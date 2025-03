1,5 M$ POUR INTENSIFIER L'INNOVATION DANS LA FILIÈRE DE L'ALUMINIUM

SAGUENAY, QC, le 24 mars 2025 /CNW/ - La députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, le député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, et le député de Dubuc, M. François Tremblay, annoncent l'attribution de 1,5 million de dollars à la Société de la Vallée de l'aluminium (SVA).

Cet investissement appuiera la croissance des entreprises du secteur de la transformation de l'aluminium et des équipementiers de la Vallée de l'aluminium, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il permettra à la SVA de réaliser un ensemble de projets, évalués à près de 1,9 million de dollars, selon trois axes d'intervention : stimuler l'investissement et accélérer le virage 4.0; miser sur l'innovation et l'aluminium vert du Québec; utiliser l'aluminium d'ici et renforcer la filière.

Parmi ces projets, soulignons :

l'évaluation de l'intégration des entreprises de la Vallée de l'aluminium dans la filière hautement innovante de l'électrification;

la création d'une alliance avec un centre de recherche pour faciliter l'accès aux technologies émergentes;

le maillage entre les entreprises de la Vallée de l'aluminium et des entreprises internationales en vue de favoriser la réalisation de projets d'exportation.

« Dans le contexte actuel, l'annonce d'aujourd'hui démontre toute l'importance de l'aluminium avec les usines et les barrages au Saguenay, de Chicoutimi à Jonquière en passant par Laterrière, La Baie, Alma et le Lac-Saint-Jean. L'aluminium est une source de fierté pour la population saguenéenne et jeannoise, et pour tout le Québec. Notre engagement envers la SVA, un partenaire précieux pour les entreprises de l'industrie et notre gouvernement, ne fait que le prouver. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'aluminium compte parmi les atouts solides du Québec sur lesquels nous devons miser pour protéger notre économie et prospérer. L'imposition de tarifs douaniers qui plombe le secteur n'aura pas raison de nous. Nous déployons et allons continuer de déployer les efforts nécessaires pour assurer la croissance et la compétitivité de cette filière stratégique, qui produit 75 % de tout l'aluminium primaire en Amérique du Nord. Pour y arriver, nous avons besoin du soutien de tous les acteurs, dont la SVA, qui joue un rôle moteur pour la filière et que nous sommes fiers d'appuyer aujourd'hui avec un investissement de 1,5 million de dollars. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« En cette période de grande mouvance, il faut plus que jamais s'unir et s'entraider pour que le Québec puisse continuer de se distinguer par son savoir-faire et ses avancées technologiques, ici comme à l'international. Je suis très fier que notre gouvernement investisse dans le secteur de l'aluminium. C'est Jonquière, la région et tout le Québec qui y gagnera! »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Notre région occupe une position stratégique dans la production et la transformation de ce métal au Canada, en Amérique du Nord et dans le monde. Chaque jour, des centaines d'intervenants québécois de divers domaines unissent leur talent au profit de nouvelles utilisations de notre aluminium vert. Je salue le travail décisif réalisé par l'équipe de la SVA et de nos valeureux travailleurs en ce sens. »

François Tremblay, député de Dubuc

« Ce soutien gouvernemental permettra à la SVA de continuer à stimuler l'innovation à travers toute la chaîne de valeur, tout en favorisant la croissance des entreprises de transformation de l'aluminium et des équipementiers. Nous accueillons avec enthousiasme le renouvellement de la confiance placée en nous. Savoir-faire et innovation sont au cœur de la Vallée de l'aluminium. Osez l'aluminium! »

Lilianne Savard, directrice générale de la Société de la Vallée de l'aluminium

La SVA vise à contribuer à la création et à la croissance des entreprises de transformation de l'aluminium et de fabrication d'équipements spécialisés en vue de créer de la richesse dans la Vallée de l'aluminium, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La SVA est l'organisme hôte du créneau d'excellence Transformation de l'aluminium, mis en place dans le cadre de la démarche ACCORD avec comme objectif que la Vallée de l'aluminium soit reconnue en tant que pôle attractif et innovant en matière de transformation de l'aluminium et de fabrication d'équipements spécialisés.

Rappelons que le Plan budgétaire de mars 2024 prévoit 31 millions de dollars pour poursuivre le développement du secteur de l'aluminium au Québec.

