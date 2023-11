L'équipe comprend 64 Paralympiens, 55 nouveaux venus sur la scène des Jeux multisports

Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se tiendront du 17 au 26 novembre

OTTAWA, ON, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Une équipe composée de 140 athlètes, y compris des partenaires de compétition, représentera le Canada aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023, a confirmé, lundi, le Comité paralympique canadien.

Le Canada concourra dans 14 sports à Santiago : le boccia (13 athlètes, y compris quatre partenaires de compétition), le football PC (14), le goalball (12), le paratir à l'arc (1), le para-athlétisme (18), le parabadminton (9), le paracyclisme (8), le parajudo (2), la paranatation (14), le paratennis de table (5), le paratir (2), le basketball en fauteuil roulant (24), le rugby en fauteuil roulant (12) et le tennis en fauteuil roulant (6).

Une équipe de 70 entraîneurs et membres du personnel de soutien travaillera avec les athlètes à Santiago.

« Les Jeux parapanaméricains seront une formidable vitrine de l'excellence sportive », déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023. « À travers les performances des athlètes, nous célébrerons le pouvoir du sport et l'effet transformateur de l'inclusion. Nous savons que tout au long des Jeux, cette équipe fera l'objet de beaucoup de célébrations, avec les podiums, les records personnels, les triomphes individuels et des histoires incroyables. Je me réjouis déjà à l'idée d'encourager ces 140 athlètes à Santiago et j'invite le Canada à se tenir derrière l'équipe. »

« Santiago sera le théâtre de compétitions palpitantes, qu'il s'agisse d'athlètes qui essaieront d'obtenir leur billet pour les Jeux paralympiques ou encore de ceux qui prendront part pour la première fois à une compétition internationale d'envergure », ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission. « C'est un honneur et un accomplissement exceptionnels de représenter le Canada sur une scène comme celle des Jeux parapanaméricains, et la fierté de toute l'équipe canadienne se fera ressentir. Nous sommes tous des ambassadeurs du parasport et de l'inclusion du handicap, et chacun des athlètes a suivi un parcours unique pour arriver jusqu'aux Jeux. En fin de compte, nous sommes là pour soutenir toute l'équipe, pour que les athlètes soient prêts à performer au sommet de leur forme et pour qu'ils vivent une expérience positive aux Jeux. »

À propos de l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023 :

L'équipe comprend 64 Paralympiens, dont 18 médaillés paralympiques

Au total, 66 athlètes participeront à leurs premiers Jeux parapanaméricains, et pour 55 d'entre eux, ce seront leurs premiers Jeux multisports

61 membres de l'équipe sont des médaillés parapanaméricains

À 66 ans, Stephanie Chan est la membre la plus âgée de l'équipe. La joueuse de paratennis de table était la porte-drapeau du Canada à la cérémonie d'ouverture des Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Le paranageur Fernando Lu , qui a fêté ses 16 ans en juillet, est le plus jeune athlète de l'équipe.

est la membre la plus âgée de l'équipe. La joueuse de paratennis de table était la porte-drapeau du Canada à la cérémonie d'ouverture des Jeux parapanaméricains de 2019. Le paranageur , qui a fêté ses 16 ans en juillet, est le plus jeune athlète de l'équipe. L'équipe compte également quatre partenaires de compétition dans le sport du boccia : Nick Dunham (partenaire de Lance Cryderman ), Samantha Leger (partenaire de Ryan Rondeau ), Jonathan Manseau (partenaire de Joelle Guerette ) et James Martin (partenaire de Lois Martin ).

(partenaire de ), (partenaire de ), (partenaire de ) et (partenaire de ). Dix provinces sont représentées au sein de l'équipe : l' Ontario (54 athlètes), le Québec (28), la Colombie-Britannique (24), l' Alberta (16), la Saskatchewan (5), le Nouveau-Brunswick (5), Terre-Neuve-et- Labrador (3), le Manitoba (2), la Nouvelle-Écosse (2) et l'Île-du-Prince-Édouard (1).

(54 athlètes), le Québec (28), la Colombie-Britannique (24), l' (16), la (5), le Nouveau-Brunswick (5), Terre-Neuve-et- (3), le (2), la Nouvelle-Écosse (2) et l'Île-du-Prince-Édouard (1). Sept athlètes ont concouru dans d'autres sports à des Jeux paralympiques ou des Jeux parapanaméricains : Billy Bridges (para-hockey sur glace), Cindy Ouellet (ski paranordique), Colleen Cloetta (paranatation), Yuka Chokyu (tennis en fauteuil roulant), Mel Pemble (ski para- alpin), Lyne Tremblay (paratir à l'arc) et Nathan Clement (paranatation).

(para-hockey sur glace), (ski paranordique), (paranatation), Yuka Chokyu (tennis en fauteuil roulant), (ski para- alpin), Lyne Tremblay (paratir à l'arc) et (paranatation). Billy Bridges a été ajouté à l'équipe après la date de nomination. Le sextuple paralympien en para-hockey sur glace fera ses débuts aux Jeux parapanaméricains dans le sport du para-athlétisme.

Pour plusieurs épreuves, Santiago 2023 est une compétition de qualification pour les Jeux paralympiques de Paris 2024.

