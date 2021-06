MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Une fois de plus cette année, le repreneuriat a été mis à l'honneur dans le cadre de la soirée de gala virtuelle de la 14e édition du concours les Médaillés de la relève, initié par PwC Canada. Pour l'occasion, ce sont plus de 160 personnes qui se sont réunies virtuellement et jointes au président d'honneur, David Théorêt, président-directeur général de Roxboro, afin de célébrer ces entreprises québécoises qui ont réussi leur processus de relève.

Des histoires à succès qui inspirent

Que ce soit en matière de relève entrepreneuriale ou de relève familiale, le Québec regorge d'histoires à succès qui méritent d'être reconnues. Cette année encore, le concours organisé par PwC Canada et ses partenaires permet de mettre en lumière des entreprises d'ici qui ont su se démarquer dans divers domaines, tout en faisant rayonner la forte fibre entrepreneuriale qui anime le Québec. Coprésidé par Martin Deschênes, vice-président du conseil d'administration du Groupe Deschênes Inc., et Claude Auchu, Associé, Chef de la direction de lg2, le jury a ainsi couronné six entreprises provenant de divers horizons et qui sauront, à coup sûr, inspirer la communauté d'affaires du Québec.

« Le Québec a la chance de compter sur une quantité impressionnante d'entreprises possédant toutes de précieuses expertises. En tant qu'entrepreneur, il est de notre responsabilité d'encourager la relève pour renforcer les initiatives de repreneuriat. Ce soutien est essentiel pour nous permettre de conserver nos multiples expertises et notre talent ici, au Québec. Je suis fier de m'associer au concours les Médaillés de la relève qui permet de mettre de l'avant cette cause qui m'est chère et qui m'anime. » a indiqué David Théorêt.

« Depuis maintenant 14 ans, Les Médaillés de la relève ont permis de mettre en lumière des histoires uniques et exceptionnelles qui démontrent la profondeur et la richesse du paysage entrepreneurial québécois. Mon souhait c'est que ces histoires puissent en inspirer d'autres à en faire autant. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, ce sont près de 100 000 entreprises qui seront sous peu appelées à changer de mains. Dans ce contexte, le repreneuriat se doit d'être valorisé, et son succès doit être célébré! En ce sens, nous ne pouvons que saluer et féliciter les lauréats de cette année qui perpétueront notre tradition, celle d'inspirer la relève de demain! », a indiqué Yves Bonin, associé et leader des Services aux sociétés privées pour le Québec chez PwC Canada.



Les différents visages du repreneuriat québécois

Cette année, six entreprises ont remporté les honneurs dans deux catégories distinctes :

Catégorie Relève familiale

Médaillés d'or : Groupe Robin

Nellie Robin, présidente

Promoteur, constructeur et gestionnaire de milieux de vie résidentiels, commerciaux, institutionnels et hôteliers, Groupe Robin compte 200 employés. Le transfert de l'entreprise du fondateur à la prochaine génération s'effectue soigneusement sur près de dix ans. « Grâce à la vision de Robert [fondateur], le Groupe Robin jouit de bases solides et de racines familiales fortes pour rayonner et loger nos clients à toutes les étapes de leur vie ! dit Nellie Robin, présidente. Ce que je chéris le plus, c'est de côtoyer des équipes passionnées, de voir grandir nos collègues et de les accompagner dans leur cheminement. »

Médaillés d'argent : Odessa Canada

Stéphanie Perreault, coprésidente

Jean-Philippe Perreault, coprésident

Fondée en 1984, Odessa Canada importe et distribue des pneus spécialisés (domaines agricole, industriel, hors route, forestier, etc.) et se démarque par son expertise technique, son désir d'innovation et son service à la clientèle attentionné. « Malgré les défis, nous sommes parvenus à bien préparer toutes les étapes et les membres de la famille », dit Stéphanie Perreault, coprésidente. « Ces efforts sont maintenant récompensés et reconnus à travers ce concours, qui nous donne la possibilité de partager notre expérience et de faire grandir le succès entrepreneurial d'ici », ajoute Jean-Philippe Perreault, coprésident.

Médaillés de bronze : Ratelle

Me Nicolas Préville-Ratelle, président

Me Emmanuel Préville-Ratelle, directeur de pratique

Comptant 65 employés, le cabinet Ratelle offre des services en droit civil, commercial, corporatif, familial et criminel, ainsi qu'en ressources humaines. Son transfert d'entreprise se déroule sur six ans, avec l'intégration de nouveaux associés et le départ à la retraite des fondateurs. « Ce succès est possible grâce à la confiance de nos parents, Éveline Préville et Luc Ratelle, de nos associés et de notre équipe, et l'intention commune d'assurer la continuité et la pérennité de notre cabinet familial et le désir partagé de poursuivre la tradition d'excellence juridique de celui-ci », dit Me Nicolas Préville-Ratelle, président.

Catégorie Relève entrepreneuriale

Médaillés d'or : Les Aliments Levitts

Jean-François Desjardins, président

L'un des plus importants manufacturiers de viandes fumées au Canada, Levitts concentre pendant plusieurs années ses activités au service de marques privées. Son acquisition par l'ancien banquier Jean-François Desjardins mène à une restructuration complète, permettant à l'entreprise de développer avec succès sa propre marque et d'accroître sa rentabilité.

« Les efforts de tous nos employés, le support de nos clients et nos investissements dans des nouvelles technologies et en automatisation nous ont permis de ramener la marque à l'avant-plan des étagères des épiceries, dit M. Desjardins, président. Merci pour ce prix qui démontre la passion de nos gens. »

Médaillés d'argent : Duropac

Jean-François Bourdeau, président-directeur général

Olivier Bourdeau, vice-président exécutif et directeur des ventes

Fondé en 1993, Duropac est importateur et distributeur d'emballages alimentaires flexibles pour produits surgelés et réfrigérés. Devant l'absence de relève familiale, son fondateur se tourne vers un duo père-fils de repreneurs pour assurer la pérennité de son entreprise. « Nous sommes heureux de cette reconnaissance de la communauté des affaires et du jury, mais ce dont nous sommes le plus fiers, c'est de notre équipe », dit Jean-François Bourdeau, président directeur général. « Ce n'est jamais évident de vivre un changement de leaders, et pour Duropac, ce prix prestigieux reconnaît le travail de tous », précise Olivier Bourdeau, vice-président exécutif et directeur des ventes.

Médaillés de bronze : Accès Location +

Luc Bertrand, président

Accès Location + se spécialise dans la location et la vente d'équipement de levage comme des nacelles, des échafaudages hydrauliques et des chariots élévateurs. Prévoyant d'abord vendre son entreprise au moment de la retraite, le fondateur trouve finalement une relève parmi ses propres associés et employés, au long d'un processus de transfert progressif et exécuté avec le plus grand respect. « C'est pour nous une belle fierté de voir l'entreprise prendre un nouvel élan de croissance grâce à nos choix stratégiques », dit Luc Bertrand, président.

PwC Canada ainsi que les partenaires du concours, Banque Nationale, Fasken, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Familles en affaires HEC Montréal, La Presse+ et Koze - Agence Marketing, félicitent les lauréats de cette 14e édition. Pour en savoir plus sur ce concours, visitez le www.lesmedaillesdelareleve.com .

