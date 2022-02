100 jours de l'administration Plante-Ollivier - Montréal présente un premier bilan des 38 recommandations de l'OCPM sur le racisme et les discriminations systémiques

MONTRÉAL, le 25 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques dépose un premier état d'avancement de la mise en oeuvre des 38 recommandations du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et les discriminations systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal.

« Depuis la reconnaissance officielle du caractère systémique du racisme et des discriminations, en juin 2020, d'importantes avancées ont été réalisées pour accélérer la transformation organisationnelle de la Ville de Montréal afin qu'elle soit plus juste et inclusive. Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter un premier état d'avancement de ces travaux. Afin d'offrir à la population une plus grande transparence, ce bilan fera l'objet, dans les prochaines semaines, d'une discussion publique devant la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise ainsi que devant la Commission de la sécurité publique. Ce rendez-vous sera aussi l'occasion de présenter aux Montréalaises et aux Montréalais les actions et les engagements à venir en 2022 », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Aucune forme de racisme ou de discriminations n'est tolérée à la Ville de Montréal. À cet effet, nous voulons saluer le travail de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, Bochra Manaï, de la commissaire aux relations avec les Peuples autochtones, Marie-Ève L. Bordeleau, de leurs équipes et de l'ensemble des services qui travaillent sans relâche à l'avancement de ce dossier. Notre administration est fermement déterminée à poursuivre ses efforts pour que l'ensemble de la population montréalaise soit mieux représentée, qu'elle soit incluse dans tous les niveaux de la fonction publique montréalaise, et qu'elle puisse vivre dignement et s'épanouir pleinement dans la métropole », a souligné la présidente du comité exécutif et responsable des finances, des ressources humaines, des relations gouvernementales, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et de la langue française, Dominique Ollivier.

Discussion publique

Faisant écho à une recommandation du rapport de la consultation de l'OCPM, le conseil municipal de la Ville de Montréal a mandaté la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise (CDSDM) et la Commission de la sécurité publique (CSP) pour tenir conjointement une discussion publique sur le suivi des 38 recommandations du rapport.

La discussion publique est une occasion pour la population montréalaise de s'informer de l'état d'avancement de cet enjeu d'intérêt et d'en apprendre davantage sur les actions et les engagements de la Ville pour l'année 2022 . Elle comporte une présentation de la Ville, une période de questions du public, ainsi qu'une période de questions des commissaires. Les dates et les modalités de participation à la discussion seront annoncées prochainement par la commission conjointe.

« Dans la dernière année, mon bureau a travaillé avec l'ensemble de l'appareil municipal pour mener cette transformation systémique au sein de la Ville. Je tiens à souligner l'engagement et la détermination des arrondissements et des services municipaux qui travaillent à lutter contre toutes les formes de discriminations au sein de l'organisation, qu'elles soient directes, indirectes, systémiques ou intersectionnelles. Je suis fière aujourd'hui de vous présenter ce premier bilan, qui souligne les réalisations et les avancées en cette matière. C'est le fruit d'un important travail de collaboration que nous sommes engagés à poursuivre », a conclu la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques de la Ville de Montréal, Bochra Manaï.

Pour consulter le bilan :

portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/brds_recommandations2022_version_finale.pdf

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]