132e concours de l'Ordre national du mérite agricole - Le gouvernement du Québec rend hommage à des entrepreneurs agricoles du Centre-du-Québec, de l'Estrie et de la Mauricie

QUÉBEC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné des prix dans les catégories or, argent et bronze aux gagnants nationaux du concours de l'Ordre national du mérite agricole (ONMA). La cérémonie, qui s'est déroulée à Drummondville, a réuni des entrepreneurs agricoles des régions du Centre-du-Québec, de l'Estrie et de la Mauricie. Deux mentions spéciales ont également été attribuées. Il s'agit de la Mention spéciale de l'agrotourisme, remise par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, ainsi que du Prix Sollio Groupe Coopératif à l'agroenvironnement, remis par l'organisation du même nom.

Entreprises gagnantes Personnes décorées Décorations Catégorie or LES CULTURES DE CHEZ NOUS INC. Sainte-Brigitte-des-Saults, Centre-du-Québec Alexis Jutras Antoine Jutras Louis-Marie Jutras Valérie Jutras 1er rang régional et national LA FERME PITTET INC. Saint-Tite, Mauricie Claire Desaulniers Alphonse Pittet Jérémie Pittet 1er rang régional et 2e rang national FERME IRMA INC. Saint-Albert, Centre-du-Québec Amélie Laroche Julie Laroche Andreas Studhalter Urs Studhalter 2e rang régional et 3e rang national Catégorie argent FERME MERVEILLE INC. Compton, Estrie Mélanie Girard Alexandre Veilleux 1er rang régional et national FERME PROVETAZ INC. Compton, Estrie Véronique Guay Thierry Jaton 2e rang régional et national 9212-6762-QUÉBEC INC. (L'ABRI VÉGÉTAL) Compton, Estrie Frédéric Jobin-Lawler Annie Lévesque 3e rang régional et national Catégorie bronze LE PETIT MAS INC. Martinville, Estrie Marie-Pierre Dubeau Sébastien Grandmont 1er rang régional et national FERME JEAN-YVES GAMELIN INC. Pierreville, Centre-du-Québec Philippe Beauregard Nathalie Gamelin Étienne Lavoie Sylvain Lavoie Véronique Lavoie 1er rang régional et 2e rang national FERME AD VIGNEAULT INC. Sainte-Sophie-d'Halifax, Centre-du-Québec Daniel Vigneault Étienne Vigneault 2e rang régional et 3e rang national Prix Sollio Groupe Coopératif à l'agroenvironnement LES CULTURES DE CHEZ NOUS INC. Sainte-Brigitte-des-Saults, Centre-du-Québec Alexis Jutras Antoine Jutras Louis-Marie Jutras Valérie Jutras Gagnant national Mention spéciale de l'agrotourisme VERGER LE GROS PIERRE INC. Compton, Estrie Gaétan Gilbert Mélanie Éliane Marcoux Gagnant national

La cérémonie a également été l'occasion de remettre les 9e Prix de la relève agricole. Cette année, Maude Péloquin, Renaud Péloquin et Michaël Lecours, de la Ferme de Ste-Victoire inc., située à Sainte-Victoire-de-Sorel en Montérégie, ont remporté les honneurs ainsi qu'une bourse de 7 500 $.

De leur côté, Simon Laflamme et Emmanuelle Vincent de la Ferme Belflamme inc., située à Saint-Anselme dans la région de la Chaudière-Appalaches, ont reçu une bourse de 3 500 $ à titre de premiers finalistes.

« Depuis 132 ans, l'ONMA rend hommage à des hommes et des femmes qui contribuent de manière exceptionnelle au secteur agricole québécois. Leur travail et leurs accomplissements, réalisés avec passion, méritent d'être mis en lumière. Je félicite l'ensemble des lauréats et tout particulièrement les commandeurs de 2024, la famille Jutras, de la ferme Les Cultures de chez nous. Je salue également les gagnants du Prix de la relève agricole qui, à leur manière, façonnent notre agriculture de demain. Bravo! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Créée en 1889, cette institution honorifique est consacrée au domaine de l'agriculture québécoise et son concours annuel vise à souligner le travail des femmes et des hommes, partout sur le territoire du Québec, qui s'investissent dans leur entreprise et qui font rayonner l'ensemble de notre secteur agricole.

Les entreprises étaient évaluées selon six critères :

la gestion de la production;

l'engagement à l'égard de l'environnement;

le développement stratégique de l'entreprise;

la gestion des ressources financières;

la gestion des ressources humaines;

le rayonnement social.

La tenue du concours a notamment été rendue possible grâce à :

Sollio Groupe Coopératif, partenaire principal;

Promutuel Assurance, collaborateur plus;

L'Union des producteurs agricoles et La Terre de chez nous, collaborateurs;

Agropur et la Fondation Agria, associés.

Pour connaître les lauréats régionaux et en savoir plus sur le concours, visitez le site Web de l'Ordre national du mérite agricole.

