation du bâtiment actuel en musée sur la vie de cette dernière 93 400 $ Société de développement commercial de Pointe-au-Pic Acquisition de conteneurs aménagés afin de réaliser l'implantation d'un marché de type éphémère 36 600 $ Tourisme Charlevoix Déploiement d'un plan d'action spécifique en matière de tourisme gourmand pour la destination 50 000 $ Le Saumon de la rivière Malbaie Acquisition d'une nouvelle unité d'hébergement de type prêt-à-camper 44 800 $ Montréal en Histoires Implantation d'un nouveau tableau de projection et de deux points d'intérêts techno-historiques pour bonifier le parcours de Cité Mémoire Charlevoix

Mise en place de panneaux d'identification des lieux, ajout de la géolocalisation dans l'application et installation de haut-parleurs focalisés et de caméras de comptage de foule 103 300 $ Héritage Charlevoix Construction et aménagement d'une aire d'accueil

Mise en place de panneaux d'interprétation 25 800 $ Réseau Charlevoix Gestion d'équipements publics Acquisition d'un train usagé de 120 places

Implantation d'un système de suivi en temps réel du tracé de la flotte de trains 137 000 $ Héli-Charlevoix Acquisition d'un nouvel hélicoptère 137 672 $ Vignoble Le Jardin de la simplicité Construction d'un abri multifonctionnel et aménagement d'une aire de dégustation dédiée aux produits de l'entreprise, d'espaces de pique-nique et de repos, et de sites pour campeurs. 10 000 $ Repère Boréal Amélioration de l'expérience numérique du client 23 690 $ L'Écho des vagues Aménagement d'un lieu d'hébergement touristique et de six terrains de camping sans services et acquisition d'un dôme quatre saisons 44 700 $ Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix Construction d'une nouvelle infrastructure d'accueil des visiteurs dans le secteur de la forêt habitée du Massif de Charlevoix

Aménagement d'un stationnement et installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques 140 000 $ VLAD Acquisition d'un voilier pour excursions touristiques 33 200 $ Hauts Refuges Construction de deux nouvelles unités d'hébergement

Installation de cuves thermales 45 300 $ Domaine du lac Brouillard Implantation d'activités d'observation de la faune

Acquisition d'équipements de ski nordique et de pêche blanche

Aménagement d'une zone de détente

Achat de plaques photovoltaïques 84 350 $ Domaine du lac Brouillard Construction de trois chalets et isolation d'une unité d'hébergement déjà existante 46 543 $ Musée maritime de Charlevoix Implantation d'un dôme immersif et création du contenu de diffusion 50 000 $ Héritage Murray Bay Construction d'un bâtiment multiservices

Acquisition d'équipements pour des activités extérieures 138 650 $ Aux monts fleuris Construction d'infrastructures d'accueil

Aménagement d'emplacements de camping et acquisition de deux tentes prospecteurs

Implantation d'un parcours d'interprétation 19 100 $ Tourisme Isle-aux-Coudres Bonification et numérisation du parcours d'interprétation patrimonial actuel de l'Isle-aux-Coudres et ajout de nouveaux points d'intérêt 22 815 $ Chalet des draveurs Construction de quatre chalets situés à Clermont

Acquisition de cuves thermales et d'un sauna 41 269 $ Gestionnaires d'en bas Réfection de l'église désacralisée de Saint-Joseph-de-la-Rive

Construction d'une annexe 140 000 $ Le Festif! Acquisition de 12 unités de prêt-à-camper de luxe 30 000 $ Plan montagne Sentier Québec-Charlevoix Poursuite de la démarche de création d'un parc régional linéaire 35 000 $ Association chasse et pêche Petit-Saguenay Saint-Siméon Optimisation récréotouristique nord-sud Fjord-Saguenay et Charlevoix-Est 84 000 $ Ville de Clermont Réfection de la montagne de la Croix et aménagement d'un nouveau sentier pédestre 50 000 $ Région biosphère de Charlevoix Accompagnement des événements écoresponsables et mutualisation des ressources durables dans Charlevoix 50 000 $ Vélo Charlevoix Charlevoix, destination vélo 66 000 $ Tourisme Charlevoix Étude sur la valeur socio-économique des paysages 87 800 $ Tourisme Charlevoix Étude sur les besoins et la faisabilité en matière de mobilité durable dans la région touristique de Charlevoix 84 845 $ Tourisme Charlevoix Tournée de vérification et de recommandations en matière d'accessibilité, en collaboration avec Kéroul 29 634 $ Tourisme Charlevoix Cohorte d'accompagnement pour la certification Biosphère 78 100 $ Tourisme Charlevoix Développement d'une politique régionale des sentiers et d'un plan directeur 164 967 $ Plan d'action Bonjour accueil Tourisme Charlevoix Rehaussement de sa stratégie d'accueil, qui intègre habilement le contact humain au cœur d'un environnement d'accueil numérique 49 500 $ Total

2 398 208 $

