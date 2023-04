Une limite de la concentration de nicotine et de la taille du réservoir, ainsi qu'un encadrement sur l'apparence aideront également à combattre le vapotage chez les jeunes.

MONTRÉAL, le 19 avril 2023 /CNW/ - Cœur + AVC se réjouit de la présentation du projet de règlement annoncé aujourd'hui par Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux. La réglementation interdirait toutes les saveurs et limiterait la concentration de nicotine à 20 mg/ml dans les produits du vapotage, restrictions pour lesquelles Cœur + AVC a milité en réaction aux taux de vapotage élevés chez les jeunes et aux dangers pour leur santé.

Depuis plusieurs années, Cœur + AVC insiste auprès du gouvernement pour qu'il interdise les saveurs, qu'il limite la concentration de nicotine et qu'il mette en place une taxe spéciale sur les produits de vapotage. Bien que la taxe sur ces produits ait été annoncée il y a quelques mois, ces nouvelles mesures sont essentielles pour faire face à la crise du vapotage chez les jeunes. Cœur + AVC appuie également les restrictions proposées quant à l'apparence de ces produits et à la taille des réservoirs de liquide de vapotage.

Selon une étude financée par Cœur + AVC et menée auprès de Québécois âgés de 16 à 24 ans, les jeunes Québécois commencent à vapoter avant leur 15e anniversaire, vapotent six jours par semaine, 31 fois par jour. « Plus du quart des jeunes ont commencé à fumer la cigarette après avoir commencé à vapoter, car ils sont dépendants à la nicotine. C'est pourquoi la proposition d'une limite de la concentration de nicotine dans les produits du vapotage est une excellente nouvelle pour la santé des jeunes Québécois, d'autant plus que nous savons que la nicotine est nocive pour les cerveaux en développement », mentionne Kevin Bilodeau, directeur, Relations gouvernementales, Québec, à Cœur + AVC. Cette mesure viendra renforcer le règlement national mis en place en janvier dernier et permettra aux autorités provinciales de sévir s'il n'est pas respecté.

Un autre cheval de bataille de Cœur + AVC des dernières années est l'interdiction complète des arômes dans les produits du vapotage. « Imposer une interdiction complète des arômes dans les produits du vapotage est un élément essentiel pour assurer la sécurité des jeunes. Neuf jeunes sur dix mentionnent que c'est une raison importante pour laquelle ils ont commencé à vapoter et le même nombre affirme que c'est un facteur important pour continuer, déclare M. Bilodeau. L'interdiction complète des arômes, incluant à la fois les fruits, la menthe et le menthol, serait un grand pas dans la bonne direction. Les jeunes méritent d'être protégés contre ces produits addictifs. »

Le règlement, qui fera maintenant l'objet d'une période de consultation de 45 jours, permettrait au Québec de rejoindre cinq autres provinces et territoires canadiens qui ont adopté ou mis en œuvre des restrictions complètes sur les saveurs des produits du vapotage, soit l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut et les Territoires-du-Nord-Ouest.

À propos du sondage

Le sondage portait sur des adolescents et des jeunes adultes québécois âgés de 16 à 24 ans qui avaient vapoté au moins une fois par semaine au cours des trois derniers mois pour un total de 299 répondants. Le sondage a été effectué entre novembre 2020 et janvier 2021.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca @coeuretavc

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Renseignements: Maryse Bégin, [email protected], 514 669-6297