LETHBRIDGE, AB, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 750 000 $ dans le cadre du Fonds pour le logement abordable pour la création de 15 logements abordables pour les personnes âgées à Lethbridge. L'immeuble en briques rouges de deux étages, qui était autrefois un couvent catholique romain et est désormais un site historique local, est situé au 520, 18th Street South. La Green Acres Foundation en assure l'exploitation. L'immeuble a été réaménagé pour y inclure les appartements. Ils répondront aux besoins des personnes âgées, l'un des groupes démographiques qui connaît la plus forte croissance à Lethbridge. Le site comprend l'accès à une terrasse extérieure et une aire de loisirs intérieure. Il est situé à proximité du London Road Market, du lac Henderson et de l'hôpital de Lethbridge.

Le financement fourni pour cet ensemble de logements est le suivant :

750 000 $ du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;

300 000 $ de la Municipalité de Lethbridge;

4,6 millions de dollars de la Green Acres Foundation.

Depuis 2017, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 458 millions de dollars pour plus de 8 200 logements en Alberta dans le cadre du FLA.

Citations :

« Les personnes âgées méritent un chez-soi abordable dans leur propre collectivité. L'investissement d'aujourd'hui dans la ville de Lethbridge permet d'atteindre cet objectif en ajoutant 15 logements pour les personnes âgées qui vivent ici. C'est ainsi que nous aidons les personnes âgées de l'Alberta et de partout au Canada à vieillir ensemble dans des logements sûrs, abordables et dignes. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet ensemble de logements de la Green Acres Foundation est conforme à l'objectif stratégique de la Ville sur le logement, c'est-à-dire d'accroître l'offre de logements locatifs abordables. Ce nouvel ensemble de logements représente un environnement accueillant pour les personnes âgées, qui pourront demeurer dans leur collectivité. La Ville de Lethbridge est heureuse de soutenir cet ensemble de logements abordables grâce à son fonds Affordable and Social Housing Capital Grant. » - Blaine Hyggen, maire de Lethbridge

« La Green Acres Foundation est heureuse d'annoncer l'inauguration d'Abbey Road Terrace, un ensemble d'appartements abordables pour les personnes âgées. Cet ensemble d'habitation redonne une nouvelle vie au couvent historique St. Aloysius. Sa construction remonte à 1949 et la Ville de Lethbridge le reconnaît comme étant un immeuble historique. Grâce à l'aide financière du gouvernement fédéral et de la Ville de Lethbridge, nous pouvons aider à accroître le nombre de logements abordables dont notre ville a grandement besoin. » - Jeff Carlson, président du conseil d'administration, Green Acres Foundation

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada . La SNL est un plan de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

Le FLA offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, ainsi que des secteurs du logement social et privé. Les activités comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Visitez le site Web de la Green Acres Foundation (en anglais seulement) pour en savoir plus sur l'histoire d'Abbey Road Terrace.

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]