130 000 $ pour soutenir le développement culturel autochtone

QUÉBEC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annoncent une aide financière pour la création d'un réseau d'accompagnement des agents et des agentes de développement culturel autochtone par La Boîte Rouge Vif.

D'un total de 130 000 $, cette aide financière contribuera à assurer le développement social et culturel des peuples autochtones. Elle permettra également de mieux répondre aux besoins particuliers des communautés, des organismes et des instances autochtones.

Rappelons qu'en 2022, le gouvernement a ouvert un chantier de la culture, des langues autochtones et de la réconciliation. Doté d'un budget de 27,3 M$, le chantier sert au financement des projets culturels. Il sert également à soutenir le développement culturel autochtone.

« L'annonce d'aujourd'hui permettra aux agentes et agents de développement culturel autochtone de se concerter, de se perfectionner et de s'outiller pour le développement de projets culturels dans leur communauté. L'aide financière de 130 000 $ favorisera également la documentation, la valorisation et la diffusion des savoirs et pratiques autochtones. Je me réjouis de ce soutien de notre gouvernement. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Notre gouvernement s'engage pleinement à contribuer au rayonnement et à la préservation des cultures, des langues et des traditions autochtones. Ces agents de développement culturel autochtone jouent un rôle essentiel au sein des communautés, et il est prioritaire pour nous de soutenir le développement culturel des Premières Nations et des Inuit. Bravo à La Boîte Rouge Vif qui sait si bien mettre en lumière les talents autochtones. J'ai hâte de découvrir les nouveaux projets qui naîtront de ces contributions! J'ai espoir que ces initiatives renforceront les liens culturels et ouvriront la voie à ce que nous puissions continuer de mieux nous connaître. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

En 2024-2025, le Ministère soutient l'embauche de 30 agentes et agents de développement culturel autochtone dans les communautés, dans le cadre du programme Aide au développement culturel autochtone.

Le Ministère accorde une grande importance au rayonnement des cultures autochtones et il est fier de contribuer au dynamisme et à la vitalité des langues autochtones.

Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027

