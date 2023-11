131e concours de l'Ordre national du mérite agricole - Le gouvernement du Québec rend hommage à des entrepreneurs agricoles de la Montérégie et des MRC de La Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi

QUÉBEC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné des prix dans les catégories or, argent et bronze aux gagnants régionaux et nationaux du concours de l'Ordre national du mérite agricole, qui se déroulait cette année en Montérégie ainsi que dans les MRC de La Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. Deux mentions spéciales ont également été attribuées. Il s'agit de la Mention spéciale de l'agrotourisme, remise par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, ainsi que du Prix Sollio Groupe Coopératif à l'agroenvironnement, remis par l'organisation du même nom.

Entreprises gagnantes Personnes décorées Décorations Catégorie or Cidrerie Michel Jodoin inc. Rougemont - secteur est Michel Jodoin Philippe Jodoin 1er rang régional Les Fermes Hotte et Van Winden inc. Napierville - secteur ouest Nicole Guérin Hotte Laurent Hotte Marc-Olivier Hotte Yvan Hotte Annick Legrand Jean-Bernard Van Winden Lucille Van Winden Marc-André Van Winden Martin Van Winden 1er rang régional et national Val Caudalies inc. Dunham - secteur est Guillaume Leroux Nathalie Martin Alexis Perron Karine Schiller Arianne Thivierge Julien Vaillancourt 2e rang régional R. Pinsonneault & Fils ltée Saint-Michel - secteur ouest Denise Chouinard Daniel Pinsonneault Julien Pinsonneault Michel Pinsonneault Linda Roy 2e rang régional et national Pépinière Dominique Savio ltée Marieville - secteur est Louise Boisclair Richard Bourbeau 3e rang régional Fermes Anderson inc. Très-Saint-Sacrement - secteur ouest Danny Anderson Mark Anderson Dawn Elliott Jodi Wallace 3e rang régional et national Catégorie argent Les Pervenches inc. Farnham - secteur est Véronique Hupin Michael Marler 1er rang régional La Production Barry inc. Saint-Patrice-de-Sherrington - secteur ouest Jean-Marie Zumstein Madeleine Zumstein 1er rang régional et national Les Entreprises Le Cactus Fleuri inc. Sainte-Marie-Madeleine - secteur est Pierrette Martel André Mousseau 2e rang régional La Compagnie du Chêne bleu inc. (La Compagnie Farmer John) Henryville - secteur ouest Fanny Delisle Jean Keurentjes 2e rang régional et national Ferme Alain Choinière S.E.N.C. Notre-Dame-de-Stanbridge - secteur est Alain Choinière Nathalie Lessard 3e rang régional Ferme Séric inc. Saint-Cyprien-de-Napierville - secteur ouest Lucie Angers Éric Grégoire 3e rang régional et national Catégorie bronze Agri G. & M. inc. Sainte-Marie-Madeleine - secteur est Élise Pigeon Mathieu Pigeon 1er rang régional et national Jean Fournel (Ferme Anse au Sable) Notre-Dame-de-l'Île-Perrot - secteur ouest Jean Fournel 1er rang régional Ferme Normand Jodoin inc. Varennes - secteur est Nathalie Hébert François Jodoin Stéphane Jodoin Julie Laramée 2e rang régional et national La Ferme Coopérative Tourne-Sol Les Cèdres - secteur ouest Reid Allaway Emily Board Daniel Brisebois Sophie Descôteaux Renée Primeau Frédéric Thériault Julien Vedel 2e rang régional Ferme Ridel Saint-Césaire - secteur est Paul Ridel Ghislaine Ridel-Tapin 3e rang régional et national Vignoble de Pomone inc. Coteau-du-Lac - secteur ouest Sylvie Bissonnette Sylvain Poirier 3e rang régional Prix Sollio Groupe Coopératif à l'agroenvironnement Les Entreprises Le Cactus Fleuri inc. Sainte-Marie-Madeleine - secteur est Pierrette Martel André Mousseau Lauréat régional et gagnant national Les Fermes Hotte et Van Winden inc. Napierville - secteur ouest Nicole Guérin Hotte Laurent Hotte Marc-Olivier Hotte Yvan Hotte Annick Legrand Jean-Bernard Van Winden Lucille Van Winden Marc-André Van Winden Martin Van Winden Lauréat régional Mention spéciale de l'agrotourisme Le Potager Mont-Rouge Halte Gourmande S.E.N.C. Rougemont - secteur est Marjolaine Beauregard Philippe Beauregard Lauréat régional La Ferme Quinn Notre-Dame-de-l'Île-Perrot - secteur ouest Stephanie Maynard Philippe Quinn Lauréat régional et gagnant national

« Le concours de l'Ordre national du mérite agricole est l'occasion de rendre hommage à des personnes qui se sont investies de manière exceptionnelle dans leur entreprise, mais aussi dans leur milieu. Leur audace, leur vision et leur persévérance, jumelées au soutien de notre gouvernement, contribuent au rayonnement et à la croissance de notre secteur agroalimentaire. Je tiens à féliciter tous les lauréats, spécialement les commandeurs de 2023, la plus haute distinction remise aux entrepreneurs agricoles. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La Montérégie se démarque dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. C'est en grande partie grâce à ses producteurs, qui savent tirer le meilleur de nos richesses naturelles. Aujourd'hui, nous avons eu la démonstration que notre région est avantageusement représentée au sein de la filière agricole. Le savoir-faire des personnes honorées profite non seulement à notre grande communauté, mais aussi à l'ensemble du Québec. Félicitations aux participants et aux lauréats! »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Créée en 1889, cette institution honorifique est consacrée au domaine de l'agriculture québécoise et son concours annuel vise à souligner le travail des femmes et des hommes, partout sur le territoire du Québec, qui s'investissent dans leur entreprise et qui font rayonner l'ensemble de notre secteur agricole.

Les entreprises étaient évaluées selon six critères :

la gestion de la production;

l'engagement à l'égard de l'environnement;

le développement stratégique de l'entreprise;

la gestion des ressources financières;

la gestion des ressources humaines;

le rayonnement social.

La tenue du concours a notamment été rendue possible grâce à la participation de Sollio Groupe Coopératif ainsi qu'à l'appui de Promutuel Assurance.

