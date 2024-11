132e concours de l'Ordre national du mérite agricole - Hommage à des entrepreneurs agricoles de l'Estrie

QUÉBEC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné les prix de l'Ordre national du mérite agricole (ONMA) aux lauréats de l'Estrie lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Drummondville, en présence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne. Cette année, l'événement a réuni des entrepreneurs agricoles des régions du Centre-du-Québec, de l'Estrie et de la Mauricie.

Deux mentions spéciales ont également été attribuées. Il s'agit de la Mention spéciale de l'agrotourisme, remise par le ministre, ainsi que du Prix Sollio Groupe Coopératif à l'agroenvironnement, remis par l'organisation du même nom.

Cette année, les commandeurs et médaillés d'or de l'ONMA sont les membres de la famille Jutras de la ferme Les Cultures de chez nous inc., située à Sainte-Brigitte-des-Saults dans le Centre-du-Québec.

GAGNANTS DE L'ESTRIE DÉCORATIONS Catégorie or SAPINIÈRE ET PÉPINIÈRE DOWNEY INC. (Hatley)

Jimmy et Larry Downey ainsi que Marlene Provencher 1er rang régional FERME PÉRIO INC. (Wotton)

Monia Grenier et Dany Mayrand 2e rang régional LE VIGNOBLE LE CEP D'ARGENT INC. (Magog)

Cécilia Aparicio Abajo, Céline Péloquin ainsi que François et Jean-Paul Scieur 3e rang régional Catégorie argent FERME MERVEILLE INC. (Compton)

Mélanie Girard et Alexandre Veilleux 1er rang régional et national FERME PROVETAZ INC. (Compton)

Véronique Guay et Thierry Jaton 2e rang régional et national 9212-6762-QUÉBEC INC. (L'ABRI VÉGÉTAL) (Compton)

Frédéric Jobin-Lawler et Annie Lévesque 3e rang régional et national Catégorie bronze LE PETIT MAS INC. (Martinville)

Marie-Pierre Dubeau et Sébastien Grandmont 1er rang régional et national FERME JUAR INC. (Coaticook)

Serge Boivin et Annie Lévesque 2e rang régional 9256-0333 QUÉBEC INC. (FERME JF BOLDUC) (Compton)

Jean-François Bolduc et Karine Vachon 3e rang régional Prix Sollio Groupe Coopératif à l'agroenvironnement 9256-0333 QUÉBEC INC. (FERME JF BOLDUC) (Compton)

Jean-François Bolduc et Karine Vachon Lauréat régional Mention spéciale de l'agrotourisme VERGER LE GROS PIERRE INC. (Compton)

Gaétan Gilbert et Mélanie Éliane Marcoux Lauréat régional et gagnant national

« Depuis 132 ans, l'ONMA rend hommage à des hommes et des femmes qui contribuent de manière exceptionnelle au secteur agricole québécois. Leur travail et leurs accomplissements, réalisés avec passion, méritent d'être mis en lumière. Je félicite l'ensemble des lauréats et tout particulièrement les commandeurs de 2024, la famille Jutras, de la ferme Les Cultures de chez nous. Je salue également les gagnants du Prix de la relève agricole qui, à leur manière, façonnent notre agriculture de demain. Bravo! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« En Estrie, l'agriculture fait partie de l'ADN de la région. En plus de contribuer à la prospérité de notre monde ici, elle joue un rôle important en matière de tourisme. Les produits et le savoir-faire de nos entrepreneurs agricoles nous font rayonner au-delà de nos frontières. À titre de ministre de l'Estrie, je tiens à les féliciter pour leur travail et la source de fierté qu'ils sont pour tous les Estriens et Estriennes. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

La région de l'Estrie compte près de 2 800 exploitations agricoles. Quelque 40 % d'entre elles offrent leurs produits en circuits courts de commercialisation. De plus, 140 entreprises de transformation sont présentes sur le territoire.

Au Québec, la région occupe le cinquième rang en ce qui concerne les recettes agricoles, celles-ci totalisant 702 millions de dollars annuellement.

On trouve deux filières dans la région pour soutenir son développement : la filière acéricole et la filière des plantes fourragères pérennes et de l'agriculture régénératrice.

L'Estrie est également la principale région québécoise pour la production de lait de brebis, en termes tant de nombre d'entreprises que de volume de lait produit.

Elle est aussi la pionnière de l'agriculture biologique au Québec, avec près de 400 de ses entreprises qui détiennent une certification.

La tenue du concours a notamment été rendue possible grâce à :

Sollio Groupe Coopératif, partenaire principal;

Promutuel Assurance, collaborateur plus;

L'Union des producteurs agricoles et La Terre de chez nous, collaborateurs;

Agropur et la Fondation Agria, associés.

