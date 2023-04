163 M$ pour les infrastructures municipales des villages nordiques

KUUJJUAQ, QC, le 3 avril 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annonce la signature de la nouvelle Entente ISURRUUTIIT-5 avec l'Administration régionale Kativik (ARK), par le biais de laquelle 163 millions de dollars sont accordés à l'amélioration des infrastructures municipales et de voirie ainsi qu'à l'acquisition et à la réparation de matériel roulant dans les villages nordiques.

Pour l'occasion, le ministre était accompagné de la présidente de l'ARK, Mme Hilda Snowball.

La nouvelle Entente permettra à l'ARK de poursuivre ses investissements en matière d'infrastructures municipales et de réaliser des études, notamment pour évaluer et définir des solutions durables aux problèmes de gestion de l'eau potable et des eaux usées dans les villages nordiques. Une somme de 50 millions est réservée pour la réalisation de travaux de voirie.

Citations :

« Les villages nordiques doivent composer avec de nombreux enjeux techniques en matière d'infrastructures, notamment en raison des changements climatiques ainsi que de la présence de pergélisol. Les appuyer dans la concrétisation de projets adaptés à leur réalité est une priorité pour le gouvernement. Ce renouvellement du soutien consenti aux infrastructures municipales de base est une excellente nouvelle, qui a le potentiel de bonifier la qualité des services et de favoriser la mise en place de solutions durables. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Notre gouvernement est fier de présenter une entente renouvelée qui assurera une collaboration entre mon ministère et l'ARK pour répondre aux besoins des villages nordiques en matière d'infrastructures municipales. Cet investissement de 163 millions de dollars permettra aux communautés de bénéficier d'infrastructures efficaces et durables mais, surtout, adaptées aux spécificités du Nunavik. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Cet investissement prouve l'importance que nous accordons au maintien de nos actifs et à l'amélioration des infrastructures de mobilité sur notre immense et magnifique territoire. Nous avons été à l'écoute des besoins exprimés par l'ARK et consacrons 50 millions exclusivement à la réalisation de projets de voirie, dans le cadre de la nouvelle entente. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La conclusion de cette nouvelle entente était attendue dans le Nord-du-Québec et je suis très fier qu'on puisse en faire l'annonce. C'est une preuve que notre gouvernement est en action pour répondre aux besoins des communautés nordiques. La bonification des sommes octroyées favorisera la mise en œuvre de projets porteurs pour les 14 villages du Nunavik ainsi que le bien-être des présentes générations et de celles à venir. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« La nouvelle Entente et la majoration de l'aide financière consentie à la réalisation de projets d'infrastructures municipales contribueront à créer des emplois dans la région du Nunavik. Notre gouvernement met en place les outils nécessaires pour soutenir les 14 communautés de cette région, dans la quête de solutions propres à leur réalité. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Nous nous réjouissons de cette nouvelle entente avec le gouvernement du Québec. L'ARK et les villages nordiques se sont engagés à améliorer les infrastructures municipales dans nos communautés. Notre objectif est d'atteindre un niveau de service municipal équivalent à celui qui est considéré comme acquis dans toutes les autres municipalités du Québec. Cette entente est un grand pas dans la bonne direction. »

Hilda Snowball, présidente de l'Administration régionale Kativik

Faits saillants :

L'entente précédente, ISURRUUTIIT-4, qui a pris fin le 31 mars 2022, était dotée d'une enveloppe de 120 millions de dollars; ISURRUUTIIT-5 dispose pour sa part de 163 millions de dollars. De cette somme, 50 millions sont réservés aux infrastructures de voirie.

L'Entente ISURRUUTIIT-5 est prévue au Plan québécois des infrastructures.

Les fonds seront disponibles pour une période de cinq ans, soit jusqu'en septembre 2027.

L'ARK a compétence, en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, sur l'ensemble du territoire du Québec au nord du 55e parallèle (sauf les terres de la catégorie I allouées aux Cris de Whapmagoostui) dans les secteurs tels que les affaires municipales, les transports, l'environnement, les services policiers, l'emploi, la formation et le soutien du revenu, les services de garde à l'enfance, les ressources renouvelables, l'aménagement du territoire, la sécurité civile et le développement économique.

