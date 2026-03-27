199 logements sociaux et abordables pour des familles et des personnes seules à Gatineau

GATINEAU, QC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Gatineau et Logir Outaouais, bras immobilier de l'Office d'habitation de l'Outaouais, ont inauguré le Champlain, un immeuble de 199 logements sociaux et abordables destinés aux familles et aux personnes seules. Il s'agit d'un investissement de plus de 82 M$.

L'inauguration a eu lieu en présence du député de Hull-Aylmer, l'honorable Greg Fergus, de la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, de la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette, et du président de Logir Outaouais, M. Jean Pigeon.

Le gouvernement du Canada a accordé à ce projet plus de 38,7 M$ en prêt-subvention et prêt à faible taux d'intérêt par l'entremise du Fonds pour le logement abordable. Le gouvernement du Québec y a investi plus de 36 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Cette somme découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. Quant à la Ville de Gatineau, elle a alloué à l'organisme plus de 7,3 M$.

Citations :

« Le projet que nous inaugurons aujourd'hui fera une véritable différence dans la vie des gens d'ici. Il s'agit d'un exemple concret de la façon dont notre gouvernement agit pour s'attaquer à la crise du logement. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche de la communauté et du pays que nous voulons bâtir : un Canada où chacun a accès à un chez-soi sûr, digne et abordable. »

L'honorable Greg Fergus, député de Hull-Aylmer

« Voilà un bel exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent habiter un milieu de vie de qualité. La participation financière du gouvernement du Québec permet à des familles et des personnes seules de bénéficier d'un logement social et abordable, adapté à leurs besoins. Félicitations à Logir Outaouais, bras immobilier de l'Office d'habitation de l'Outaouais, ainsi qu'à tous les autres partenaires. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Inaugurer en Outaouais le Champlain, un immeuble de 199 logements, représente une excellente nouvelle pour notre communauté. Comme partout au Québec, l'Outaouais fait face à la crise du logement, et chaque avancée compte. Je suis fier de constater les résultats du travail acharné de nos partenaires et de l'engagement des parties prenantes, qui se mobilisent pour trouver des solutions concrètes afin d'atténuer les effets de cette crise. Bravo à tous les acteurs impliqués dans cette réalisation essentielle pour notre région! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Nos concitoyennes et concitoyens peuvent compter sur des actions concrètes de notre gouvernement pour livrer davantage de logements sociaux et abordables. Le projet le Champlain en est un exemple parlant. Depuis le début de mon mandat, j'ai fait du logement une de mes grandes priorités. Je suis activement engagée dans l'avancement de plusieurs projets sur le terrain, en travaillant étroitement avec les partenaires pour faire débloquer les dossiers et accélérer leur réalisation. Le Champlain démontre bien ce que l'on peut accomplir lorsque les acteurs du milieu se mobilisent. Quand les gouvernements, les villes et les organismes locaux travaillent ensemble, on réussit à livrer des projets concrets qui répondent aux besoins de notre communauté. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

« Ce projet est le fruit d'un travail collectif soutenu au cours des dernières années par l'ensemble de nos partenaires - des gouvernements du Québec et du Canada, Logir Outouais, aux acteurs du milieu communautaire et de la construction. Aujourd'hui, avec ces nouveaux logements sociaux et abordables, ce sont 199 ménages qui pourront bénéficier d'un milieu de vie stable, sécuritaire et adapté à leurs besoins. C'est une avancée significative pour Gatineau, un pas de plus dans la bonne direction, mais aussi un rappel que nous devons poursuivre nos efforts pour répondre pleinement à la crise de l'abordabilité du logement. Chaque projet compte. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

« Nous sommes fiers de contribuer concrètement à l'accès au logement en offrant 199 nouveaux logements abordables, dont 139 destinés aux ménages à faible revenu. Le Champlain constitue un jalon majeur pour Logir et pour l'Office d'habitation de l'Outaouais : il s'agit du plus important immeuble de notre histoire et d'une réalisation d'envergure à l'échelle du Québec. Au-delà des chiffres, c'est un milieu de vie durable, accessible et de qualité que nous livrons à la communauté, en réponse à des besoins criants en habitation. Ce projet illustre pleinement notre capacité collective à concrétiser des initiatives ambitieuses au bénéfice de la population. Nous saluons la collaboration essentielle des gouvernements ainsi que de la Ville de Gatineau, dont l'appui a été déterminant, et remercions chaleureusement l'ensemble des équipes, partenaires et professionnels dont l'engagement a rendu cette réalisation possible. »

Jean Pigeon, président de Logir Outaouais

Faits saillants :

Jusqu'à 139 des ménages pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ. S'ils y sont admissibles, les locataires pourraient ainsi limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gatineau.

Le Champlain est un immeuble durable et performant, comprenant plusieurs caractéristiques : Toiture végétalisée contribuant à un environnement plus vert. Construction en béton assurant une insonorisation supérieure. Enveloppe extérieure composée de panneaux préfabriqués et fenestration abondante permettant d'atteindre une efficacité énergétique surpassant de 30 % les standards du code conventionnel. Accessibilité universelle intégrée dès la conception, facilitant les déplacements et l'utilisation des installations pour tous les résidents.

L'immeuble comprend des espaces communs et des commodités : Une salle commune et des casiers sont disponibles pour les locataires. 116 espaces de stationnement intérieur, dont dix pouvant être équipées d'une borne de recharge pour véhicules électriques et quatre réservées aux personnes à mobilité réduite. 67 espaces sécurisés pour vélos. Proximité d'une piste cyclable, de nombreux espaces verts et de parcs, offrant un équilibre harmonieux entre urbanité et nature.



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Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]