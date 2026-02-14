10 ACTIONS EN 100 JOURS : Montréal réitère son soutien aux comités de vigie et renforce les équipes multidisciplinaires pour augmenter la sécurité des quartiers

MONTRÉAL, le 14 févr. 2026 /CNW/ - Montréal franchit une nouvelle étape importante pour améliorer la sécurité de ses quartiers en renouvelant pour deux ans le mandat des comités de vigie stratégique et en accélérant le renforcement des équipes multidisciplinaires déployées sur le terrain.

Depuis l'entrée en poste de la nouvelle administration, le renouvellement des mandats des quatre comités de vigie a été officiellement lancé. Ils disposent désormais d'un cadre de gouvernance formalisé, de mandats actualisés et de nouveaux mandataires désignés par le SPVM. Les comités de vigie stratégique, mis sur pied par le SPVM en 2024, travaillent sur quatre enjeux prioritaires à forts impacts sociaux sur le territoire montréalais :

Santé et services sociaux ;

Cohabitation sociale ;

Violences armées (comité mis sur pied en 2021) ;

Lutte au racisme et aux discriminations.

Ces comités s'inscrivent dans une approche de gouvernance partagée réunissant décideurs et experts des secteurs concernés. Ils visent à soutenir la prévention, l'équité, le respect des droits et libertés ainsi que l'amélioration continue des pratiques. Ils contribuent également à renforcer les liens entre les partenaires et à consolider une culture de coresponsabilité dans la gestion des enjeux populationnels.

Les résultats recherchés par les comités de vigie sont d'améliorer la capacité à anticiper les risques et les enjeux émergents, à prioriser des chantiers intersectoriels en fonction des risques et des opportunités identifiés, à favoriser l'alignement des orientations et des actions des partenaires, à soutenir le développement et l'implantation de mesures structurantes et à en assurer le suivi, de manière à ajuster les orientations selon une logique d'amélioration continue.

Ces comités couvrent l'ensemble du territoire desservi par le SPVM. Rappelons que chaque poste de quartier dispose d'un comité local de partenaires, qui collaborent relativement aux différents enjeux de sécurité et les stratégies qui en découlent dans les zones locales de desserte.

Les équipes multidisciplinaires bonifiées



Par la même occasion, la Ville de Montréal renforce les équipes mixtes déployées sur le terrain afin de venir en aide aux populations en situation d'itinérance et aux prises avec des enjeux psychosociaux.

À compter d'avril, l'Équipe mobile de référence et d'intervention en itinérance (EMRII) verra sa capacité augmentée grâce à l'ajout de deux ressources issues du Service de police de la Ville de Montréal. Deux ressources supplémentaires en provenance du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de Montréal se joindront également à cette équipe au cours de l'année.

Quant à l'Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ESUP), elle sera bonifiée de deux postes de professionnels du CIUSSS grâce aux sommes annoncées lors de la mise à jour économique et financière du gouvernement du Québec, en novembre dernier.

À terme, Montréal vise à doubler ceux de l'Équipe mobile de référence et d'intervention en itinérance (EMRII) et à augmenter les effectifs de l'Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ESUP). À cet égard, le SPVM et le CIUSSS poursuivent les discussions et les démarches afin de renforcer ces équipes.

Dans une deuxième phase, la Ville travaillera à la création de comités de vigie dans tous les quartiers, afin de renforcer le sentiment de sécurité de la population et d'offrir une gouvernance de proximité adaptée aux enjeux propres à chaque milieu de vie.

« L'évolution des problématiques sociales observées à Montréal, que ce soit lié à la santé mentale, aux dépendances, à l'itinérance, à la violence ou à d'autres enjeux, génère des situations de plus en plus complexes et interreliées qui nécessitent une réponse coordonnée. Les comités de vigie stratégique et les équipes mixtes sont une réponse adaptée à ce contexte, et leur force réside dans leur capacité à s'ajuster avec l'évolution des enjeux présents dans une métropole comme Montréal. »

-Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Le renforcement des comités de vigie stratégique et des équipes multidisciplinaires permettra une plus grande capacité d'intervention auprès des personnes vulnérables et une diminution de la pression exercée sur les patrouilles en situation de crise. Aujourd'hui, nous consacrons le rôle de l'intervention de première ligne en soutenant un arrimage solide entre la sécurité publique et la santé. »

-Dimitrios Jim Beis, responsable de la sécurité et de la prévention au comité exécutif

