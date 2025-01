13 000 travailleuses de CPE de la CSN en grève partout au Québec

MONTRÉAL, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Les près de 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN sont en grève partout au Québec pour exiger que le gouvernement en fasse plus afin de contrer la pénurie et de valoriser les emplois dans le secteur. Des rassemblements se tiennent dans l'ensemble des régions pour interpeller les députés et le gouvernement sur cette négociation majeure pour l'avenir des CPE.

En négociation depuis plus de huit mois, la CSN, qui représente 80 % des CPE syndiqués, souhaite que cette journée de grève nationale force le gouvernement à accélérer la négociation. Dans les derniers jours, l'annonce de la tenue de cette première journée de grève touchant plus de 400 CPE n'a pas été suffisante pour que le gouvernement passe à la vitesse supérieure à la table de négociation. Tout cela alors que le réseau des CPE peine depuis des années à attirer et à retenir le personnel. Rappelons que les travailleuses des CPE affiliées à la CSN ont un mandat de cinq jours de grève adopté à 94 % et que d'autres journées de grève pourraient s'ajouter dans les prochaines semaines si la négociation n'accélère pas.

Des solutions des travailleuses pour freiner la pénurie et valoriser l'ensemble des emplois en CPE

La CSN porte des demandes pour mettre fin à la pénurie qui touche l'ensemble du personnel des CPE, des éducatrices en passant par les employé-es des cuisines et le personnel administratif. Les travailleuses demandent notamment :

une charge de travail moins lourde ;

une meilleure rémunération pour assurer l'attraction et la rétention ;

des primes de disparité régionale pour les employé-es de certaines régions éloignées ;

des mesures pour améliorer la qualité des services aux enfants, entre autres par des ratios bien balisés et respectés entre le nombre d'éducatrices et d'enfants, ainsi que par un meilleur soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers.

« On ne sent aucune urgence à régler rapidement du côté du gouvernement. Avec ce qu'il y a sur la table actuellement, on n'arrivera pas à trouver des solutions aux problèmes qu'on vit dans les CPE. Le gouvernement doit en faire plus, il doit répondre aux solutions proposées par les travailleuses pour améliorer nos conditions de travail et donner de meilleurs services aux enfants », lance Stéphanie Vachon, représentante des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

« Les travailleuses de CPE sont très mobilisées, on le voit ce matin partout au Québec. Ce qui est clair, c'est qu'elles vont continuer à mettre de la pression jusqu'à ce qu'elles obtiennent une bonne convention collective. J'en profite pour remercier les milliers de familles qui nous ont témoigné de leur appui dans les derniers jours », explique Lucie Longchamp, vice-présidente responsable des secteurs privés de la FSSS-CSN.

« Depuis son arrivée au pouvoir, la CAQ peine à remettre le réseau des CPE sur pied. Des milliers de familles attendent avec impatience d'avoir une place. Pendant ce temps-là, les CPE ont du mal à recruter. Aujourd'hui, je lance un message à la ministre de la Famille, Suzanne Roy. Il n'y a aucune raison pour que ce conflit perdure. Il est temps d'aller à la table de négociation et de bonifier les conditions de travail et les salaires des travailleuses de CPE. C'est la solution pour combler les places dont les familles ont tellement besoin », de conclure Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Une grève partout au Québec

La CSN représente plus de 80 % des travailleuses syndiquées dans les CPE. La grève touche l'ensemble des régions du Québec, alors que la CSN est présente dans plus de 400 CPE. Voici le nombre de centres par région affiliés à la CSN :

7 CPE en Abitibi-Témiscamingue

12 CPE au Bas-Saint-Laurent

10 CPE sur la Côte-Nord

22 CPE dans le Centre-du-Québec et la Mauricie

36 CPE en Estrie

12 CPE en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

11 CPE dans Lanaudière

25 CPE dans les Laurentides

51 CPE en Montérégie

112 CPE à Montréal et à Laval

23 CPE en Outaouais

64 CPE à Québec et dans Chaudière-Appalaches

31 CPE au Saguenay-Lac-Saint-Jean

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) constitue l'organisation syndicale la plus importante dans le secteur des centres de la petite enfance (CPE) au Québec. Elle regroupe 80 % des CPE syndiqués, soit près de 13 000 travailleuses et travailleurs.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

